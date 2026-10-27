Bảng màu trung tính, làn gió mới cho phong cách công sở mùa này

Xu hướng màu sắc chủ đạo của mùa lạnh thu đông luôn gọi tên các màu sắc nằm trong bảng màu trung tính. Từ sắc nâu ấm đến tông beige dịu nhẹ, từ gam màu xám sang chảnh đến trắng và đen cá tính... Tất cả được kết hợp nhịp nhàng và đồng điệu dưới bàn tay phối đồ của nàng.

Sắc nâu có nhiều sức hút riêng khi hiện diện trên những bề mặt chất liệu khác biệt. Áo blouse rủ mềm đi cùng chân váy midi bóng nhẹ tạo nên tổng thể nữ tính mà vẫn sắc sảo. Đây là ý tưởng phối đồ màu trung tính dành cho nàng yêu sự tinh giản nhưng luôn có chủ ý riêng trong cách tận hưởng thời trang ẢNH: D.CHIC

Bảng màu trung tính ấm áp, nồng nàn từ sắc nâu, begie

Gam nâu trầm với nâu đất, nâu sô cô la, nâu cam... trở lại mạnh mẽ qua nhiều bộ sưu tập thu đông 2026. Từ những thiết kế áo blouse bồng bềnh, chân váy đứng form đến đầm họa tiết nền nâu kết hợp cùng quần ống rộng, quần shorts, áo khoác...

Nhiều sắc nâu khác nhau có thể kết hợp chung trên cùng một outfit hoặc quý cô có thể chọn sự khác biệt qua cặp đôi nâu và beige, nâu và trắng...

Áo khoác dáng ngắn và quần shorts chuyển màu từ nâu nhạt sang nâu đậm, sau đó ánh nhìn chạm khẽ vào đôi bốt cổ cao màu đen đầy cá tính. Sắc sảo, ấm áp và một chút tinh nghịch sẽ giúp hình ảnh của nàng cuốn hút hơn ẢNH: DECEMBER CHRIS

Trắng kem và trắng ngà phối đồng bộ qua cặp đôi sơ mi và chân váy midi, hoặc chọn bộ ba cream, trắng và nâu caramel thời thượng trên áo tweed, giày và túi cho phong cách năng động và sự chuyên nghiệp ẢNH: D.CHIC

Từ trắng ngà, cream đến xanh đen, xanh than

Bảng màu trung tính có vô số sắc thái màu sắc khác nhau, mỗi gam màu đều có thể đứng riêng lẻ hoặc kết hợp từ 2-3-4 màu trên cùng một outfit. Trắng và đen, xanh đen và cream, be và nâu đất... là những cặp đôi tinh tế, phù hợp với phong cách công sở thường ngày.

Đầm sơ mi màu be nâu phối giày cao gót nâu đất tạo diện mạo chỉn chu và linh hoạt; váy xanh đen phối sơ mi trắng cách điệu và hoàn thiện cùng giày cao gót màu đen tối giản giúp nàng ghi dấu ấn riêng trong phong cách cá nhân ẢNH: MYAN BY CHL

Trang phục màu trung tính mang lại nhiều ý tưởng làm mới tủ đồ công sở. Nàng có thể chọn bộ ba đen, trắng kem và xám để ghi dấu hình ảnh chuyên nghiệp, đặc tính linh hoạt hoặc chọn bản phối đen kết hợp cùng áo kiểu trắng chấm bi cổ điển để tôn lên vẻ nữ tính và sự nhẹ nhàng ẢNH: MYAN BY CHL

Sự khác biệt đến từ phom dáng mới của các item quen thuộc làm nên sức hút cho phong cách thường ngày. Blazer thắt eo sang trọng phối áo ren cổ cao đầy khí chất, kết hợp cùng giày cao gót và quần bong bóng sành điệu

ẢNH: D.CHIC

Áo khoác dạ xám, chân váy và giày bốt da đen với điểm kết nối là áo lụa mềm tạo nên hình ảnh đầy khí chất. Quý cô sở hữu vẻ ngoài sang trọng và nổi bật chỉ nhờ cách xây dựng một tủ đồ trung tính thông minh ẢNH: D.CHIC

Gam màu xám sang trọng, quý phái

Đừng quên chọn cho mình những bản phối mang sắc xám sang trọng và quý phái. Chân váy bút chì, blazer hay áo măng tô dạ màu xám có thể trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trên các outfit thu đông.

Phối đồ công sở chỉ với hai sắc xám và đen vẫn có thể đem đến những hình ảnh chuyên nghiệp và nghiêm túc. Chân váy dáng dài, áo blazer cách điệu mềm mại, gile và phụ kiện ánh kim nhỏ nhắn tạo nên những nét riêng cho tủ đồ công sở thường ngày ẢNH: MYAN BY CHL



