Biến tấu áo sơ mi dài tay để nàng xinh tươi ngày đầu thu

Những chiếc áo sơ mi dài tay vốn quen thuộc trong tủ đồ nay bỗng trở nên mới mẻ và cuốn hút hơn khi được biến tấu khéo léo cho những ngày đầu thu dịu mát. Không chỉ là món đồ "an toàn" nơi công sở, áo sơ mi dài tay còn có thể biến hóa đa dạng, giúp nàng tự tin xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau từ thanh lịch, nữ tính cho đến trẻ trung, cá tính.

Với những ngày làm việc, nàng có thể chọn áo sơ mi dài tay chất liệu denim, nhấn nhá bằng chi tiết dây ở phần cổ có thể thắt thành chiếc nơ xinh xắn hoặc biến tấu thành cà vạt đầy cá tính ẢNH: KYDUYEN1311

Phối cùng quần ống suông đồng chất liệu và tông màu, set đồ mang đến sự đồng điệu hài hòa, vừa mạnh mẽ vừa nữ tính. Một chiếc thắt lưng bản nhỏ giúp tạo điểm nhấn nơi vòng eo, hoàn thiện đường nét trang phục. Không thể thiếu giày cao gót đen giúp tôn dáng, mang lại vẻ chỉn chu và phong cách cho nàng công sở.

Bộ trang phục mang đậm tinh thần trẻ trung, năng động và chút cá tính, lý tưởng cho những buổi dạo phố hay hoạt động thường ngày ẢNH: @PHAOXINHXINH

Áo sơ mi được biến tấu như một chiếc áo khoác denim xanh nhạt dáng rộng, khoác ngoài áo crop top đen ôm sát giúp tôn vòng eo và tạo nét gợi cảm. Chân váy denim ngắn với chi tiết bèo nhún ở gấu mang lại sự nữ tính, đáng yêu, kết hợp hài hòa cùng túi xách họa tiết monogram xanh đen làm điểm nhấn sành điệu.

Tủ đồ của nàng sẽ hoàn thiện hơn với một chiếc áo sơ mi dài tay phom rộng, bo chun ở gấu vừa tạo điểm nhấn vừa ôm eo gọn gàng mà vẫn thoải mái khi vận động ẢNH: @DIEU_NHIII

Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng màu xanh đậm, phủ kín chi tiết đính đá lấp lánh, bộ trang phục mang đến sự tương phản thú vị giữa vẻ đơn giản của áo sơ mi và nét nổi bật, cá tính của quần. Kiểu phối này vừa linh hoạt vừa phù hợp từ dạo phố đến những sự kiện không quá trang trọng.

Chiếc áo sơ mi dài tay dáng oversized, chất liệu mỏng nhẹ cùng họa tiết kẻ sọc xanh pastel và trắng mang đến vẻ phóng khoáng, tươi mát, rất hợp để nàng đón những ngày đầu thu dịu dàng ẢNH: @TU_HHAO

Khi được biến tấu theo phong cách khoác ngoài không cài cúc, phối cùng áo bra và quần shorts đồng bộ, set đồ không chỉ toát lên nét năng động, gợi cảm vừa phải mà còn đa dụng, lý tưởng cho các buổi đi chơi, dạo phố hay những chuyến du lịch.

Nàng sang trọng, nữ tính trong áo sơ mi dài tay trắng phối váy dài xếp ly họa tiết ẢNH: @PHUONGKHANH_OFFICIAL

Áo cổ bẻ truyền thống, tay phồng nhẹ bo cổ tay từ chất liệu mềm mại, tạo độ rủ tự nhiên. Sắc trắng tinh khôi kết hợp gam trầm của váy mang đến tổng thể hài hòa, trang nhã. Áo sơ vin vào váy cạp cao, tôn vòng eo và tạo tỷ lệ cân đối, phù hợp để nàng diện trong nhiều dịp.

Nhờ sự linh hoạt và khả năng "thích ứng" với nhiều hoàn cảnh, áo sơ mi dài tay vẫn luôn giữ vững vị trí "must have" trong tủ đồ của nàng hiện đại. Chỉ cần một chút sáng tạo trong cách phối, nàng hoàn toàn có thể biến chiếc sơ mi quen thuộc thành điểm nhấn xinh tươi, rạng rỡ suốt những ngày đầu thu đầy lãng mạn.