Áo, váy giấu dáng dành cho nàng công sở

Áo, váy giấu dáng đẹp cho mùa thu 2026

Vừa năng động vừa chỉn chu trong thiết kế đầm cổ trụ màu xanh baby blue tươi sáng. Chi tiết tay áo thu hút sự chú ý khi khéo léo định hình vóc dáng đồng thời hướng ánh nhìn vào các chi tiết xếp dọc như hàng cúc bọc vải, đường gấp ly nhỏ trên thân và các đường gập ly lớn trên chân váy tạo dáng vóc thanh thoát, cuốn hút ẢNH: HOIVU

Giấu khuyết điểm vai và bắp tay

Áo, váy giấu dáng bắp tay và vai thường sử dụng cấu trúc phồng, nhún xếp hoặc nối liền tay vai để tạo ra hình ảnh liền mạch. Ngoài ra, để hướng ánh nhìn ra khỏi vùng này, các thiết kế lệch vai hoặc vận dụng cấu trúc bất đối xứng cũng góp phần tạo hiệu ứng thị giác độc đáo, chuyển ánh nhìn đi từ vai xuống phần cổ áo chữ V hoặc chi tiết thắt eo, nhún eo...

Cấu trúc drapping ở phần eo giúp cô nàng mảnh mai dường như đầy đặn và giàu sức sống hơn. Trong khi đó, các nếp gấp và xếp chồng vải dễ dàng giấu đi các nhược điểm vòng 2 có thể khiến nàng mất tự tin ẢNH: SIXDO

Áo suông rộng và chân váy xòe xếp chồng layer giúp che khéo khuyết điểm vòng 2. Cảm giác thoải mái, cá tính mà vẫn lịch sự được bồi đắp qua bảng màu thời thượng giữa nâu đất và trắng cùng chi tiết vạt áo xuyên thấu nhẹ nhàng ẢNH: SIXDO

Váy che khuyết điểm, tôn eo và đường cong

Để giấu khuyết điểm vòng eo, trang phục thiết kế thường vận dụng phom dáng suông rộng. Áo suông với phần vạt cắt ngắn vừa chạm lưng quần hoặc chạm cạp chân váy sẽ tạo tỉ lệ đẹp cho vóc dáng; đầm suông hay đầm hạ eo kéo ánh nhìn "rơi" xuống phần hông được chăm chút vô cùng cầu kỳ. Ngoài ra, cấu trúc vạt đắp, drapping hoặc đính hoa 3D, thắt nơ lệch eo cũng góp phần tăng hiệu ứng tôn eo.

Đầm cổ vuông tôn vẻ đẹp tinh giản cổ điển nhưng mọi ánh nhìn sẽ tập trung vào phần hông xếp ly khéo léo tăng hiệu ứng cho đường cong vòng 3. Đây là một trong những ý tưởng trang phục cocktail hàng đầu để nàng diện khi dạo phố, dự tiệc hay đi hẹn hò mùa này ẢNH: ELISE

Áo kiểu điệu đà với phần vạt xếp ly tạo hiệu ứng peplum phối đồng bộ với chân váy A dáng dài; trong khi đó set áo váy hai lớp dễ dàng xóa nhòa những cảm nhận thị giác về hình thể, chỉ để ánh nhìn dõi theo những chuyển động mượt mà, tinh tế ẢNH: HOIVU

Trang phục freesize đồng bộ

Freesize là kiểu trang phục chỉ có một kích cỡ duy nhất cho mọi vóc dáng, mọi cân nặng. Điểm lợi thế từ các thiết kế này là khả năng hack dáng nhờ đặc tính co giãn của chất liệu, độ rủ mềm, cấu trúc đặc biệt linh hoạt có thể tăng giảm hiệu ứng qua cách mặc, từ đó giấu nhẹm những ngấn mỡ thừa hoặc sự gầy guộc quá mức của đôi chân...