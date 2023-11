Black Friday: Hẹn giờ săn deal cùng PNJ

Black Friday - thời điểm lý tưởng nhất trong năm để mua sắm

Cuối năm luôn là thời điểm người Việt "mạnh tay" mở hầu bao cho hoạt động mua sắm, với tâm điểm là các ngày đặc biệt như 11.11, 12.12 hay 24.11 (Black Friday). Chị Uyển Nhi (28 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Sau một năm dài nỗ lực vất vả, tôi nghĩ cũng nên mua sắm, tự thưởng cho bản thân nhiều một chút. Thêm vào đó, vào dịp cuối năm, các thương hiệu hay tung ra nhiều chương trình ưu đãi nên tôi thường chớp ngay cơ hội này để sở hữu những sản phẩm "tăm tia" bấy lâu nay."

Black Friday nói riêng và dịp cuối năm nói chung là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao.

Cùng là "tín đồ mua sắm" như chị Uyển Nhi, chị Ngân Giang (35 tuổi, TP.HCM) chia sẻ cách chi tiêu, mua sắm trong một năm "gió ngược" như 2023: "Vẫn cài báo thức, giữ "lịch" mua sắm vào dịp Black Friday như thường lệ, nhưng năm nay, tôi lên danh sách kỹ những món đồ thật sự cần thiết hoặc có giá trị tích lũy, tiết kiệm. Các sản phẩm công nghệ hay trang sức cao cấp là những hạng mục được tôi ưu tiên, bởi chúng không chỉ hỗ trợ công việc và còn giúp bản thân tự tin gặp gỡ đối tác, đồng nghiệp."

Qua hai câu chuyện trên, có thể thấy, ngân sách mua sắm của khách hàng từ nay đến tháng 12 sẽ mở ra hơn giai đoạn trước đây, do nhu cầu tăng cao dịp cuối năm. Tuy nhiên, mức độ quan tâm và sức mua sẽ dao động tùy theo thương hiệu và ngành hàng. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người tiêu dùng ngày càng chú trọng việc chi tiêu có mục đích và ý nghĩa, ưu tiên "xuống tiền" cho những món đồ cần thiết và có giá trị.

Sở hữu trang sức tinh tế, đẳng cấp với loạt ưu đãi vô cực từ PNJ

Nắm bắt và thấu hiểu tâm lý chi tiêu của khách hàng trong một năm "gió ngược", nhân dịp Black Friday năm nay, PNJ tung ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, theo từng khung giờ, diễn ra duy nhất vào ngày 24.11:

9h - 21h: Trang sức và Đồng hồ ưu đãi đến 50%+, áp dụng cho một số sản phẩm chọn lọc.

16h - 17h: Nhận ngay mã ưu đãi điện tử 300.000Đ cho hóa đơn sau từ 2.000.000Đ.

17h - 18h: Nhận mã ưu đãi điện tử 400.000Đ cho hóa đơn sau từ 3.000.000Đ cùng 25 suất mua trang sức bạc giá 49.000Đ.

18h - 19h: Nhận mã ưu đãi điện tử 500.000Đ cho HĐ sau từ 4.000.000Đ cùng 25 suất mua trang sức bạc giá 49.000Đ và 10 suất mua trang sức vàng giá 499.000Đ.

Từ 19h - 19h30: Nhận mã ưu đãi điện tử 1.000.000Đ cho HĐ sau từ 8.000.000Đ cùng 25 suất mua trang sức bạc giá 49.000Đ và 10 suất mua trang sức vàng giá 499.000Đ.

20h - 21h: Nhận mã ưu đãi điện tử 2.000.000Đ cho hóa đơn sau từ 15.000.000Đ cùng 25 suất mua trang sức bạc giá 49.000Đ và 10 suất mua trang sức vàng giá 499.000Đ.

Black Friday chính là thời điểm hoàn hảo cho chị em sắm sửa những món trang sức với mức ưu đãi hấp dẫn từ PNJ

Đặc biệt, trong khung giờ 19h30 - 20h sẽ diễn ra chương trình bốc thăm may mắn với trị giá giải thưởng cực "khủng", bao gồm: 01 viên kim cương 3,6 ly, 01 suất 0,5 chỉ vàng, 05 suất mua nửa chỉ vàng chỉ với nửa giá.

Trang sức PNJ có thiết kế tinh tế, sang trọng giúp tô điểm cho diện mạo của phái đẹp trong những bữa tiệc cuối năm

Ngoài cơ hội tham gia chương trình Bốc thăm trúng thưởng với những phần quà giá trị, khách hàng còn được thưởng thức màn trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng như Hoàng Hải (PNJ NEXT 04 Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An), Isaac (PNJ NEXT 196 Hai Bà Trưng, TP.HCM), Lyly (PNJ NEXT 123 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng), Lynk Lee (PNJ NEXT 209 đường 30/4, Thành phố Cần Thơ), Kay Trần (PNJ CENTER 459 Đại Lộ Bình Dương) và Orange (PNJ CENTER 196 -198 Tôn Đức Thắng, TP.Phan Thiết). Chương trình hứa hẹn mang lại không gian sôi động đầy cảm hứng cho mùa lễ hội cuối năm, để khách hàng thoải mái thư giãn và mua sắm.

Với mong muốn tôn vinh đa sắc vẻ đẹp trong cuộc sống, đồng hành và truyền cảm hứng để mỗi người luôn tự tin vào vẻ đẹp riêng của bản thân, PNJ không ngừng nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm trang sức sang trọng, tinh tế và không gian mua sắm đẳng cấp.

Đừng quên "đặt báo thức" vào ngày Black Friday 24.11, ghé thăm cửa hàng PNJ gần nhất để "bỏ túi" loạt ưu đãi và trải nghiệm mua sắm vô cùng hấp dẫn. Xem thêm thông tin chi tiết các chương trình ưu đãi tại đây.