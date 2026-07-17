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Bản giao hưởng ngọt ngào từ những đóa hoa đính trên trang phục

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
17/07/2026 10:00 GMT+7

Từ những cánh hoa 3D mềm mại, hoa vải ngoại cỡ đến các chi tiết thêu nổi tinh xảo, xu hướng thêu hoa đính trên trang phục mang đến vẻ đẹp vừa lãng mạn, vừa nghệ thuật.

Những hoa bản lớn đang là xu hướng được nhiều nhà mốt và tín đồ thời trang yêu thích.Với nhà thiết kế Ngô Bích Huyền, những đóa hoa đính trên tranh phục còn trở thành ngôn ngữ thiết kế, kể câu chuyện về vẻ đẹp nữ tính bằng kỹ thuật thủ công tinh xảo.. 

Bản giao hưởng ngọt ngào từ những đóa hoa đính trên trang phục - Ảnh 1.

Chiếc đầm cúp ngực phủ ánh nhũ được tạo điểm nhấn bằng những đóa hồng 3D ngoại cỡ trải dài từ phần ngực đến chân váy, mang đến cảm giác như một bó hoa đang nở rộ trên cơ thể người mặc

ẢNH: @LOUISA.HUYEN

 Thiết kế corset ôm sát giúp tôn vòng eo, trong khi sắc hồng nude tạo nên vẻ đẹp ngọt ngào.

Bản giao hưởng ngọt ngào từ những đóa hoa đính trên trang phục - Ảnh 2.

Áo voan xuyên nhẹ với bông hoa nổi cỡ lớn nơi thân trước kết hợp cùng chân váy ren đồng điệu. Phom váy tay phồng kết hợp chất liệu voan nhẹ đem lại sự thoải mái cho những buổi tiệc tối mùa hè.

ẢNH: @LOUISA.HUYEN

Bản giao hưởng ngọt ngào từ những đóa hoa đính trên trang phục - Ảnh 3.

Chiếc váy maxi xếp nếp được nhấn bằng bông hoa vải lớn tại vòng eo, tạo điểm nhìn ấn tượng. Sắc tím khói dịu nhẹ kết hợp chất liệu rủ tự nhiên, kết hợp với những phụ kiện ánh bạc mảnh mai là lựa chọn hoàn hảo để giữ vẻ ngoài sang trọng.

ẢNH: BICH HUYEN NGO

Bản giao hưởng ngọt ngào từ những đóa hoa đính trên trang phục - Ảnh 4.

Sự kết hợp giữa áo croptop tay phồng với chi tiết hoa tại phần cổ và chân váy bút chì xẻ trước độc đáo. Bông hoa được đặt đúng vị trí tạo điểm nhấn, giúp tổng thể bớt cứng và tăng nét mềm mại cho trang phục công sở hoặc tiệc nhẹ.

ẢNH: @LOUISA.HUYEN

Hoa không chỉ là chi tiết trang trí mà còn là "linh hồn" của bộ trang phục. Kỹ thuật đính kết và tạo hình thủ công để mỗi cánh hoa đều có độ chuyển động mềm mại, tựa như đang nở trên cơ thể người mặc. Những bông hoa 3D được xử lý bằng nhiều lớp vải mỏng, kết hợp cùng chi tiết thêu nổi và đính kết tỉ mỉ, tạo nên hiệu ứng thị giác sống động nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát.

Bản giao hưởng ngọt ngào từ những đóa hoa đính trên trang phục - Ảnh 5.

Áo blazer trắng được tô điểm bằng những cánh hoa 3D dọc phần tay áo, biến một thiết kế vốn mang hơi hướng quyền lực trở nên giàu chất thơ hơn. Chi tiết thắt eo giúp tôn dáng, trong khi chiếc túi ánh kim tạo thêm điểm nhấn hiện đại.

ẢNH: @VIQUETA

Bản giao hưởng ngọt ngào từ những đóa hoa đính trên trang phục - Ảnh 6.

Thay vì phủ kín bề mặt, NTK Ngô Bích Huyền tiết chế các mảng hoa, đặt chúng ở vai, eo hay chân váy như những điểm nhấn, giúp tôn đường nét cơ thể và mang đến vẻ nữ tính, lãng mạn nhưng không rườm rà.

ẢNH: @VIQUETA

Cảm hứng từ thiên nhiên và những cánh hoa là dấu ấn quen thuộc trong ngôn ngữ thiết kế của NTK  thể hiện qua việc kết hợp các chất liệu như taffeta, lụa và chiffon để tạo nên phom dáng mềm mại, bay bổng.

Bản giao hưởng ngọt ngào từ những đóa hoa đính trên trang phục - Ảnh 7.

Trên nền váy trắng tối giản, những bông hoa nổi ánh bạc được đính trải khắp thân áo như những cánh hoa, tránh sự đơn điệu cho trang phục. Thiết kế suông nhẹ giúp người mặc thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ thời thường.

ẢNH: @VIQUETA

 

hoa đính trên trang phục đầm cúp ngực corset

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