Băng đô điệu đà giúp mái tóc thêm gọn gàng

Băng đô là món phụ kiện nhỏ nhưng hiệu quả, giúp mái tóc thêm chỉn chu, xua tan sự đơn điệu và tạo điểm nhấn ngọt ngào cho phong cách phái đẹp
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Thiết kế đa dạng từ nỉ xù, bản to tối giản, họa tiết chấm bi kinh điển đến đồi mồi sang trọng, băng đô dễ dàng phối hợp với nhiều loại trang phục từ váy ngắn, đầm liền đến những set đồ dạo phố phóng khoáng. Mỗi chiếc băng đô mang đến một vẻ đẹp riêng, giúp phái đẹp vừa giữ tóc gọn gàng vừa tự tin khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế.
Họa tiết chấm bi luôn nằm trong danh sách những hoa văn kinh điển không bao giờ lỗi mốt của ngành thời trang. Chiếc băng đô chấm bi mang đến vẻ đẹp vừa nghịch ngợm, vừa kiêu kỳ theo đúng tinh thần thập niên 60s, 70s.
Băng đô với các gam màu đơn sắc như trắng, kem hay xám luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những cô nàng yêu thích sự thanh lịch và tối giản. Nhờ cấu trúc phồng nhẹ tự nhiên, dáng băng đô này giúp ôm trọn mái tóc, tạo độ thanh thoát cho gương mặt.
Nếu các gam màu pastel mang đến vẻ đẹp ngọt ngào thì những chiếc băng đô sở hữu tông màu trầm lại là biểu tượng của sự bí. Băng đô tối màu không chỉ tạo hiệu ứng tương phản mạnh mẽ trên nền tóc sáng màu mà còn đem lại vẻ sắc sảo cho trang phục.