Bứt phá phong cách cùng chân váy bí dễ thương

Chân váy bí với phom dáng phồng đặc trưng lấy cảm hứng từ hình dáng quả bí ngô, thiết kế này mang đến hiệu ứng thị giác độc đáo. Không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài nữ tính, chân váy bí còn chứng minh tính ứng dụng cao khi có thể kết hợp linh hoạt cùng nhiều phong cách khác nhau.



Chân váy bí màu xanh pastel trở thành tâm điểm nhờ phom dáng phồng nhẹ tự nhiên. Những đường kẻ sọc tăm mảnh chạy dọc thân váy, trong khi chi tiết bèo nhún trắng chạy ngang phần hông duyên dáng. Phối cùng áo hai dây màu hồng pastel được điểm xuyết bằng chiếc nơ nhỏ xinh trước ngực, tạo nên sự liên kết hài hòa giữa hai gam màu ngọt ngào ẢNH: @YENMEO.1098

Không gì thể hiện trọn vẹn tinh thần nữ tính đang khuynh đảo làng mốt hiện nay rõ nét hơn sự kết hợp giữa những gam màu pastel dịu dàng cùng phom dáng bồng bềnh đầy chất thơ.



Chân váy bí sắc xanh bơ cực kỳ dịu mắt, chân váy xòe phồng giúp tôn vinh triệt để vóc dáng. Phía trên là một chiếc áo quây ngực màu trắng. Bề mặt áo được làm từ chất liệu vải dệt nổi cùng với phom dáng ôm sát, cứng cáp giúp định hình và tôn lên vòng 1 cùng vòng 2 thon thả ẢNH: @PHUONG.CHI_

Chân váy bí họa tiết kẻ sọc xanh và trắng xếp ly nhỏ ở phần thắt eo, sau đó bung xòe rộng và bo tròn ở phần gấu, tạo nên một độ phồng đứng phom vô cùng ấn tượng. Phối cùng áo nỉ dài tay màu đen trơn phom rộng có thiết kế lệch một bên vai đầy phóng khoáng ẢNH: @WWNIEE_

Nếu những gam màu pastel mang đến cảm giác ngọt ngào thì các sắc độ trung tính lại là lựa chọn hoàn hảo dành cho những cô nàng theo đuổi vẻ đẹp tinh giản.



Bộ trang phục nổi bật với chân váy bí màu xám tro, có độ rũ tự nhiên nhưng vẫn giữ được phom dáng phồng. Thiết kế tối giản, không họa tiết, tập trung hoàn toàn vào gấu váy được bo chun giấu ngược vào trong tạo độ phồng tối đa. Bên trên là chiếc áo thun gân mỏng màu xám nhạt với thiết kế trễ vai quyến rũ, viền cổ áo nhún bèo nhẹ nhàng ẢNH: @YENMEO.1098

Chân váy bí màu trắng kem được thiết kế đơn giản với phần cạp cao giúp khoe trọn đôi chân. Thiết kế được bo tròn, phồng to ở gấu váy, cùng với đó là chiếc áo sơ mi dáng crop top mang họa tiết kẻ ca rô màu đỏ đô cổ điển. Điểm nhấn của áo nằm ở phần cổ bèo lớn viền ren trắng tạo nên nét hoài cổ đầy cuốn hút ẢNH: @YENMEO.1098

Chân váy bí màu trắng sữa đơn giản với chi tiết thắt nơ kết hợp cùng áo thun cổ tròn màu xanh dương với hiệu ứng nhuộm loang tạo cảm giác bụi bặm, cá tính ẢNH: @RIINNAXX

Chân váy bí sắc đen tuyền đầy bí ẩn và quyền lực với phom dáng phồng tròn chắc chắn. Thiết kế tối giản với gấu váy bo chun tạo nên những đường lượn sóng mềm mại, phối cùng áo trễ vai xám khói đầy cá tính ẢNH: @RIINNAXX

Chân váy bí đầy phá cách với họa tiết kẻ ca rô màu hồng đất pha trắng cực kỳ lạ mắt. Điểm độc đáo của chiếc váy nằm ở phần gấu được viền một lớp ren màu trắng điệu đà, chân váy bồng bềnh này được phối cùng áo crop top ngắn tay họa tiết kẻ ca rô tạo nên một bản phối coquette đầy ấn tượng ẢNH: @MANGATA.VN

Chân váy bí là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích vẻ đẹp mềm mại và bay bổng. Không chỉ tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục, thiết kế này còn mang đến nét duyên dáng đầy cuốn hút.

