Áo, váy giấu dáng dành cho nàng công sở

Áo, váy giấu dáng đẹp cho mùa thu 2026
Giấu khuyết điểm vai và bắp tay
Áo, váy giấu dáng bắp tay và vai thường sử dụng cấu trúc phồng, nhún xếp hoặc nối liền tay vai để tạo ra hình ảnh liền mạch. Ngoài ra, để hướng ánh nhìn ra khỏi vùng này, các thiết kế lệch vai hoặc vận dụng cấu trúc bất đối xứng cũng góp phần tạo hiệu ứng thị giác độc đáo, chuyển ánh nhìn đi từ vai xuống phần cổ áo chữ V hoặc chi tiết thắt eo, nhún eo...
Váy che khuyết điểm, tôn eo và đường cong
Để giấu khuyết điểm vòng eo, trang phục thiết kế thường vận dụng phom dáng suông rộng. Áo suông với phần vạt cắt ngắn vừa chạm lưng quần hoặc chạm cạp chân váy sẽ tạo tỉ lệ đẹp cho vóc dáng; đầm suông hay đầm hạ eo kéo ánh nhìn "rơi" xuống phần hông được chăm chút vô cùng cầu kỳ. Ngoài ra, cấu trúc vạt đắp, drapping hoặc đính hoa 3D, thắt nơ lệch eo cũng góp phần tăng hiệu ứng tôn eo.
Áo kiểu điệu đà với phần vạt xếp ly tạo hiệu ứng peplum phối đồng bộ với chân váy A dáng dài; trong khi đó set áo váy hai lớp dễ dàng xóa nhòa những cảm nhận thị giác về hình thể, chỉ để ánh nhìn dõi theo những chuyển động mượt mà, tinh tế
ẢNH: HOIVU
Trang phục freesize đồng bộ
Freesize là kiểu trang phục chỉ có một kích cỡ duy nhất cho mọi vóc dáng, mọi cân nặng. Điểm lợi thế từ các thiết kế này là khả năng hack dáng nhờ đặc tính co giãn của chất liệu, độ rủ mềm, cấu trúc đặc biệt linh hoạt có thể tăng giảm hiệu ứng qua cách mặc, từ đó giấu nhẹm những ngấn mỡ thừa hoặc sự gầy guộc quá mức của đôi chân...
Cả hai bản phối đen và đỏ rượu đều cho thấy khả năng hack dáng kỳ diệu. Thiết kế cùng tông vừa giúp tạo sự liền mạch cho bản phối vừa kéo dài tỉ lệ vóc dáng. Phần thân trên dáng rộng, vai chườm với nếp gấp tạo cảm giác eo thon và còn che được khuyết điểm ở phần vai, cánh tay...
ẢNH: SIXDO