Biến tấu trang phục thông minh với sắc đen bí ẩn

Sắc đen bí ẩn chưa bao giờ là tông màu của sự an toàn hay đơn điệu. Qua từng mùa mốt, màu sắc kinh điển này liên tục được làm mới bằng phom dáng hiện đại.

Bộ suit màu kem được tạo điểm nhấn bằng phần đai lưng đen bản lớn. Sự tương phản giữa hai gam màu cổ điển giúp vòng eo trở nên có điểm nhấn hơn, kết hợp tất đen xuyên nhẹ cùng đôi giày mũi nhọn càng hoàn thiện hình ảnh người phụ nữ thanh lịch ẢNH: @TRAMLE.UPTHERE

Xu hướng layering cũng giúp sắc đen trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Thay vì mặc nguyên một bộ đồ đen đơn giản, các tín đồ thời trang lựa chọn kết hợp nhiều lớp trang phục có độ dài và chất liệu khác nhau ẢNH: @TRAMLE.UPTHERE

Chiếc trench coat đen oversized khoác ngoài quần ống rộng màu trắng tạo nên bản phối mang hơi thở cổ điển tinh tế. Mũ baker boy màu be và kính đen tăng thêm chiều sâu cho nền áo đen ẢNH: @TRAMLE.UPTHERE

Không cần cắt xẻ táo bạo, chiếc áo len đen trễ vai vẫn đủ sức tạo nên sức hấp dẫn rất riêng. Phom áo dài tay kết hợp với quần jeans trắng đúng tinh thần "less is more" sang trọng ẢNH: @KIMEEHOUSE

Áo crop top tay bèo giàu năng lượng phối đơn giản cùng quần kẻ sọc ống rộng, giúp kéo dài đôi chân và tạo cảm giác cao ráo hơn. Phụ kiện tối giản giúp ánh nhìn tập trung vào phom dáng trang phục thay vì màu sắc ẢNH: @KIMEEHOUSE

Áo vest không tay gam đen với đường cắt may bất đối xứng mang đến hơi thở cá tính đường phố ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN