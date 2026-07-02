Bí quyết chọn váy maxi tôn dáng, sáng da cho hè 2026

Váy maxi là một 'vũ khí' bí mật không thể thiếu trong chiếc vali du lịch hè của mọi cô gái. Tuy nhiên, thiết kế này không chỉ được diện trong những chuyến đi biển mà còn có thể ứng dụng vào mọi hoàn cảnh, dành cho mọi vóc dáng.
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Xu hướng váy maxi hè 2026
Có vô số các mẫu váy maxi được giới thiệu cho mùa hè 2026, nhưng để dễ nắm bắt xu hướng, nàng hãy "bỏ túi" ngay các từ khóa như tối giản, họa tiết và bền vững.
Váy maxi đi biển đơn sắc theo phong cách tối giản có thêm đường cắt ở eo hoặc lưng giúp tôn vẻ đẹp quyến rũ; thiết kế in họa tiết bắt mắt tạo dấu ấn thanh lịch và phóng khoáng. Trong khi đó, thiết kế maxi từ vải linen thô, vải lụa tơ tằm và cotton tự nhiên vừa thoáng mát, bay bổng vừa thân thiện với làn da.
Bí quyết chọn váy maxi giúp làm sáng da
Nếu có làn da ngăm hoặc da rám nắng khỏe khoắn nàng hãy ưu tiên váy maxi đi biển màu trắng kem, vàng bơ, đỏ đô hoặc xanh ô liu. Những màu này tạo độ tương phản dịu mắt khiến làn da và vóc dáng của nàng trông khỏe khoắn và tươi sáng hơn. Đồng thời hãy tránh xa gam màu neon chói lóa, màu hồng cánh sen để không bị "dìm dáng".
Váy maxi màu pastel phù hợp với đa số người châu Á có làn da màu trung tính (da vàng) - màu xanh mint, hồng đất, cam san hô tạo diện mạo tươi tắn và trẻ trung... Trong khi quý cô có làn da trắng có thể diện mọi gam màu yêu thích.
Váy maxi dáng chữ A suông nhẹ từ eo xuống gấu giấu vòng 2 và vòng 3 một cách hoàn hảo. Nên ưu tiên chất vải voan hoặc lụa mỏng nhẹ có độ rủ tự nhiên. Ngoài ra, còn có thể ưu tiên dáng váy maxi hở lưng để thu hút sự chú ý vào điểm mạnh của cơ thể.