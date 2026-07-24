Biến tấu băng đô cho diện mạo thêm nổi bật

Từ món phụ kiện từng gắn liền với vẻ đẹp cổ điển đến hình ảnh trẻ trung của thế hệ gen Z ngày nay, băng đô đã vượt qua giới hạn của một món đồ giữ tóc đơn thuần để trở thành điểm nhấn định hình phong cách.
Chia sẻ bài viết
Không còn bị giới hạn trong hình ảnh nữ sinh hay những bộ trang phục mang hơi hướng cổ điển, băng đô ngày nay được biến tấu đa dạng thiết kế để có thể phù hợp với nhiều cá tính khác nhau.
Xu hướng phối đồ hiện nay cũng chứng kiến sự dịch chuyển từ việc sử dụng băng đô như một phụ kiện hỗ trợ sang vai trò là điểm nhấn trung tâm của tổng thể. Thay vì đeo thêm nhiều loại trang sức cầu kỳ, nhiều tín đồ thời trang chỉ lựa chọn một chiếc băng đô bản lớn là đủ.
Một xu hướng khác đang được yêu thích là phối băng đô đồng điệu với bảng màu hoặc chất liệu của trang phục. Sự lặp lại có chủ đích giữa phụ kiện và các chi tiết trên váy áo tạo nên tính liên kết về thị giác, khiến tổng thể trở nên cao cấp hơn.
Băng đô cũng chứng minh khả năng thích ứng với nhiều hoàn cảnh sử dụng khác nhau. Khi đi làm, một chiếc băng đô trơn màu phù hợp với váy sơ mi hoặc váy polo chỉn chu. Trong những chuyến du lịch, các thiết kế bằng vải, có họa tiết hoa hòa hợp với váy maxi hay set cổ yếm gợi cảm.
Giữa vô vàn xu hướng thay đổi theo từng mùa, băng đô vẫn chứng minh rằng giá trị của một món phụ kiện không nằm ở kích thước, mà ở khả năng hoàn thiện diện mạo và phản chiếu cá tính.