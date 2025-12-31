Bộ sưu tập áo len mỏng, dịu dàng cho những ngày trời se lạnh

Áo len luôn có cách khiến người mặc trông mềm mại và gần gũi hơn. Từ gam màu trung tính, phom dáng nhẹ nhàng đến chất liệu êm ái, mỗi thiết kế đều phù hợp để dạo phố, đi làm hay đơn giản là tận hưởng một buổi cà phê thư giãn.

Trẻ trung với áo len có cổ và tay dài bo nhẹ giữ phom. Họa tiết quả trám mang nét cổ điển, kết hợp logo thêu và hàng cúc 3 nút giúp nàng thêm năng động. Phối cùng chân váy xếp ly tone sur tone mang lại tổng thể hài hòa cho trang phục ẢNH: JOIE DES ROSES

Mẫu áo ôm sát với độ co giãn cao, đem đến cảm giác ấm áp và thoải mái khi mặc. Cổ lọ cùng tay loe bản lớn tạo điểm nhấn xinh yêu, tôn đường nét cơ thể ẢNH: JOIE DES ROSES

Cardigan len là chiếc áo "must have" cho tủ đồ mùa lạnh của nàng. Thiết kế đơn giản, dễ mặc và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chất liệu len dày dặn, các đường xoắn nổi được xử lý tinh tế tạo nên kết cấu bề mặt đẹp mắt, giúp tổng thể trang phục thêm chiều sâu ẢNH: MYAN

Chất liệu len dệt kim mềm mại, co giãn nhẹ, thoải mái cả ngày dài mà vẫn giữ phom dáng tốt. Chi tiết khăn choàng liền phía sau tone sur tone cùng màu áo, tạo hiệu ứng layering tự nhiên mà không cần phối thêm phụ kiện ẢNH: MYAN

Được tạo nên từ sự chăm chút trong từng sợi len và phom dáng, mẫu áo len mang đến vẻ đẹp thanh lịch và tinh tế. Điểm nhấn nút kim loại mạ vàng tạo nét nữ tính, mềm mại. Dễ dàng kết hợp cùng chân váy hay quần denim ẢNH: MYAN

Có thể kết hợp áo len với chân váy bút chì, chân váy ngắn hay quần jeans cũng đều phù hợp ẢNH: HELEN MOST DESIGN

Mẫu áo phối màu xám, xanh denim và kem theo từng mảng đa sắc. Chất liệu len tạo cảm giác ấm áp, mềm mại, phù hợp trong thời tiết se lạnh. Trong khi đó, chân váy dài dáng suông nhẹ giúp tổng thể thêm thanh thoát và nữ tính ẢNH: HELEN MOST DESIGN

Áo len không chỉ là trang phục giữ ấm, mà còn là điểm chạm tinh tế giữa cảm xúc và phong cách. Chỉ cần một chiếc áo len phù hợp, bạn đã có thể dễ dàng tạo nên hình ảnh dịu dàng và thanh lịch.