Bí quyết phối áo cổ cao trẻ trung, tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa

Mùa thu đến cùng những cơn gió heo may nhẹ nhàng và mát dịu. Áo cổ cao trở thành lựa chọn hoàn hảo để tôn nhẹ phần vai cổ, thu hút ánh nhìn vào gương mặt và thần thái của quý cô.
Khẳng định chất riêng thời trang bằng bản phối với áo cổ cao
Áo cổ lọ mỏng từ các chất liệu có tính đàn hồi cao như len lông cừu, len sợi, chất liệu tổng hợp... là kiểu trang phục "must have" trong thời điểm chuyển mùa thu đông. Tùy theo vóc dáng cơ thể mà nàng sẽ chọn dáng áo có phần cổ cao đến tận cằm hoặc cổ leo nhẹ 1-3 cm so với dáng áo cổ tròn thông thường.
Với phần áo cổ cao dáng ôm, nên chọn chân váy bút chì dáng dài nếu muốn tôn vóc dáng thanh mảnh hoặc phá cách khi phối quần ống rộng, quần túi hộp, quần shorts... Sự tương phản của 2 phần trang phục có khả năng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, gây nên ấn tượng khó quên từ phong cách riêng cho nàng.
Không chỉ riêng áo len, áo dệt kim mà nhiều kiểu áo sơ mi cotton, áo măng tô cổ dựng cũng được ưa chuộng. Phom dáng đặc sắc này có khả năng tạo phom sắc nét cho phần vai, cổ, từ đó tô đậm gu mặc sành điệu của quý cô
ẢNH: FORMAL STUDIOS
Áo cổ cao hoàn hảo để mặc nhiều lớp cùng áo khoác cổ tròn như jacket hay áo khoác thể thao bằng da, denim, kaki... Nếu khoảng trống giữa quần shorts nhung và giày bốt khiến nàng bối rối, hãy bổ sung thêm quần tất mỏng để giữ nhiệt và tạo sự đồng bộ cho cả bản phối
ẢNH: SIMPLE RETRO