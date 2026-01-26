  • An Giang
Thời trang 24/7

Biến trang phục đơn điệu trở nên dịu dàng nhờ áo cánh tiên

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
26/01/2026 14:00 GMT+7

Chỉ với một thiết kế tưởng chừng đơn giản, áo cánh tiên đã trở thành điểm nhấn tinh tế giúp 'hô biến' những bộ trang phục quen thuộc trở nên cuốn hút hơn.

Áo cánh tiên không chỉ là một món đồ thời trang mà còn là người bạn đồng hành giúp nàng khẳng định phong cách cuốn hút.

Biến trang phục đơn điệu trở nên dịu dàng nhờ áo cánh tiên- Ảnh 1.

Trong môi trường công sở, áo cánh tiên trở thành điểm cân bằng hoàn hảo giữa sự chuyên nghiệp và nét mềm mại. Áo sơ mi xanh biển với phần tay cánh tiên rủ nhẹ, kết hợp cùng quần tây đen dáng đứng, điểm nhấn thắt nơ tinh tế nơi eo. Đôi giày cao gót mũi nhọn và chiếc túi cầm tay ánh bạc mang đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại và đầy khí chất nơi văn phòng

ẢNH: PANTIO

Biến trang phục đơn điệu trở nên dịu dàng nhờ áo cánh tiên- Ảnh 2.

Áo cánh tiên xanh rêu đậm với thiết kế tay áo xếp bèo mềm mại kết hợp cùng chi tiết nơ thắt tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển vừa tinh tế. Khi phối cùng chân váy ngắn màu đen xếp ly, đôi giày cao gót mũi nhọn đồng màu và chiếc túi mini nhỏ nhắn góp phần tạo nên hình ảnh chỉn chu, phù hợp cho những ngày làm việc cần sự linh hoạt

ẢNH: PANTIO

Biến trang phục đơn điệu trở nên dịu dàng nhờ áo cánh tiên- Ảnh 3.

Nếu yêu thích vẻ đẹp ngọt ngào, khó có thể bỏ qua những chiếc áo cánh tiên xếp tầng. Chiếc áo màu nâu cà phê với chất liệu voan mỏng nhẹ, phần tay áo xếp hai lớp bồng bềnh mang đến cảm giác mềm mại và nữ tính rõ nét. Khi kết hợp cùng quần shorts nâu đậm, set đồ vừa giữ được sự gọn gàng vừa toát lên nét trẻ trung hiện đại. Chiếc nơ đen cài tóc cùng đôi giày cao gót quai mảnh trở thành điểm nhấn hoàn hảo, tạo nên hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn đầy sức sống

ẢNH: ELISE

Biến trang phục đơn điệu trở nên dịu dàng nhờ áo cánh tiên- Ảnh 4.

Áo cánh tiên màu tím nhạt với thiết kế tay áo xếp lớp bèo nhún tinh tế giúp phần thân trên trở nên mềm mại, cân đối. Khi phối cùng quần tây ống rộng màu kem, chiếc túi xách trắng với điểm nhấn kim loại tinh xảo góp phần hoàn thiện diện mạo thanh lịch, nhẹ nhàng

ẢNH: HERADG

Biến trang phục đơn điệu trở nên dịu dàng nhờ áo cánh tiên- Ảnh 5.

Họa tiết chấm bi khi kết hợp cùng áo cánh tiên luôn mang đến hiệu ứng thị giác thú vị, chiếc áo nền đen chấm bi trắng với tay áo xòe nhẹ và chi tiết dây thắt mảnh nơi cổ tạo điểm nhấn nổi bật. Khi phối cùng quần dài màu kem dáng đứng, trang phục trở nên năng động nhưng vẫn giữ được nét mềm mại rất đặc trưng

ẢNH: K&K FASHION

Biến trang phục đơn điệu trở nên dịu dàng nhờ áo cánh tiên- Ảnh 6.

Chiếc áo cánh tiên họa tiết chấm bi trên nền vải voan mỏng nhẹ với phần tay áo xòe rộng mềm mại. Thiết kế này khi kết hợp hài hòa cùng chân váy dài màu đen dáng ôm, chỉ cần thêm đôi giày cao gót quai mảnh hoàn thiện phong cách tối giản nhưng sang trọng

ẢNH: NEM FASHION

Biến trang phục đơn điệu trở nên dịu dàng nhờ áo cánh tiên- Ảnh 7.

ẢNH: NEM FASHION

Biến trang phục đơn điệu trở nên dịu dàng nhờ áo cánh tiên- Ảnh 8.

Áo sơ mi lụa màu trắng tinh khôi với thiết kế tay cánh tiên xòe rộng mềm mại tạo nên vẻ ngoài thanh lịch. Sự kết hợp hài hòa cùng chiếc quần tây đen ống đứng mang lại phong cách công sở chuyên nghiệp. Nhấn nhá cho bộ trang phục không quá đơn điệu với chiếc ví màu trắng cầm tay đầy tinh tế

ẢNH: ELLA DORA

Áo cánh Công sở áo cánh tiên Áo sơ mi Phong cách công sở

