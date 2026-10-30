Biến hóa vóc dáng thon gọn bất ngờ với đầm xòe

Đầm xòe giữ vị trí quan trọng nhờ khả năng cân đối vóc dáng cho người mặc. Cấu trúc thiết kế tập trung siết nhẹ vùng bụng, sau đó mở rộng dần về phía chân váy giúp che đi phần hông và đùi. Nhờ ưu điểm đó, di chuyển trở nên dễ dàng mà vẫn giữ được nét thanh thoát.

Đầm xòe chiết eo dáng corset tạo hiệu ứng thon gọn vòng hai

Đối với những cô nàng có phần eo chưa rõ nét hoặc dáng người thẳng, đầm xòe có phần thân trên may theo phom corset là giải pháp định hình vóc dáng rất hiệu quả. Cấu trúc ôm sát cùng đường cắt chữ V hướng xuống ở phần eo giúp thu gọn chiều ngang cơ thể, tạo cảm giác vòng hai nhỏ nhắn hơn thực tế.

Chiếc đầm xòe sắc pastel kết hợp tay trễ nhẹ nhàng với phần thân áo ren trắng đan dây trước ngực, thiết kế trễ vai này rất phù hợp với những cô gái có bờ vai mảnh mai ẢNH: @SISSY.NATION

Với những cô gái muốn che khuyết điểm bắp tay to, đầm xòe có thiết kế tay phồng lớn và cổ vuông là lựa chọn lý tưởng. Phần ống tay phồng bo viền ren giúp che kín bắp tay, trong khi khoảng hở của cổ vuông giúp phần thân trên thanh thoát hơn ẢNH: @SISSY.NATION

Với những chiếc đầm xòe hoa nhí dáng lỡ qua bắp chân hoặc cỡ lớn thì một đôi giày gót cao giúp tôn lên cổ chân thon nhỏ đồng thời tránh được sự xuề xòa ẢNH: @SISSY.NATION

Đầm xòe không tay tôn bờ vai thon thả

Những thiết kế đầm xòe tối màu kết hợp phần cổ yếm hoặc sát nách là gợi ý hàng đầu cho các buổi tiệc tối cần sự sang trọng và quyến rũ. Sắc đen tuyền vốn có khả năng thu gọn vóc dáng rất tốt, khi kết hợp cùng khoảng hở ở vai và ngực sẽ giúp thu hút ánh nhìn lên phần thân trên, làm nổi bật làn da sáng.

Chiếc vòng cổ ngọc trai mảnh mai tôn lên trọn vẹn bờ xương quai xanh thanh thoát. Chọn thêm túi xách đen đồng tông váy hoàn thiện vẻ ngoài tựa thiên nga đen ẢNH: @DADAS.STU

Các nàng có bờ vai thon gọn có thể diện đầm xòe sát nách. Sự đối lập giữa phần thân trên ôm khít và chân váy xòe bồng bềnh với các họa tiết hoa đính nổi giúp tạo nên vòng eo rõ nét ẢNH: @N27.CORNER

Đầm xòe vải voan chiết eo giúp ăn gian chiều cao

Với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn hoặc lưng dài chân ngắn, việc chọn đầm xòe có đường chiết eo nằm cao hơn rốn một chút là bí quyết giúp điều chỉnh lại tỷ lệ cơ thể.

Chất liệu vải quyết định trực tiếp đến độ rủ hay độ phồng của tà váy, từ đó ảnh hưởng lớn đến việc ăn gian chiều cao và trọng lượng cơ thể. Với chất liệu voan tơ, váy xòe chiết eo giúp ăn gian chiều cao hiệu quả và che kín khuyết điểm thân dưới ẢNH: @N27.CORNER