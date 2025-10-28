  • An Giang
Thời trang 24/7

Bản phối vượt thời gian của những chiếc kính đen kinh điển

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
28/10/2025 14:00 GMT+7

Chiếc kính đen không chỉ là phụ kiện che nắng, mà còn là phụ kiện của phong cách thời trang mạnh mẽ. Một món đồ nhỏ, nhưng đủ sức biến mọi ánh nhìn thành điểm nhấn trong mọi khung hình.

Giữa dòng chảy của xu hướng thời trang, những chiếc kính đen vẫn giữ vững vị thế như một biểu tượng của phong cách. Dù được phối cùng trang phục nào, món phụ kiện nhỏ bé này cũng luôn mang đến sự cuốn hút.

 Kính đen mắt mèo và váy ngắn cá tính

Bản phối vượt thời gian của những chiếc kính đen kinh điển - Ảnh 1.

Với các cô nàng mê mẩn phong cách gợi cảm chắc chắn sẽ “phải lòng” chiếc kính đen mắt mèo bí ẩn

ẢNH: @HEALING.MESH

Dáng kính mắt mèo kết hợp gọng đen bóng mang đến vẻ sắc sảo, giúp đường nét khuôn mặt nàng trở nên thanh thoát hơn. Tròng kính đen tuyền đã tạo cảm giác bí ẩn còn diện cùng set váy ngắn có thiết kế ôm tôn lên đường cong cơ thể - đây chắc chắn sẽ là bộ trang phục định hình cả phong cách của nàng.

Bản phối vượt thời gian của những chiếc kính đen kinh điển - Ảnh 2.

Một đôi kính đen có thể tôn lên phong thái của người diện, kính dáng mắt mèo với phần gọng nhọn nhẹ và tròng đen sâu mang đến vẻ đẹp bí ẩn, cuốn hút khó rời mắt

ẢNH: @HEALING.MESH

Thiết kế ôm gọn khuôn mặt giúp tôn lên đường nét thanh thoát, đồng thời tạo điểm nhấn thời thượng cho outfit. Khi kết hợp cùng váy đen ôm sát đầy gợi cảm, tổng thể trở nên cá tính khó cưỡng.

Bản phối vượt thời gian của những chiếc kính đen kinh điển - Ảnh 3.

Chiếc kính đen mắt mèo đúng là điểm nhấn “đắt giá” cho outfit đen thời thượng

ẢNH: @THEFANCE.OFFICIAL

Gọng nhọn nhẹ ở đuôi, tròng kính đen sâu vừa đủ khiến ánh nhìn thêm bí ẩn. Dáng kính ôm gọn khuôn mặt, tôn nét thanh thoát và tạo nên thần thái lạnh lùng khó rời mắt, tổng thể vừa sang vừa hiện đại hơn khi kết hợp kính đen cùng váy đen cúp ngực chuẩn vibe “girl crush” cực cuốn.

 Kính đen phối áo khoác 

Bản phối vượt thời gian của những chiếc kính đen kinh điển - Ảnh 4.

Cô nàng nào mê phong thái cool ngầu và hiện đại chắc chắn sẽ bị hút mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi chiếc kính mắt mèo đầy khí chất

ẢNH: @CULLOT3_OFFICIAL

Gọng kính dày sắc nét, tròng đen sâu khiến nàng trở nên bí ẩn mà khó ai rời mắt. Phối cùng áo blazer xám oversize thì tổng thể thêm sang chảnh, đây không chỉ là phụ kiện mà còn như tuyên ngôn thời trang của những cô gái tự tin và độc lập.

Bản phối vượt thời gian của những chiếc kính đen kinh điển - Ảnh 5.

Kính mắt đen với gọng kính dáng nhọn mang đậm hơi thở cổ điển xen lẫn hiện đại, tạo điểm nhấn cho khuôn mặt và tôn trọn vẻ kiêu kỳ.

ẢNH: @JOELLA.VN

Kết hợp cùng áo khoác da lộn và quần suông trắng sẽ nâng tầm outfit trở nên thời thượng hơn bao giờ hết.

Kính mát đen là lựa chọn hoàn hảo cho ngày nắng

Bản phối vượt thời gian của những chiếc kính đen kinh điển - Ảnh 6.

Đi du lịch trong những ngày nắng gắt thì không thể thiếu một chiếc kính mát

ẢNH: @KHANHVANNGUYEN25

Nàng có thể lựa chọn kính có thiết kế gọng dày mang hơi hướng retro giúp gương mặt thêm sắc nét và thời thượng. Đi cùng là mũ bucket tông nâu trầm, điểm xuyết chút bụi bặm và tự do, tạo nên tổng thể vừa sành điệu vừa phảng phất tinh thần du lịch phóng khoáng.

Bản phối vượt thời gian của những chiếc kính đen kinh điển - Ảnh 7.

Phụ kiện hoàn hảo cho outfit ngày nắng, kính đen dáng tròn mang hơi hướng retro, vừa toát lên chất riêng đầy cuốn hút

ẢNH: @LONASTROREE.VN

Gọng kim loại mảnh giúp gương mặt nàng trông thanh thoát, còn tròng kính đen mang lại ánh nhìn bí ẩn vừa đủ. Khi đi cùng mũ polo beige, tổng thể thêm phần tinh tế cho những ngày nắng.

Bản phối vượt thời gian của những chiếc kính đen kinh điển - Ảnh 8.

Giữa nắng biển rực rỡ, chiếc kính đen to bản trở thành phụ kiện thời trang không thể thiếu với bất kỳ ai

ẢNH: @CULLOT3_OFFICIAL

Dáng tròn cổ điển kết hợp cùng gọng dày vừa phải, chiếc kính giúp đôi mắt luôn được che chắn khỏi nắng gắt của biển nhưng vẫn phảng phất nét sang chảnh. Outfit biển này càng toát lên vẻ nổi bật khi phối cùng mũ cói rộng vành và chiếc túi xách nhỏ xinh.

 

kính đen Mắt mèo gọng kính

