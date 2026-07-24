Biến tấu băng đô cho diện mạo thêm nổi bật

Không còn bị giới hạn trong hình ảnh nữ sinh hay những bộ trang phục mang hơi hướng cổ điển, băng đô ngày nay được biến tấu đa dạng thiết kế để có thể phù hợp với nhiều cá tính khác nhau.



Chiếc băng đô bản lớn màu trắng là minh chứng rõ ràng cho triết lý "ít mà đủ". Khi ôm gọn mái tóc và làm sáng gương mặt, phụ kiện này lập tức thu hút ánh nhìn trước cả màu sắc của trang phục. Kết hợp cùng chiếc váy ngắn mang họa tiết hoa nhí xanh dương và tím pastel, tổng thể gợi lên hình ảnh những cô gái mùa hè vừa dịu dàng vừa thanh lịch ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Xu hướng phối đồ hiện nay cũng chứng kiến sự dịch chuyển từ việc sử dụng băng đô như một phụ kiện hỗ trợ sang vai trò là điểm nhấn trung tâm của tổng thể. Thay vì đeo thêm nhiều loại trang sức cầu kỳ, nhiều tín đồ thời trang chỉ lựa chọn một chiếc băng đô bản lớn là đủ.



Chiếc băng đô bản lớn màu trắng kem có phần đuôi lụa rủ nhẹ nổi bật trên nền trang phục mang tông màu nâu xám trầm thời thượng, set vải đũi tự nhiên mát mẻ khi mặc vào những ngày hè ẢNH: @SAP.VN

Một xu hướng khác đang được yêu thích là phối băng đô đồng điệu với bảng màu hoặc chất liệu của trang phục. Sự lặp lại có chủ đích giữa phụ kiện và các chi tiết trên váy áo tạo nên tính liên kết về thị giác, khiến tổng thể trở nên cao cấp hơn.



Một chiếc băng đô phối hai gam màu đen - trắng mang tinh thần vintage trở nên đặc biệt cuốn hút khi đồng hành cùng chiếc váy không tay dáng xòe tone sur tone với băng đô. Thân váy đen được làm mềm bởi những đường bèo trắng nơi cổ và gấu váy, tạo nên sự chuyển tiếp nhẹ nhàng giữa các mảng màu ẢNH: @KOOKYHOUSE

Làm nổi bật mái tóc với băng đô bản vừa mang gam màu trắng chủ đạo, điểm xuyết những họa tiết chấm bi đen nhỏ nhắn theo phong cách retro cổ điển. Chiếc băng đô chấm bi là nét chấm phá hoàn hảo với set đồ phối voan tơ tằm gồm áo crop top tay bồng điệu đà và chân váy xếp tầng bèo nhún bay bổng ẢNH: @KOOKYHOUSE

Chất liệu ren hoa luôn gợi cảm giác lãng mạn của tinh thần cottage core. Xuất hiện trên chiếc băng đô bản lớn được thắt nơ lệch một bên tóc, kết hợp cùng set áo hai dây dáng babydoll xanh pastel dịu mắt cũng chân váy ca rô dáng bí tôn lên vẻ đẹp tinh khôi giữa ngày hè ẢNH: @KOOKYHOUSE

Băng đô cũng chứng minh khả năng thích ứng với nhiều hoàn cảnh sử dụng khác nhau. Khi đi làm, một chiếc băng đô trơn màu phù hợp với váy sơ mi hoặc váy polo chỉn chu. Trong những chuyến du lịch, các thiết kế bằng vải, có họa tiết hoa hòa hợp với váy maxi hay set cổ yếm gợi cảm.



Chiếc băng đô bản vừa mang sắc hồng satin bóng nhẹ thổi hồn vào diện mạo ngọt ngào của người mặc. Sánh đôi cùng là chiếc váy ngắn polo chỉn chu mang sắc đen huyền bí, tạo nên một sự tương phản màu sắc mạnh mẽ nhưng đầy cuốn hút ẢNH: @CAZIBRAND

Trong thời đại mà "quiet luxury" và phong cách tối giản ngày càng được yêu thích, băng đô cũng thay đổi cách xuất hiện. Chiếc băng đô bản lớn màu trắng cài gọn gàng trên mái tóc cá tính, kết hợp cùng một chiếc váy dáng dài màu vàng chanh dịu mát phù hợp cho ngày hè ẢNH: @SAP.VN

Chiếc băng đô đính nút đỏ cỡ lớn đầy độc đáo trên nền vải chấm bi đen trắng. Giữa bảng màu trung tính, phần nút màu đỏ rực rỡ trở thành điểm nhấn đầy tính nghệ thuật, mang đến nét tinh nghịch khó cưỡng ẢNH: @DAHLIASTUDIOS_

Giữa vô vàn xu hướng thay đổi theo từng mùa, băng đô vẫn chứng minh rằng giá trị của một món phụ kiện không nằm ở kích thước, mà ở khả năng hoàn thiện diện mạo và phản chiếu cá tính.



