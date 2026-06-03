Bỏ cả thế giới vào túi tote để tự tin sải bước ngày dài

Không chỉ là một món phụ kiện tiện dụng, túi tote dần trở thành điểm nhấn quen thuộc trong tủ đồ của những cô nàng yêu thích sự tối giản và năng động.
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Với phom dáng đứng hoặc phom mềm nhẹ, kích thước rộng rãi cùng phần quai đeo tiện lợi, túi tote mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa tính ứng dụng và tính thẩm mỹ. Sở hữu thiết kế trẻ trung với ngăn chứa rộng, đường may chỉn chu cùng kiểu dáng dễ phối, túi tote trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhịp sống năng động hằng ngày.
Với những cô nàng yêu thích nét hoài cổ, một chiếc tote oversized mang họa tiết chấm bi sẽ là lựa chọn hoàn hảo để tạo điểm nhấn cho tổng thể.
Ưu điểm của túi tote nằm ở khả năng ứng dụng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chỉ với bản phối basic thường ngày gồm áo trắng tối giản và quần jeans ống rộng, khi kết hợp cùng túi tote là có thể xuống phố.
Túi tote là phụ kiện không thể bỏ qua trong những ngày hè và các chuyến đi biển nhờ thiết kế rộng rãi, tiện lợi nhưng vẫn thời trang.
Sắc xanh pastel nhẹ nhàng của chiếc túi tote hài hòa cùng bản phối tông trắng kem thanh lịch và quần kẻ sọc xanh, tạo nên tổng thể tươi mát, nữ tính nhưng vẫn năng động. Điểm nhấn charm mini đính kèm giúp bản phối thêm phần nổi bật và ngọt ngào hơn.
Bên cạnh những thiết kế vải quen thuộc, túi tote da đang ngày càng được lòng giới mộ điệu nhờ khả năng mang đến diện mạo trưởng thành và đẳng cấp hơn.