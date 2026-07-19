Biến hóa đa dạng cùng trang phục corset hiện đại, hợp mọi hoàn cảnh

Từng gắn liền với hình ảnh quý tộc châu Âu và những chiếc váy cầu kỳ, trang phục corset ngày nay đã bước ra khỏi khuôn khổ của một món đồ mang tính lịch sử để trở thành tâm điểm của thời trang hiện đại.
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Sự trở lại mạnh mẽ của xu hướng Y2K, balletcore, coquette hay phong cách lãng mạn pha cổ điển đã đưa corset trở thành một trong những món đồ được săn đón nhất những mùa gần đây. Chỉ cần thay đổi cách kết hợp, chiếc corset có thể mang đến diện mạo hoàn toàn khác biệt.
Áo corset denim phối ren đầy mới lạ nhưng vẫn giữ được nét nữ tính nhờ những chi tiết dây buộc và viền gân chạy dọc thân áo. Thiết kế ngắn cùng hai dây dễ dàng phô diễn nét đẹp hình thể của người mặc. Kết hợp cùng chân váy phồng dáng ngắn đồng bộ hoàn thiện vẻ ngoài độc đáo