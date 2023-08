Bí quyết đeo trang sức đẹp và tinh tế như các ngôi sao

Với sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình, vào năm 2021, Rosé của BlackPink đã chính thức trở thành đại sứ toàn cầu cho thương hiệu trang sức xa xỉ Tiffany & Co. Chính vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại cùng gu thời trang tinh tế, sang trọng là lý do khiến giọng ca On The Ground được thương hiệu lâu đời nước Mỹ lựa chọn. Như một đóa hồng e ấp, Rosé diện chiếc váy cúp ngực xếp ly màu trắng, tôn lên những đường cong cơ thể gợi cảm, đeo bông tai và nhẫn Tiffany Lock nằm trong bộ sưu tập mới toanh, thể hiện hoàn hảo sự quyến rũ nhẹ nhàng và đặc trưng của thương hiệu