Băng đô điệu đà giúp mái tóc thêm gọn gàng

Thiết kế đa dạng từ nỉ xù, bản to tối giản, họa tiết chấm bi kinh điển đến đồi mồi sang trọng, băng đô dễ dàng phối hợp với nhiều loại trang phục từ váy ngắn, đầm liền đến những set đồ dạo phố phóng khoáng. Mỗi chiếc băng đô mang đến một vẻ đẹp riêng, giúp phái đẹp vừa giữ tóc gọn gàng vừa tự tin khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế.

Nữ tính và dịu dàng trong diện mạo ngày thu với set đầm hoa nhí xanh bơ phối áo cardigan mỏng, nhấn nhá bằng mẫu băng đô vải in hoa đồng điệu với trang phục ẢNH: @_TYANGANE_

Họa tiết chấm bi luôn nằm trong danh sách những hoa văn kinh điển không bao giờ lỗi mốt của ngành thời trang. Chiếc băng đô chấm bi mang đến vẻ đẹp vừa nghịch ngợm, vừa kiêu kỳ theo đúng tinh thần thập niên 60s, 70s.

Băng đô chấm bi đen - trắng kết hợp cùng đầm lệch vai đồng điệu mang lại nét đẹp cổ điển của những thập niên trước ẢNH: @KOOKYHOUSE

Băng đô với các gam màu đơn sắc như trắng, kem hay xám luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những cô nàng yêu thích sự thanh lịch và tối giản. Nhờ cấu trúc phồng nhẹ tự nhiên, dáng băng đô này giúp ôm trọn mái tóc, tạo độ thanh thoát cho gương mặt.

Tông màu trắng thanh lịch của băng đô cực kỳ "ăn rơ" khi đi cùng các thiết kế đầm voan xếp tầng sáng màu ẢNH: @N27.CORNER

Sắc trắng tối giản của băng đô bản to kết hợp ăn ý cùng set áo voan tay bồng rún eo và chân váy bí ngô, tạo nên tổng thể vừa ngọt ngào vừa thời thượng ẢNH: @KOOKYHOUSE

Những chiếc băng đô nhỏ không những tạo sự nhẹ nhàng cho vùng trán mà còn tạo sự ăn ý tuyệt đối với các trang phục mùa thu như áo len trễ vai, áo khoác dạ hay cardigan ẢNH: @ORCHIC.STUDIO

Khi diện trang phục đã mang họa tiết hoặc màu sắc sáng thì hãy ưu tiên những chiếc băng đô nhỏ gọn và đơn sắc, đồng thời tránh đeo phụ kiện quá rườm rà gây cảm giác rối mắt ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Nếu các gam màu pastel mang đến vẻ đẹp ngọt ngào thì những chiếc băng đô sở hữu tông màu trầm lại là biểu tượng của sự bí. Băng đô tối màu không chỉ tạo hiệu ứng tương phản mạnh mẽ trên nền tóc sáng màu mà còn đem lại vẻ sắc sảo cho trang phục.

Khi sử dụng băng đô họa tiết, phái đẹp nên tiết chế trang sức cầu kỳ quanh vùng mặt. Một đôi khuyên tai khoen tròn bản to, túi xách phối da - cói và dép xỏ ngón mảnh sẽ tạo ra độ cân bằng hoàn hảo cho tổng thể ẢNH: @GOLA.DESIGNS