Bùng nổ brand thời trang 'quậy'

Thời trang Việt chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt các thương hiệu thời trang "quậy" sau thành công của những local brand như Latui, Fancì, Mama.virus, La Lune... Không chỉ nổi tiếng trong giới showbiz Việt và được giới trẻ yêu thích, trang phục của các thương hiệu này còn được mặc bởi các ngôi sao quốc tế như Bella Hadid, Kylie Jenner, Doja Cat, các thần tượng Kpop như BlackPink, Twice...

Thời trang của D.A.M

Thời trang của Huelleyrose

Không chỉ âm thầm ra mắt trên các trang mạng xã hội, những local brand như Cao Stu, Heydi Tower, Huelleyrose, Tatichu, Badbiss... có sàn runway chính thức tại SR Celebrating Local Pride Xuân Hè 2023; CEM ra mắt tại Tuần lễ thời trang Hè 2023 trong khi D.A.M được Võ Hoàng Yến tổ chức fashion show ngoài trời vào tháng 8 vừa qua để cho ra mắt bộ sưu tập đầu tiên Call out my name.

Điểm chung ở loạt thiết kế thời trang "quậy" này là dễ bị nhầm là trang phục "đồ ngủ" vì sử dụng khá nhiều chất liệu mỏng như ren, lưới, thun co giãn phối các phụ kiện tất dài, găng tay lưới, phụ kiện kim loại, giả da... Tuy nhiên, giới sành mặc dễ dàng nhận ra sự khác biệt nằm ở những thiết kế toát lên tinh thần sang trọng và cầu kỳ. Trang phục có nhiều lớp lang, sử dụng nhiều kỹ thuật cắt may khó để tạo nên những hiệu ứng xuyên thấu, cut out gợi cảm. Chúng được mặc đi đến nhiều nơi - từ những sự kiện ban ngày đến các buổi tiệc tùng, những buổi đi "quẩy" ở quán bar hay những cuộc vui xuyên đêm bất tận.

Cảm nhận chung của dòng thời trang này là sự gợi cảm đến táo bạo trong một chỉnh thể nhiều lớp lang, phức tạp

Trang phục của Heydi

Đặc biệt, các thiết kế xóa nhòa ranh giới giới tính khi nam có thể mặc trang phục nữ và ngược lại. Điều này đi theo trào lưu thời trang phi giới tính đang nở rộ trên thế giới. Mỗi bộ quần áo, mẫu váy là sự pha trộn của nét cá tính và sexy, một chút điên loạn cùng một chút cool ngầu.

Trang phục với những khoảng cut out hình elip khoe khoảng hở cơ thể tôn vinh sự quyến rũ nằm trong bộ sưu tập mới ra mắt của Chat by CDam





Thời trang chuyển tải tinh thần trẻ trung, cá tính, sang trọng nhưng dễ mặc là những yếu tố giúp các local brand giành được thị phần. Mỗi thiết kế có thể giúp người mặc biến hóa đa phong cách, làm mới hình ảnh bản thân

Thời trang của Bad Biss

Làn sóng local brand Việt vẫn đang phát triển mạnh mẽ và dòng thời trang "quậy" cũng mở ra nhiều chiều hướng khai thác. Tuy nhiên thách thức đặt ra là sau các bộ sưu tập, mỗi brand phải tìm ra được dấu ấn riêng mang tính signature để định vị thương hiệu và giữ được cá tính riêng giữa thế giới thời trang rộng lớn nhưng cũng rất nhỏ hẹp với nhiều drama coppy sao chép.

Võ Hoàng Yến mặc trang phục của Bad Biss

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến thẳng thắn chia sẻ: "Ngoài kia có rất nhiều thương hiệu thời trang sexy nhưng sau 19 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, tôi tin vào sự am hiểu của bản thân về cơ thể nữ giới. D.A.M hiểu về phụ nữ nên thời trang của tôi không chỉ dành cho hoa hậu, người mẫu chân dài mà còn dành cho các cô gái có vóc dáng bình thường".

Ảnh: NTKCC