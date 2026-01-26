Biến trang phục đơn điệu trở nên dịu dàng nhờ áo cánh tiên

Nếu yêu thích vẻ đẹp ngọt ngào, khó có thể bỏ qua những chiếc áo cánh tiên xếp tầng. Chiếc áo màu nâu cà phê với chất liệu voan mỏng nhẹ, phần tay áo xếp hai lớp bồng bềnh mang đến cảm giác mềm mại và nữ tính rõ nét. Khi kết hợp cùng quần shorts nâu đậm, set đồ vừa giữ được sự gọn gàng vừa toát lên nét trẻ trung hiện đại. Chiếc nơ đen cài tóc cùng đôi giày cao gót quai mảnh trở thành điểm nhấn hoàn hảo, tạo nên hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn đầy sức sống