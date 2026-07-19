Biến hóa đa dạng cùng trang phục corset hiện đại, hợp mọi hoàn cảnh

Áo corset với họa tiết hoa mang hơi hướng vintage, phối cùng váy ren trắng nhiều tầng, tạo nên sự đối lập thú vị giữa cấu trúc ôm gọn của corset và độ bồng bềnh của chân váy. Đây là công thức lý tưởng cho những buổi tiệc ngoài trời hoặc các dịp cần diện mạo nổi bật mà vẫn giữ được vẻ dịu dàng