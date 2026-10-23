  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo, váy giấu dáng dành cho nàng công sở

Kim Ngọc
Kim Ngọc
23/10/2026 08:00 GMT+7

Trang phục che khuyết điểm chính là bí quyết thể hiện gu thời trang tinh tế của quý cô. Càng ngày, cách chọn áo, váy giấu dáng dựa trên những điểm mạnh của vóc dáng thay vì chọn trang phục theo xu hướng càng được giới công sở ưa chuộng.

Áo, váy giấu dáng đẹp cho mùa thu 2026

Áo, váy giấu dáng dành cho nàng công sở - Ảnh 2.

Vừa năng động vừa chỉn chu trong thiết kế đầm cổ trụ màu xanh baby blue tươi sáng. Chi tiết tay áo thu hút sự chú ý khi khéo léo định hình vóc dáng đồng thời hướng ánh nhìn vào các chi tiết xếp dọc như hàng cúc bọc vải, đường gấp ly nhỏ trên thân và các đường gập ly lớn trên chân váy tạo dáng vóc thanh thoát, cuốn hút

ẢNH: HOIVU

Giấu khuyết điểm vai và bắp tay

Áo, váy giấu dáng bắp tay và vai thường sử dụng cấu trúc phồng, nhún xếp hoặc nối liền tay vai để tạo ra hình ảnh liền mạch. Ngoài ra, để hướng ánh nhìn ra khỏi vùng này, các thiết kế lệch vai hoặc vận dụng cấu trúc bất đối xứng cũng góp phần tạo hiệu ứng thị giác độc đáo, chuyển ánh nhìn đi từ vai xuống phần cổ áo chữ V hoặc chi tiết thắt eo, nhún eo...

Áo, váy giấu dáng dành cho nàng công sở - Ảnh 3.

Cấu trúc drapping ở phần eo giúp cô nàng mảnh mai dường như đầy đặn và giàu sức sống hơn. Trong khi đó, các nếp gấp và xếp chồng vải dễ dàng giấu đi các nhược điểm vòng 2 có thể khiến nàng mất tự tin

ẢNH: SIXDO

Áo, váy giấu dáng dành cho nàng công sở - Ảnh 4.

Áo suông rộng và chân váy xòe xếp chồng layer giúp che khéo khuyết điểm vòng 2. Cảm giác thoải mái, cá tính mà vẫn lịch sự được bồi đắp qua bảng màu thời thượng giữa nâu đất và trắng cùng chi tiết vạt áo xuyên thấu nhẹ nhàng

ẢNH: SIXDO

Váy che khuyết điểm, tôn eo và đường cong

Để giấu khuyết điểm vòng eo, trang phục thiết kế thường vận dụng phom dáng suông rộng. Áo suông với phần vạt cắt ngắn vừa chạm lưng quần hoặc chạm cạp chân váy sẽ tạo tỉ lệ đẹp cho vóc dáng; đầm suông hay đầm hạ eo kéo ánh nhìn "rơi" xuống phần hông được chăm chút vô cùng cầu kỳ. Ngoài ra, cấu trúc vạt đắp, drapping hoặc đính hoa 3D, thắt nơ lệch eo cũng góp phần tăng hiệu ứng tôn eo.

Áo, váy giấu dáng dành cho nàng công sở - Ảnh 5.

Đầm cổ vuông tôn vẻ đẹp tinh giản cổ điển nhưng mọi ánh nhìn sẽ tập trung vào phần hông xếp ly khéo léo tăng hiệu ứng cho đường cong vòng 3. Đây là một trong những ý tưởng trang phục cocktail hàng đầu để nàng diện khi dạo phố, dự tiệc hay đi hẹn hò mùa này

ẢNH: ELISE

Áo, váy giấu dáng dành cho nàng công sở - Ảnh 6.
Áo, váy giấu dáng dành cho nàng công sở - Ảnh 7.

Áo kiểu điệu đà với phần vạt xếp ly tạo hiệu ứng peplum phối đồng bộ với chân váy A dáng dài; trong khi đó set áo váy hai lớp dễ dàng xóa nhòa những cảm nhận thị giác về hình thể, chỉ để ánh nhìn dõi theo những chuyển động mượt mà, tinh tế

ẢNH: HOIVU

Trang phục freesize đồng bộ

Freesize là kiểu trang phục chỉ có một kích cỡ duy nhất cho mọi vóc dáng, mọi cân nặng. Điểm lợi thế từ các thiết kế này là khả năng hack dáng nhờ đặc tính co giãn của chất liệu, độ rủ mềm, cấu trúc đặc biệt linh hoạt có thể tăng giảm hiệu ứng qua cách mặc, từ đó giấu nhẹm những ngấn mỡ thừa hoặc sự gầy guộc quá mức của đôi chân...

Áo, váy giấu dáng dành cho nàng công sở - Ảnh 8.
Áo, váy giấu dáng dành cho nàng công sở - Ảnh 9.

Cả hai bản phối đen và đỏ rượu đều cho thấy khả năng hack dáng kỳ diệu. Thiết kế cùng tông vừa giúp tạo sự liền mạch cho bản phối vừa kéo dài tỉ lệ vóc dáng. Phần thân trên dáng rộng, vai chườm với nếp gấp tạo cảm giác eo thon và còn che được khuyết điểm ở phần vai, cánh tay...

ẢNH: SIXDO

váy giấu dáng giấu dáng trang phục che khuyết điểm váy che khuyết điểm

Bài viết khác

Quý cô hiện đại biến hóa phong cách với đầm sơ mi thanh lịch

Quý cô hiện đại biến hóa phong cách với đầm sơ mi thanh lịch

Set áo chân váy hoa 'chiếm trọn' ánh nhìn xuống phố

Set áo chân váy hoa 'chiếm trọn' ánh nhìn xuống phố

Tạo hiệu ứng tôn dáng đôi chân với các kiểu quần tất

Tạo hiệu ứng tôn dáng đôi chân với các kiểu quần tất

Đồng hồ nhỏ tạo nét "sang ngầm" trên cổ tay quý cô

Đồng hồ nhỏ tạo nét "sang ngầm" trên cổ tay quý cô

Mê đắm những chiếc túi xách có quai thanh lịch

Mê đắm những chiếc túi xách có quai thanh lịch

Nghệ thuật đính ngọc trai trên trang phục tạo nét lãng mạn

Nghệ thuật đính ngọc trai trên trang phục tạo nét lãng mạn

Yêu chiều đôi chân cùng những thiết kế giày bệt thoải mái

Yêu chiều đôi chân cùng những thiết kế giày bệt thoải mái

Trang phục sắc nâu caramel cổ điển nhưng không nhạt nhòa

Trang phục sắc nâu caramel cổ điển nhưng không nhạt nhòa

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top