Baifern ngày càng quyến rũ

Baifern tiếp tục khẳng định sức hút thời trang

Bộ ảnh mới nhất thực hiện cùng LOEWE cho thấy rõ sự chuyển mình trong phong cách của nữ diễn viên sinh năm 1992. Baifern vẫn sở hữu vẻ đẹp trong trẻo đặc trưng, nhưng ngày càng trưởng thành và quyến rũ hơn. Cô không ngại thử nghiệm những bộ trang phục có đường cắt táo bạo, phom dáng lạ mắt hay cách phối đồ cá tính.

Tại Paris (Pháp), nữ diễn viên từng gây chú ý với hình ảnh xuống phố trong một thiết kế mang tinh thần hiện đại Ảnh: TamSon

Từ một ngôi sao nổi tiếng với hình ảnh nữ sinh trong A Little Thing Called Love, Baifern trải qua hành trình dài để trở thành một trong những minh tinh được săn đón nhất màn ảnh Thái Lan. Thành công của các bộ phim cùng khả năng biến hóa trong diễn xuất giúp tên tuổi cô vượt ra khỏi biên giới Thái Lan. Song song với sự nghiệp diễn xuất, thời trang cũng trở thành một phần quan trọng trong hình ảnh của Baifern.

Trong những lần xuất hiện gần đây, nữ diễn viên liên tục cho thấy khả năng biến hóa đa dạng. Khi tham dự các sự kiện quốc tế, cô có thể xuất hiện thanh lịch trong những bộ đầm có phom dáng tinh tế. Ở những khoảnh khắc đời thường, Baifern lại trở nên gần gũi và năng động với quần jeans, áo crop top hay những món phụ kiện mang tinh thần đường phố.

Trong những khoảnh khắc đời thường, minh tinh Yêu nhầm bạn thân như nữ sinh với túi xách màu vàng rực rỡ, kết hợp cùng chiếc đầm hoa nhí nữ tính Ảnh: TamSon

Tại Paris, nữ diễn viên từng gây chú ý với hình ảnh xuống phố trong một thiết kế mang tinh thần hiện đại. Vẻ ngoài của Baifern không quá cầu kỳ nhưng vẫn thu hút nhờ sự kết hợp giữa trang phục, phụ kiện và thần thái. Cô cũng nhiều lần lựa chọn những mẫu túi có kiểu dáng đặc biệt để hoàn thiện tổng thể.

Một trong những điểm thú vị trong phong cách của Baifern là khả năng cân bằng giữa sự nữ tính và nét cá tính. Cô có thể xuất hiện trong chiếc đầm hoa màu vàng rực rỡ, mang vẻ đẹp tươi tắn, nhưng cũng có thể biến hóa với áo lửng, quần jeans và mũ denim. Sự linh hoạt này giúp hình ảnh của nữ diễn viên không bị đóng khung trong một phong cách cố định.

Trong bộ ảnh được chụp giữa khu vườn xanh mát, Baifern kết hợp chiếc túi bằng da màu đen cùng áo lửng kẻ sọc, quần jeans, mũ bucket denim cực kỳ năng động và cá tính Ảnh: TamSon

Trên thảm đỏ, Baifern thường lựa chọn những thiết kế giúp tôn lên vóc dáng và thần thái. Một chiếc đầm đen tối giản với đường xẻ cao từng giúp cô tạo ấn tượng mạnh khi xuất hiện trước công chúng. Không cần quá nhiều chi tiết trang trí, nữ diễn viên vẫn thu hút nhờ cách làm chủ trang phục và những chuyển động đầy tự tin.

Ở tuổi ngoài 30, Baifern đang cho thấy một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Vẻ đẹp trong trẻo từng giúp cô trở thành "nàng thơ" của màn ảnh Thái Lan nay được bổ sung bằng sự quyến rũ, tự tin và bản lĩnh của một minh tinh đã có nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí.

Baifern trẻ trung bên chiếc túi lấy cảm hứng từ chuyển động của một chiếc khăn quàng (Scarf Bag) biến phần quai túi thành những dải da mềm được buộc nút, tạo nên hình khối giàu tính điêu khắc Ảnh: TamSon

Với độ nổi tiếng tại Thái Lan và sức ảnh hưởng ngày càng lớn trong khu vực, mỗi lần Baifern xuất hiện đều nhận được sự quan tâm từ công chúng. Từ màn ảnh đến các sự kiện thời trang, nữ diễn viên liên tục làm mới hình ảnh nhưng vẫn giữ được nét riêng.

Baifern hiện không chỉ được nhớ đến qua những vai diễn tạo dấu ấn trên màn ảnh. Cô còn trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ minh tinh Thái Lan đương đại - quyến rũ, linh hoạt và đủ sức tạo ảnh hưởng trong cả lĩnh vực giải trí lẫn thời trang.

Tại một sự kiện điện ảnh, nữ diễn viên lựa chọn chiếc đầm họa tiết gingham bất đối xứng kết hợp cùng mẫu túi Amazona 180 phối màu độc đáo Ảnh: TamSon