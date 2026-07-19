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Biến hóa đa dạng cùng trang phục corset hiện đại, hợp mọi hoàn cảnh

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
19/07/2026 10:00 GMT+7

Từng gắn liền với hình ảnh quý tộc châu Âu và những chiếc váy cầu kỳ, trang phục corset ngày nay đã bước ra khỏi khuôn khổ của một món đồ mang tính lịch sử để trở thành tâm điểm của thời trang hiện đại.

Sự trở lại mạnh mẽ của xu hướng Y2K, balletcore, coquette hay phong cách lãng mạn pha cổ điển đã đưa corset trở thành một trong những món đồ được săn đón nhất những mùa gần đây. Chỉ cần thay đổi cách kết hợp, chiếc corset có thể mang đến diện mạo hoàn toàn khác biệt.

Biến hóa đa dạng cùng trang phục corset hiện đại, hợp mọi hoàn cảnh- Ảnh 1.
Biến hóa đa dạng cùng trang phục corset hiện đại, hợp mọi hoàn cảnh- Ảnh 2.

Áo corset denim phối ren đầy mới lạ nhưng vẫn giữ được nét nữ tính nhờ những chi tiết dây buộc và viền gân chạy dọc thân áo. Thiết kế ngắn cùng hai dây dễ dàng phô diễn nét đẹp hình thể của người mặc. Kết hợp cùng chân váy phồng dáng ngắn đồng bộ hoàn thiện vẻ ngoài độc đáo

ẢNH: @AIAI_OFFICIAL

Biến hóa đa dạng cùng trang phục corset hiện đại, hợp mọi hoàn cảnh- Ảnh 3.

Corset không chỉ dành cho những cô nàng theo đuổi phong cách gợi cảm mà còn dễ dàng hòa vào những bản phối tối giản thường ngày. Áo corset họa tiết cổ điển kết hợp cùng quần jeans ống rộng hiện đại tạo nên bản giao hưởng thời trang đầy mới lạ

ẢNH: @AIAI_OFFICIAL

Biến hóa đa dạng cùng trang phục corset hiện đại, hợp mọi hoàn cảnh- Ảnh 4.

Ngọt ngào với cảm hứng balletcore từ áo corset trắng kết hợp chân váy bèo nhiều tầng. Phần áo corset với đặc trưng ôm sát phần thân trên giúp tôn vóc dáng, điểm nổi bật là phụ kiện giày cao gót mũi nhọn cùng túi xách màu xanh pastel tạo sự tương phản thu hút với set trang phục trắng

ẢNH: @AIAI_OFFICIAL

Biến hóa đa dạng cùng trang phục corset hiện đại, hợp mọi hoàn cảnh- Ảnh 5.

Áo corset với họa tiết hoa mang hơi hướng vintage, phối cùng váy ren trắng nhiều tầng, tạo nên sự đối lập thú vị giữa cấu trúc ôm gọn của corset và độ bồng bềnh của chân váy. Đây là công thức lý tưởng cho những buổi tiệc ngoài trời hoặc các dịp cần diện mạo nổi bật mà vẫn giữ được vẻ dịu dàng

ẢNH: @LINHPHUNG.OFFICIAL

Biến hóa đa dạng cùng trang phục corset hiện đại, hợp mọi hoàn cảnh- Ảnh 6.

Không chỉ xuất hiện trong trang phục thường ngày, corset còn là điểm nhấn đắt giá trên những thiết kế dạ hội hiện đại. Váy dài với phần thân corset xuyên thấu được xử lý bằng kỹ thuật dựng phom tinh xảo, kết hợp cùng chân váy satin suông dài tạo nên vẻ đẹp sang trọng

ẢNH: @LINHPHUNG.OFFICIAL

Biến hóa đa dạng cùng trang phục corset hiện đại, hợp mọi hoàn cảnh- Ảnh 7.

Áo corset màu trắng khi kết hợp cùng chân váy voan dài mang đến vẻ đẹp đầy chất thơ. Phần tay áo voan rời hơi phồng cân bằng với phom corset ôm sát, tạo bản phối hài hòa

ẢNH: OLV

 

trang phục corset balletcore VINTAGE thiết kế dạ hội áo corset

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