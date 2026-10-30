Biến hóa vóc dáng thon gọn bất ngờ với đầm xòe

Đầm dáng xòe luôn là "vũ khí" hoàn hảo giúp phái đẹp khéo léo che khuyết điểm và tôn lên tỷ lệ cơ thể lý tưởng. Chỉ cần biến tấu cùng chi tiết chiết eo hay cúp ngực, nàng sẽ luôn tự tin tỏa sáng rạng ngời.
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Đầm xòe giữ vị trí quan trọng nhờ khả năng cân đối vóc dáng cho người mặc. Cấu trúc thiết kế tập trung siết nhẹ vùng bụng, sau đó mở rộng dần về phía chân váy giúp che đi phần hông và đùi. Nhờ ưu điểm đó, di chuyển trở nên dễ dàng mà vẫn giữ được nét thanh thoát.
Đầm xòe chiết eo dáng corset tạo hiệu ứng thon gọn vòng hai
Đối với những cô nàng có phần eo chưa rõ nét hoặc dáng người thẳng, đầm xòe có phần thân trên may theo phom corset là giải pháp định hình vóc dáng rất hiệu quả. Cấu trúc ôm sát cùng đường cắt chữ V hướng xuống ở phần eo giúp thu gọn chiều ngang cơ thể, tạo cảm giác vòng hai nhỏ nhắn hơn thực tế.
Đầm xòe không tay tôn bờ vai thon thả
Những thiết kế đầm xòe tối màu kết hợp phần cổ yếm hoặc sát nách là gợi ý hàng đầu cho các buổi tiệc tối cần sự sang trọng và quyến rũ. Sắc đen tuyền vốn có khả năng thu gọn vóc dáng rất tốt, khi kết hợp cùng khoảng hở ở vai và ngực sẽ giúp thu hút ánh nhìn lên phần thân trên, làm nổi bật làn da sáng.
Đầm xòe vải voan chiết eo giúp ăn gian chiều cao
Với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn hoặc lưng dài chân ngắn, việc chọn đầm xòe có đường chiết eo nằm cao hơn rốn một chút là bí quyết giúp điều chỉnh lại tỷ lệ cơ thể.