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Bí quyết phối áo cổ cao trẻ trung, tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa

Kim Ngọc
Kim Ngọc
08/10/2026 12:00 GMT+7

Chọn đúng chiếc áo cổ cao trong mùa lạnh, nàng vừa được tôn gương mặt, tôn thần thái cao sang, vừa tận hưởng cảm giác ấm áp và sành điệu.

Mùa thu đến cùng những cơn gió heo may nhẹ nhàng và mát dịu. Áo cổ cao trở thành lựa chọn hoàn hảo để tôn nhẹ phần vai cổ, thu hút ánh nhìn vào gương mặt và thần thái của quý cô.

Bí quyết phối áo cổ cao trẻ trung, tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa- Ảnh 1.

Nữ fashionista khoe gu thời trang sành điệu và nổi bật qua cách kết hợp các tông màu một cách tinh tế - từ cam tươi sáng, cam đất trầm lắng, xanh và trắng kẻ ca rô họa tiết đến sắc đen thẫm cổ điển. Dáng áo tay dài nổi bật không chỉ bởi màu sắc mà còn bởi chi tiết cổ leo nhẹ tôn chiếc cổ dài hơn và tạo ra sự tương phản mạnh mẽ với gương mặt được trang điểm theo layout trong trẻo

ẢNH: @BAIFERNBAH

Khẳng định chất riêng thời trang bằng bản phối với áo cổ cao

Áo cổ lọ mỏng từ các chất liệu có tính đàn hồi cao như len lông cừu, len sợi, chất liệu tổng hợp... là kiểu trang phục "must have" trong thời điểm chuyển mùa thu đông. Tùy theo vóc dáng cơ thể mà nàng sẽ chọn dáng áo có phần cổ cao đến tận cằm hoặc cổ leo nhẹ 1-3 cm so với dáng áo cổ tròn thông thường.

Bí quyết phối áo cổ cao trẻ trung, tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa- Ảnh 2.

Áo tay dài cổ cao và chân váy bút chì dáng dài phối viền ren hoàn hảo cho phong cách công sở thường ngày. Bảng màu đen trắng cộng hưởng cùng chất liệu dệt kim, gấm nhung và ren lưới. Áo cổ cao cực kỳ phù hợp với trang sức vòng cổ thả dài mảnh mai, vì vậy đừng ngần ngại thêm vào bản phối một món đồ trang sức mà nàng yêu thích

ẢNH: SIMPLE RETRO

Với phần áo cổ cao dáng ôm, nên chọn chân váy bút chì dáng dài nếu muốn tôn vóc dáng thanh mảnh hoặc phá cách khi phối quần ống rộng, quần túi hộp, quần shorts... Sự tương phản của 2 phần trang phục có khả năng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, gây nên ấn tượng khó quên từ phong cách riêng cho nàng.

Bí quyết phối áo cổ cao trẻ trung, tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa- Ảnh 3.

Quần ống rộng và áo dài tay có phần vạt quấn lên vai cổ theo nhiều cách sáng tạo. Đây là ý tưởng để nàng diện phong cách đường phố theo cách cá tính, tự do và có điểm nhấn riêng mang tính sáng tạo cá nhân

ẢNH: @SEOON CHOE

Bí quyết phối áo cổ cao trẻ trung, tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa- Ảnh 4.

Áo len cổ cao chạm cằm "hút" ánh nhìn trực diện vào gương mặt thanh tú của người mặc. Với thiết kế có phần cổ dựng cao, hãy chọn chất liệu thật mềm nhẹ và thoáng khí để luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu

ẢNH: MICHAA

Bí quyết phối áo cổ cao trẻ trung, tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa- Ảnh 5.

Ngoài cách diện thông thường, phần cổ áo còn có thể được lộn xoắn để tạo kiểu cổ tròn gập. Với dáng áo tay ngắn và cổ rộng leo cao, phần thân trên như được "kéo dài" hơn, tạo hiệu ứng thị giác tốt cho toàn bộ vóc dáng

ẢNH: FORMAL STUDIOS

Bí quyết phối áo cổ cao trẻ trung, tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa- Ảnh 6.
Bí quyết phối áo cổ cao trẻ trung, tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa- Ảnh 7.

Không chỉ riêng áo len, áo dệt kim mà nhiều kiểu áo sơ mi cotton, áo măng tô cổ dựng cũng được ưa chuộng. Phom dáng đặc sắc này có khả năng tạo phom sắc nét cho phần vai, cổ, từ đó tô đậm gu mặc sành điệu của quý cô

ẢNH: FORMAL STUDIOS

Bí quyết phối áo cổ cao trẻ trung, tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa- Ảnh 8.
Bí quyết phối áo cổ cao trẻ trung, tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa- Ảnh 9.

Áo cổ cao hoàn hảo để mặc nhiều lớp cùng áo khoác cổ tròn như jacket hay áo khoác thể thao bằng da, denim, kaki... Nếu khoảng trống giữa quần shorts nhung và giày bốt khiến nàng bối rối, hãy bổ sung thêm quần tất mỏng để giữ nhiệt và tạo sự đồng bộ cho cả bản phối

ẢNH: SIMPLE RETRO


áo cổ cao áo cổ lọ áo cổ leo áo cổ dựng

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