Áo tank top, áo hai dây dáng ôm mang đến vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại

Khi xu hướng thời trang hướng đến sự tối giản và đề cao tính ứng dụng, áo tank top dáng ôm dần trở thành món đồ quen thuộc trong tủ đồ của nhiều cô gái. Không cầu kỳ về thiết kế nhưng nhờ phom dáng gọn gàng, ôm sát vừa vặn, món đồ này khéo léo tôn lên đường nét cơ thể, mang đến cho nàng diện mạo trẻ trung, năng động và dễ dàng biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau.

Mọi cô nàng đều nên sở hữu cho mình một chiếc áo tank top trắng vì đây là món đồ cơ bản nhưng vô cùng linh hoạt trong tủ đồ ẢNH: @YOSHIRINRADA

Gam màu trắng trơn không họa tiết mang đến cảm giác gọn gàng và dễ phối, từ kiểu cổ tròn bản vai rộng ôm sát tôn dáng khỏe khoắn đến thiết kế hai dây mảnh nhẹ nhàng, nữ tính. Với độ dài vừa phải cùng chất liệu cotton hoặc thun gân co giãn, áo tank top trắng tạo sự thoải mái khi mặc và trở thành điểm cân bằng hoàn hảo khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng cạp cao, mang đến tổng thể năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét tinh tế.

Hoặc với nàng, việc kết hợp một chiếc quần jeans họa tiết tinh nghịch, thú vị và cá tính cùng áo hai dây trắng trơn cũng là gợi ý đáng thử. Gam màu trắng cơ bản mang lại cảm giác tươi sáng, sạch sẽ và dễ dàng cân bằng tổng thể trang phục ẢNH: @SUPASSRA_SP

Thiết kế dáng ôm sát với cổ tròn và dây áo mảnh khéo léo tôn lên vóc dáng, làm nổi bật bờ vai và xương quai xanh, tạo nên nét nữ tính, gợi cảm vừa đủ. Nhờ chất liệu cotton co giãn tốt, áo mang lại sự thoải mái khi mặc và đóng vai trò như một "nền" hoàn hảo để làm nổi bật chiếc quần dáng rộng bên dưới. Sự đối lập giữa phom áo gọn gàng và quần jeans rộng tạo nên tổng thể hài hòa, đậm tinh thần streetwear trẻ trung pha chút hơi thở Y2K, giúp nàng thể hiện cá tính riêng một cách thời thượng.

Trong phong cách streetwear casual mang hơi thở tối giản, áo tank top dáng ôm phom crop top nổi bật nhờ sự tinh tế và tính ứng dụng cao. Gam màu trắng trơn giúp tổng thể trang phục trở nên sáng sủa, gọn gàng và dễ dàng cân bằng với các món đồ khác ẢNH: @DJMIE95

Phom ôm sát tôn dáng kết hợp cổ tròn sát nách mang lại cảm giác năng động, thoải mái, đồng thời khéo léo làm nổi bật bờ vai và xương quai xanh. Khi phối cùng quần ống rộng họa tiết kẻ sọc, áo tank top tạo nên sự đối lập hài hòa về phom dáng, đặc trưng của streetwear hiện đại, đồng thời thể hiện rõ tinh thần minimalism với thiết kế đơn giản, tập trung vào phom dáng và hiệu quả thẩm mỹ.

Chiếc áo hai dây dáng ôm ghi điểm nhờ sắc vàng pastel tươi sáng, mang đến cảm giác trẻ trung và đúng tinh thần thời trang năng động. Thiết kế dáng ôm kết hợp độ dài crop top vừa phải cùng hai dây mảnh giúp tôn dáng, tạo sự thoải mái và linh hoạt khi vận động ẢNH: @AHEYEKRN_

Điểm nhấn dòng chữ in đỏ nổi bật trên nền áo trơn mang lại nét cá tính, gợi cảm hứng Y2K phóng khoáng. Khi phối cùng quần shorts xanh nhạt và các phụ kiện đồng điệu như mũ lưỡi trai, túi vải hay vòng cổ hoa cúc, chiếc áo trở thành trung tâm của set đồ, tạo nên tổng thể streetwear hiện đại, tươi tắn và rất phù hợp cho những buổi dạo phố hay hoạt động ngoài trời.

Áo tank top dáng ôm màu xám than mang lại cảm giác hài hòa và không kén trang phục. Thiết kế ôm sát kết hợp phom crop top giúp tôn lên vóc dáng, khéo léo khoe vòng eo và tạo tỷ lệ cơ thể cân đối cho nàng, trong khi cổ tròn sát nách mang đến sự thoải mái, thoáng mát khi mặc ẢNH: @YOYOKULALA

Khi đặt trong tổng thể set đồ, áo tank top đóng vai trò item nền, giúp nàng cân bằng chiếc chân váy midi ca rô nổi bật, tạo sự giao thoa hài hòa giữa nét nữ tính và cá tính. Phối cùng giày thể thao, tổng thể mang đậm tinh thần streetwear casual năng động, đồng thời khẳng định tính linh hoạt của áo tank top dáng ôm trong xu hướng phối đồ hiện đại.

Áo tank top đen tuyền gây ấn tượng nhờ gam màu cơ bản mang lại vẻ ngoài thanh lịch, cá tính và dễ phối đồ, trong khi thiết kế ôm sát với cổ tròn, sát nách giúp tôn dáng, tạo hiệu ứng gọn gàng cho nàng mà vẫn đảm bảo sự thoải mái khi mặc ẢNH: @MILAN.SANN

Nàng chọn kết hợp cùng quần tây ống rộng đồng màu để áo tank top trở thành điểm nhấn chủ đạo, tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa phom ôm và phom rộng. Bản phối nguyên cây đen không chỉ toát lên tinh thần tối giản hiện đại mà còn là nền hoàn hảo để nàng khéo léo nhấn nhá bằng phụ kiện nổi bật, mang đậm hơi thở streetwear thời thượng.

Nhờ sự giao thoa hài hòa giữa phong cách athleisure năng động và tinh thần tối giản hiện đại, chiếc áo tank top đen được làm mới bằng chi tiết viền trắng chạy dọc, tạo điểm nhấn thị giác gọn gàng và sắc nét ẢNH: @KYDUYEN1311

Thiết kế dáng ôm với cổ tròn, sát nách giúp định hình phần thân trên, tôn đường cong cơ thể mà vẫn đảm bảo sự thoải mái nhờ chất liệu co giãn. Khi đặt trong bản phối cùng quần jogger ống rộng và áo khoác nỉ oversized, áo tank top trở thành điểm cân bằng hoàn hảo giữa phom ôm và phom rộng, mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn, tối giản nhưng vẫn cuốn hút và dễ ứng dụng hằng ngày.

ẢNH: @KYDUYEN1311

Nhờ phom dáng tôn hình thể cùng khả năng phối đồ linh hoạt, món đồ này dễ dàng thích ứng với nhiều phong cách khác nhau, từ tối giản, streetwear đến athleisure. Dù xuất hiện trong những bản phối đơn giản hay được biến tấu cùng phụ kiện cá tính, áo tank top, áo hai dây dáng ôm vẫn giữ trọn sức hút, xứng đáng trở thành lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ thời trang của nàng.