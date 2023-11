Blazer và váy da quyền lực, nhưng cực kỳ nữ tính ở công sở

Liệu có combo trang phục nào có thể giải quyết được rất nhiều nghi vấn “không có gì để mặc” trong mùa thu này không? Nhìn vào xu hướng theo mùa, bạn sẽ nói có. Và đó là outfit được tạo thành từ áo blazer và váy da.

Với blazer và váy da bạn không bao giờ lỗi mốt trong mùa thu

Bộ trang phục blazer và váy da mang gam màu trung tính tại show diễn thời trang Thu Đông 2023 - 2024 của Proenza Schouler @Proenzaschouler

Sự kết hợp thời trang này có khả năng thích ứng với cơ thể và phong cách của những phụ nữ rất khác nhau, đồng thời vẫn giữ nguyên nét quyến rũ của nó, kết hợp giữa khái niệm ăn mặc quyền lực với khía cạnh lập dị và nữ tính hơn.

Bianca Balti "chơi trội" hơn khi mặc áo blazer có dáng dài để làm thành chiếc váy ngắn. Chất liệu da của bộ trang phục khiến siêu mẫu "ngầu" hơn trên đường phố Milan @Milanfashionweek

Valentina Bellè tại LHP Venice 2023 với váy da đen bó sát, thắt lưng mỏng, giày mũi nhọn và blazer maxi da nâu oversized

Để biết cách mặc nó như trên sàn catwalk, hãy lấy ví dụ hoàn hảo từ buổi trình diễn thời trang Thu Đông 2023 - 2024 của bộ đôi Proenza Schouler ở New York, do Lazaro Hernandez và Jack McCollough dẫn đầu. Một phiên bản thực sự hấp dẫn của công thức blazer và váy da đã có mặt trên sàn catwalk. Ở trên, chúng ta có một chiếc áo khoác được thiết kế riêng với màu be cổ điển và có đường cắt thẳng. Tuy nhiên, chi tiết này bị che giấu bởi thực tế là nó được buộc ở thắt lưng bằng một chiếc thắt lưng thực sự độc đáo: rất mỏng, hình ống và bằng da màu đen.

Trang phục tương tự nhưng là phiên bản thay thế với màu đen trắng trên sàn catwalk Thu Đông 2023 - 2024 của Proenza Schouler @Proenzaschouler

Chiếc áo sơ mi màu trắng lộ ra từ dưới áo blazer với cổ nhọn và cổ tay áo dài để phá vỡ bộ trang phục bằng màu sắc một lần nữa. Chiếc váy da midi với phần quấn rộng và thẳng màu đen đóng vai trò làm điểm nhấn cho tổng thể mà không hề lấn át cùng với đôi bốt da cao gót có phần trên rộng và mềm mại. Outfit này có thể được mặc trong nhiều dịp, từ văn phòng đến một bữa tối trang nhã.

Cách mặc đẹp blazer và váy da

Da trên da, áo khoác da kết hợp với quần váy da phù hợp, bốt cổ cao và áo thun cơ bản @Milanfashionweek

Prada Thu Đông 2023: Đa năng nhưng đầy cá tính, phù hợp với mọi diện mạo và tủ đồ. Khi xu hướng lên tiếng, combo blazer da + váy da đã sẵn sàng @Prada

Trang phục chất liệu da linh hoạt trong tủ quần áo mùa thu và mùa đông luôn trông sang trọng – và có thể được tạo kiểu theo nhiều cách khác nhau, hầu như cho bất kỳ dịp nào @lulus.com

Việc tìm ra công thức kỳ diệu để có được bộ trang phục hoàn hảo là điều không thể. Khi bạn cố gắng đưa ra một loạt các quy tắc rất chính xác để giải thích một cách phổ quát về cách ăn mặc đẹp, bạn luôn không hiểu mục tiêu. Mỗi người đều có thể chất, sở thích và phong cách riêng. Thông thường, điều gì khiến chúng ta cảm thấy thoải mái nhất là điều tốt nhất. Nhưng đối với những người muốn có thêm sự thay đổi trong tủ quần áo của mình, cách hiệu quả nhất là quan sát những gì hấp dẫn về mặt thẩm mỹ, hiểu được động lực và nền tảng của nó. Để sau đó nhân rộng chúng và áp dụng chúng vào cuộc sống hằng ngày.

Blazer da có thể dễ dàng kết hợp với một chiếc váy da để mang đến cho bạn một bộ trang phục hoàn hảo khi đến công sở hoặc bữa sáng muộn. Kiểu dáng blazer là cách dễ nhất để khiến bộ trang phục trở nên cổ điển hơn @aftersybil

Có lẽ bắt đầu từ phong cách đường phố hoặc những hình ảnh trình diễn thời trang thu hút và phân tích sự kết hợp, kiểu dáng và phân tầng của chúng. Những chi tiết đôi khi còn quan trọng hơn cả quần áo và thường dễ áp dụng vào thực tế hơn bạn nghĩ rất nhiều. Với set đồ blazer cùng chân váy da (ngắn, midi, maxi) tùy ý, bạn có thể mix match với đôi giày chunky bóng bẩy, giày thể thao, giày cao gót hay bốt cao đến mắt cá chân, tất cả đều mang đến sự linh hoạt lớn. Với blazer và váy da bạn không bao giờ lỗi mốt trong mùa thu, nó luôn phù hợp cho dù cơ thể của bạn như thế nào.