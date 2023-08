Bệnh viện thẩm mỹ Nam An cùng dự án 'Hãy để đời yêu tôi thêm lần nữa'

Gần 8 năm làm việc không ngơi nghỉ trong ngành PTTM, CEO Như Lan đồng hành cùng chồng là bác sĩ - GĐCM Đỗ Quang Khải đã hoàn thành hơn 20.000 ca phẫu thuật thành công, giúp hơn ngàn người tự tin với ngoại hình của mình. Năm 2023, Bệnh viện thẩm mỹ (BVTM) Nam An đồng hành cùng dự án Nhân Ái "Hãy để đời yêu tôi thêm lần nữa" nhằm trao cơ hội làm đẹp với giá 0 đồng đến những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn.

Các bạn nhân vật đã có mặt tại Bệnh viện Nam An từ rất sớm để tìm kiếm một cuộc phẫu thuật an toàn, uy tín

Trực tiếp lắng nghe câu chuyện của từng nhân vật, bác sĩ Đỗ Quang Khải - Cố vấn Nhân trắc học, giám khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 chia sẻ: "Mỗi nhân vật là một chuyện đời khác nhau, mỗi bạn đều có sự cố gắng, sự vươn lên, mong muốn thay đổi chính bản thân của mình. Đây cũng chính là động lực cho bệnh viện hướng đến cộng đồng, mong đem lại một điều ý nghĩa. Đó là giúp đỡ cho cộng đồng về mặt PTTM để có thể thay đổi cuộc sống của mỗi người".

Bên cạnh đó, cũng còn những trường hợp cần can thiệp y khoa kịp thời. Và nhân vật may mắn nhất, lấy trọn vẹn tình cảm từ bộ tứ ban giám khảo chương trình (CEO Như Lan - Giám đốc BVTM Nam An; Bác sĩ Đỗ Quang Khải - GDCM bệnh viện thẩm mỹ Nam An; Đoàn Thiên Ân - Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022 và Trần Nguyên Minh Thư - Á hậu 3 hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022) chính là Lê Tuấn Sỹ - Chàng sinh viên quê ở Quảng Nam từng bị bạo lực học đường, miệt thị ngoại hình với những cái tên "cằm lưỡi cày", "mỏ cá trê"; nhiều lần bị "đàn anh" trong trường chặn đánh vì chiếc cằm "kênh kiệu", " thách thức" người nhìn.

Nhân vật Lê Tuấn Sỹ bị miệt thị ngoại hình với cái tên "cằm lưỡi cày" hy vọng được cải thiện ngoại hình

Trước khi đưa ra quyết định; bác sĩ Đỗ Quang Khải đã dành vài lời khuyên đến Sỹ: "Em đang bị tình trạng khớp cắn ngược nên điều trị sớm, có thể sẽ cắt cả hàm trên và hàm dưới để cân chỉnh. Để lâu ngày, em thay đổi khớp thái dương sẽ hư và khó điều trị hơn".

Nhận thấy tình trạng và hoàn cảnh khó khăn của nhân vật; BVTM Nam An đã tài trợ toàn bộ chi phí cuộc phẫu thuật chỉnh hàm và xử lý mũi gồ, nâng mũi cấu trúc cho Lê Tuấn Sỹ. Với hy vọng, một cánh cửa sẽ mở ra với Sỹ khi bạn có được hình hài như ý, sự tự tin và bản lĩnh sẽ dần được tôi luyện hơn.

Lê Tuấn Sỹ được chính tay bác sĩ Đỗ Quang Khải trên 12 năm kinh nghiệm phụ trách toàn bộ ca phẫu thuật

Khi gặp lại Lê Tuấn Sỹ, cả 4 thí sinh Miss Grand Vietnam 2023 đã "xém" không nhận ra nhân vật của mình nữa, "Như 2 người khác nhau, cảm giác rất là bất ngờ luôn, Như suy nghĩ trong đầu mãi đó có phải là Sỹ không?", thí sinh Đặng Hoàng Tâm Như của Miss Grand Vietnam 2023 khi nhìn Sỹ của hiện tại.

Hình ảnh của nhân vật Lê Tuấn Sỹ trước khi phẫu thuật (hình bên trái) và sau khi trải qua PTTM tại Nam An (hình bên phải)

Riêng CEO Như Lan đồng hành cùng chương trình từ những ngày sơ tuyển, bà chia sẻ rằng "Chỉ cần tự tin, trong bất kỳ hình dáng nào, bạn đều có thể thành công". Hy vọng những gì Bệnh viện thẩm mỹ Nam An trao tặng sẽ giúp thế hệ trẻ tự tin hơn và sống một cuộc đời thật "đẹp" trong tương lai.