Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đi đầu xu hướng thẩm mỹ an toàn

BVTM Nam An tọa lạc tại số 45A, đường 3/2, phường 11, quận 10, TP.HCM





Trong chặng đường 8 năm hình thành và phát triển, với sự thành công của hơn 20.000 ca phẫu thuật, BVTM Nam An luôn đề cao duy nhất một mục đích, đó là sự an toàn trong thẩm mỹ - đặt sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu và không để bất kỳ một tai biến phẫu thuật nào xảy ra trong suốt thời gian hoạt động.

"Thẩm mỹ an toàn" là tôn chỉ hoạt động của BVTM Nam An





BVTM Nam An quy tụ đội ngũ các y bác sĩ, chuyên gia hàng đầu có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, từng tham gia các hội nghị chuyên khoa được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Các bác sĩ BVTM Nam An tham dự các buổi hội thảo cập nhật kiến thức tại nước ngoài





Với mong muốn đem đến những gì hoàn hảo nhất cho khách hàng, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An luôn cố gắng đem đến những dịch vụ chất lượng cao với:

Đầy đủ các dịch vụ tạo hình thẩm mỹ như: căng da, nâng ngực, nâng vòng 3, tạo hình mắt-mí-mũi, hút mỡ, điều trị da, phun xăm, tiêm filler/ botox…

Cơ sở vật chất và hệ thống máy móc hiện đại chuẩn quốc tế.

Chế độ chăm sóc 1:1 toàn bộ khách hàng: từ mọi công tác tư vấn, thăm khám, thẩm mỹ, điều trị, hậu phẫu và quá trình hồi phục tại nhà; luôn có đội ngũ theo dõi, chăm sóc khách hàng trong từng quy trình cụ thể.

BVTM Nam An luôn tự hào là đơn vị theo đuổi chất lượng dịch vụ y tế tại Việt Nam và hứa hẹn luôn mang lại những dịch vụ thẩm mỹ chất lượng bậc nhất.