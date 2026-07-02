Bí quyết chọn váy maxi tôn dáng, sáng da cho hè 2026

Xu hướng váy maxi hè 2026

Một chiếc váy maxi dáng suông nhẹ với phần thân xòe đuôi cá, cổ chữ V quyến rũ là món đồ không thể thiếu trong mùa hè 2026. Gam màu hồng tươi sáng, họa tiết chùm hoa nhí kết hợp thêm các mảng ren phối khéo léo tạo nên tổng thể ngọt ngào và đầy lãng mạn ẢNH: GAIETÉ

Có vô số các mẫu váy maxi được giới thiệu cho mùa hè 2026, nhưng để dễ nắm bắt xu hướng, nàng hãy "bỏ túi" ngay các từ khóa như tối giản, họa tiết và bền vững.

Váy maxi đi biển đơn sắc theo phong cách tối giản có thêm đường cắt ở eo hoặc lưng giúp tôn vẻ đẹp quyến rũ; thiết kế in họa tiết bắt mắt tạo dấu ấn thanh lịch và phóng khoáng. Trong khi đó, thiết kế maxi từ vải linen thô, vải lụa tơ tằm và cotton tự nhiên vừa thoáng mát, bay bổng vừa thân thiện với làn da.

Đầm dáng dài vải tơ gam màu vàng pastel cuốn hút bởi vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng với những điểm nhấn xòe bồng, nối tầng quyến rũ ẢNH: ICONIC STUDIOS

Đầm maxi họa tiết mang đến cho quý cô vẻ quyến rũ đặc sắc. Thiết kế in họa tiết boho ấn tượng, được phối khéo léo cùng túi và giày lưới, phụ kiện và trang sức vỏ sò ẢNH: LEIKA

Bí quyết chọn váy maxi giúp làm sáng da

Nếu có làn da ngăm hoặc da rám nắng khỏe khoắn nàng hãy ưu tiên váy maxi đi biển màu trắng kem, vàng bơ, đỏ đô hoặc xanh ô liu. Những màu này tạo độ tương phản dịu mắt khiến làn da và vóc dáng của nàng trông khỏe khoắn và tươi sáng hơn. Đồng thời hãy tránh xa gam màu neon chói lóa, màu hồng cánh sen để không bị "dìm dáng".

Váy maxi màu pastel phù hợp với đa số người châu Á có làn da màu trung tính (da vàng) - màu xanh mint, hồng đất, cam san hô tạo diện mạo tươi tắn và trẻ trung... Trong khi quý cô có làn da trắng có thể diện mọi gam màu yêu thích.

Đầm suông tông màu cream khéo léo hút ánh nhìn vào cấu trúc gấp ly và kiểu cổ tim tôn vùng vai cổ thanh mảnh. Tùng váy dài và xòe phối hai lớp mang lại hiệu ứng xuyên thấu thướt tha ẢNH: ESTTE

Đầm maxi có đường chiết eo cao ngay dưới chân ngực chính là "chân ái" dành cho mọi cô nàng "nấm lùn". Hãy dành ưu tiên cho thiết kế dài chạm mắt cá chân kết hợp đường xẻ sau hoặc bên chân, cấu trúc cổ áo vuông, cổ chữ V giúp tạo khoảng trống thanh thoát cho tổng thể ẢNH: GAIETÉ

Váy maxi dáng chữ A suông nhẹ từ eo xuống gấu giấu vòng 2 và vòng 3 một cách hoàn hảo. Nên ưu tiên chất vải voan hoặc lụa mỏng nhẹ có độ rủ tự nhiên. Ngoài ra, còn có thể ưu tiên dáng váy maxi hở lưng để thu hút sự chú ý vào điểm mạnh của cơ thể.

Họa tiết hoa nhí sáng màu, họa tiết nhiệt đới to bản là những điểm nhấn đặc sắc cho đầm maxi hè 2026 ẢNH: GAIETÉ

Đầm dáng dài chất vải mỏng nhẹ thêu hoa nổi tạo hiệu ứng thị giác sống động tự nhiên. Gam màu xanh pastel mang đến cảm giác nhẹ mát và chi tiết cổ chữ U thanh thoát. Thiết kế kết hợp lớp kim sa óng ánh phủ ngoài phối cùng lớp vải tơ lót mịn đảm bảo sự hài hòa và cảm giác thoáng mát, phù hợp cả khi dạo phố, dự tiệc hay đi chơi biển mùa hè ẢNH: SANDY STUDIOS

Sắc hồng nhạt dịu mát tôn trọn nét nữ tính ngọt ngào nơi người mặc. Dáng váy dài suông nhẹ mang đến cảm giác bay bổng đầy chất thơ ẢNH: SANDY STUDIOS

Váy maxi đẹp và thoải mái nhất khi phối cùng xăng đan dây mảnh, dép cói, giày đế bệt... Nàng cũng có thể phối thêm mũ cói rộng vành, túi lưới và một vài món trang sức từ vỏ sò tự nhiên ẢNH: TỦ NHÀ MÂY



