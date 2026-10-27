Bảng màu trung tính, làn gió mới cho phong cách công sở mùa này

Chọn trang phục từ bảng màu trung tính, nàng công sở tự tin tạo nên các outfit mới thời thượng, vừa dẫn đầu xu hướng thời trang, vừa mang nét cá tính riêng.
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Xu hướng màu sắc chủ đạo của mùa lạnh thu đông luôn gọi tên các màu sắc nằm trong bảng màu trung tính. Từ sắc nâu ấm đến tông beige dịu nhẹ, từ gam màu xám sang chảnh đến trắng và đen cá tính... Tất cả được kết hợp nhịp nhàng và đồng điệu dưới bàn tay phối đồ của nàng.
Bảng màu trung tính ấm áp, nồng nàn từ sắc nâu, begie
Gam nâu trầm với nâu đất, nâu sô cô la, nâu cam... trở lại mạnh mẽ qua nhiều bộ sưu tập thu đông 2026. Từ những thiết kế áo blouse bồng bềnh, chân váy đứng form đến đầm họa tiết nền nâu kết hợp cùng quần ống rộng, quần shorts, áo khoác...
Nhiều sắc nâu khác nhau có thể kết hợp chung trên cùng một outfit hoặc quý cô có thể chọn sự khác biệt qua cặp đôi nâu và beige, nâu và trắng...
Trắng kem và trắng ngà phối đồng bộ qua cặp đôi sơ mi và chân váy midi, hoặc chọn bộ ba cream, trắng và nâu caramel thời thượng trên áo tweed, giày và túi cho phong cách năng động và sự chuyên nghiệp
ẢNH: D.CHIC
Từ trắng ngà, cream đến xanh đen, xanh than
Bảng màu trung tính có vô số sắc thái màu sắc khác nhau, mỗi gam màu đều có thể đứng riêng lẻ hoặc kết hợp từ 2-3-4 màu trên cùng một outfit. Trắng và đen, xanh đen và cream, be và nâu đất... là những cặp đôi tinh tế, phù hợp với phong cách công sở thường ngày.
Gam màu xám sang trọng, quý phái
Đừng quên chọn cho mình những bản phối mang sắc xám sang trọng và quý phái. Chân váy bút chì, blazer hay áo măng tô dạ màu xám có thể trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trên các outfit thu đông.