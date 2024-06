Bóc giá tủ đồ của Lisa trong MV Rockstar

Lisa đang là cái tên được người hâm mộ chú ý khi cô nàng vừa mới ra mắt MV Rockstar. Nàng em út chứng minh tài năng qua giọng hát cùng màn vũ đạo hết sức hút mắt. Đáng nói nhất phải nhắc đến tạo hình vô cùng mới mẻ lần này. Loạt trang phục được netizen bóc giá với loạt phụ kiện đậm chất cá tính.

Set đầu tiên là quần cùng áo crop top dáng cổ yếm của Dion Lee nằm trong BST mùa thu 2024. Sản phẩm này cũng vừa được trình làng tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải vừa qua. Dù giá trị thực vẫn chưa được công bố, nhưng chỉ tính set phụ kiện lên đến cả tỷ đồng từ nhiều thương hiệu khác nhau.

Từ dây chuyền, vòng tay, nhẫn cho đến bộ nail cá tính có tổng giá trị hơn 100.000 USD, tương đương hơn 2,5 tỷ đồng.

Hóa thân trong hình ảnh của một nữ nhạc sĩ nhạc rock, nữ ca sĩ ưu ái chọn quần và áo ngắn bó sát cá tính. Độ gợi cảm hết nấc được thể hiện qua các chi tiết kiệm vải và rách tươm ở quần jeans dài.

Nổi bật không kém là nguyên set silver của Dawei nằm trong BST xuân hè 2024 và đôi boots cao tổng cộng hơn 16.000 USD, khoảng hơn 400 triệu đồng.

Ấn tượng như một chiến binh, chiếc chân váy ngắn được hack dáng tối đa khi đi kèm mẫu giày chiến binh và set phụ kiện bản to.

Mốt đính đá ở răng hay dán đá để làm điểm nhấn trên gương mặt cũng được Lisa gợi lại trong MV lần này.

Mẫu áo swimsuit được Lisa sử dụng giúp tôn lên body siêu thực đến từ nhà mốt Isabel Marant có giá 440 USD (khoảng 11 triệu đồng).

Lối trang điểm cũng được cho là rất hút mắt với đường kẻ mắt sắc lẹm. Tông phấn khói xanh kết hợp cùng bảng màu đen khiến đôi mắt trở nên cá tính và có thêm chiều sâu.

Được biết, MV Rockstar được Lisa thể hiện đậm nét đặc trưng ở Thái Lan với hình ảnh con phố sầm uất nổi tiếng tại Bangkok - Chinatown, những vị trí hứa hẹn sẽ là địa điểm check in cực hot như Nhà hát The Oscar Theater hay Trung tâm thương mại bị bỏ hoang New World.

Theo chia sẻ, nhiều người Thái Lan chia sẻ về trải nghiệm thực tế khi Lisa đến khu vực Chinatown để quay MV. Theo người dân tại đây tiết lộ, mỗi cửa hàng đều được ê kíp của Lisa trả 20.000 Baht (gần 15 triệu VNĐ) để đóng cửa sớm, giúp thuận tiện cho việc quay phim.



Nguồn hình ảnh: Instagram Lisa