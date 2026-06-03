Bỏ cả thế giới vào túi tote để tự tin sải bước ngày dài

Với phom dáng đứng hoặc phom mềm nhẹ, kích thước rộng rãi cùng phần quai đeo tiện lợi, túi tote mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa tính ứng dụng và tính thẩm mỹ. Sở hữu thiết kế trẻ trung với ngăn chứa rộng, đường may chỉn chu cùng kiểu dáng dễ phối, túi tote trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhịp sống năng động hằng ngày.

Đầy năng lượng với chiếc áo vàng pastel dịu mắt, gợi liên tưởng đến những ngày hè rực nắng. Kết hợp cùng đôi tất chấm bi đáng yêu và giày đen mang hơi hướng retro, nổi bật nhất là chiếc túi tote chấm bi cỡ lớn với phom dáng rộng rãi, được tô điểm bằng charm ngôi sao xinh xắn ẢNH: @HTHUY_TOUI

Với những cô nàng yêu thích nét hoài cổ, một chiếc tote oversized mang họa tiết chấm bi sẽ là lựa chọn hoàn hảo để tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Khéo léo tôn lên nét phá cách đầy lôi cuốn mang tinh thần shoujo girls pha chút cổ điển. Sự kết hợp giữa áo thun ôm dáng ngắn tông đen bí ẩn cùng chân váy xòe họa tiết kẻ ô sắc hồng - đen, điểm nhấn đắt giá thuộc về chiếc túi tote cỡ lớn phối họa tiết monogram thời thượng, dễ dàng bỏ mọi thứ mà vẫn thời trang ẢNH: @BLACKVELET.TR

Ưu điểm của túi tote nằm ở khả năng ứng dụng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chỉ với bản phối basic thường ngày gồm áo trắng tối giản và quần jeans ống rộng, khi kết hợp cùng túi tote là có thể xuống phố.



Chiếc túi tote phom lớn phối màu xanh than và trắng hài hòa, chất liệu vải nhẹ nhàng giúp người mang thoải mái. Thiết kế phom lớn dễ dàng cho nhiều vật dụng mà không lo hết chỗ chứa ẢNH: @QUYNHTOTHETHUONG

Sự kết hợp giữa áo thun trắng tối giản cùng quần jeans ngố dáng suông rộng tạo nên phom dáng phóng khoáng. Điểm nhấn thuộc về chiếc túi tote vải gam màu nâu trầm ấm, nổi bật với dòng chữ tương phản và chi tiết quai xách thanh lịch, hoàn thiện vẻ ngoài phá cách ẢNH: CEMMERY

Túi tote là phụ kiện không thể bỏ qua trong những ngày hè và các chuyến đi biển nhờ thiết kế rộng rãi, tiện lợi nhưng vẫn thời trang.



Túi tote vải mềm nhẹ giúp người mặc dễ dàng mang theo các vật dụng cần thiết trong suốt hành trình. Họa tiết sọc dọc xanh trắng phù hợp với mùa hè, kết hợp cùng bikini xanh pastel, áo khoác trắng mỏng và những phụ kiện cói tạo nên bức tranh du lịch đầy thư thái ẢNH: @THUYTHNG_

Sắc xanh pastel nhẹ nhàng của chiếc túi tote hài hòa cùng bản phối tông trắng kem thanh lịch và quần kẻ sọc xanh, tạo nên tổng thể tươi mát, nữ tính nhưng vẫn năng động. Điểm nhấn charm mini đính kèm giúp bản phối thêm phần nổi bật và ngọt ngào hơn.



Chiếc túi xanh pastel được phối cùng áo trắng kem và quần kẻ sọc xanh đồng điệu, tạo nên tổng thể hài hòa về màu sắc. Sự thu hút đổ dồn vào chiếc charm mini được đính kèm trên quai túi, tạo hiệu ứng chuyển động sinh động và mang lại cảm giác trẻ trung ẢNH: MTEMADE

Dễ dàng tạo thiện cảm với áo babydoll tông trắng mềm mại kết hợp cùng quần dáng lửng tối màu phóng khoáng mang đến cảm giác thoải mái, trong khi chiếc túi tote họa tiết nhã nhặn, phù hợp cho những ngày dạo phố hoặc cà phê cuối tuần ẢNH: @DEE.KOIIIIIIIIII

Bên cạnh những thiết kế vải quen thuộc, túi tote da đang ngày càng được lòng giới mộ điệu nhờ khả năng mang đến diện mạo trưởng thành và đẳng cấp hơn.



Khéo léo tôn lên sự thời thường với túi tote dáng lớn mang gam màu nâu da bò trầm ấm và cổ điển. Chất liệu da mềm cao cấp với bề mặt mịn màng, dễ dàng phối với những trang phục công sở đầy chỉn chu ẢNH: LESAC



