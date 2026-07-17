Bản giao hưởng ngọt ngào từ những đóa hoa đính trên trang phục

Từ những cánh hoa 3D mềm mại, hoa vải ngoại cỡ đến các chi tiết thêu nổi tinh xảo, xu hướng thêu hoa đính trên trang phục mang đến vẻ đẹp vừa lãng mạn, vừa nghệ thuật.
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Những hoa bản lớn đang là xu hướng được nhiều nhà mốt và tín đồ thời trang yêu thích.Với nhà thiết kế Ngô Bích Huyền, những đóa hoa đính trên tranh phục còn trở thành ngôn ngữ thiết kế, kể câu chuyện về vẻ đẹp nữ tính bằng kỹ thuật thủ công tinh xảo..
Thiết kế corset ôm sát giúp tôn vòng eo, trong khi sắc hồng nude tạo nên vẻ đẹp ngọt ngào.
Hoa không chỉ là chi tiết trang trí mà còn là "linh hồn" của bộ trang phục. Kỹ thuật đính kết và tạo hình thủ công để mỗi cánh hoa đều có độ chuyển động mềm mại, tựa như đang nở trên cơ thể người mặc. Những bông hoa 3D được xử lý bằng nhiều lớp vải mỏng, kết hợp cùng chi tiết thêu nổi và đính kết tỉ mỉ, tạo nên hiệu ứng thị giác sống động nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát.
Cảm hứng từ thiên nhiên và những cánh hoa là dấu ấn quen thuộc trong ngôn ngữ thiết kế của NTK thể hiện qua việc kết hợp các chất liệu như taffeta, lụa và chiffon để tạo nên phom dáng mềm mại, bay bổng.