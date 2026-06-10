  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Bứt phá phong cách cùng chân váy bí dễ thương

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
10/06/2026 16:00 GMT+7

Chân váy bí đang trở thành món đồ được nhiều tín đồ sành mặc ưu ái nhờ khả năng tạo nên diện mạo vừa trẻ trung, vừa thời thượng.

Chân váy bí với phom dáng phồng đặc trưng lấy cảm hứng từ hình dáng quả bí ngô, thiết kế này mang đến hiệu ứng thị giác độc đáo. Không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài nữ tính, chân váy bí còn chứng minh tính ứng dụng cao khi có thể kết hợp linh hoạt cùng nhiều phong cách khác nhau.

Bứt phá phong cách cùng chân váy bí dễ thương- Ảnh 1.

Chân váy bí màu xanh pastel trở thành tâm điểm nhờ phom dáng phồng nhẹ tự nhiên. Những đường kẻ sọc tăm mảnh chạy dọc thân váy, trong khi chi tiết bèo nhún trắng chạy ngang phần hông duyên dáng. Phối cùng áo hai dây màu hồng pastel được điểm xuyết bằng chiếc nơ nhỏ xinh trước ngực, tạo nên sự liên kết hài hòa giữa hai gam màu ngọt ngào

ẢNH: @YENMEO.1098

Không gì thể hiện trọn vẹn tinh thần nữ tính đang khuynh đảo làng mốt hiện nay rõ nét hơn sự kết hợp giữa những gam màu pastel dịu dàng cùng phom dáng bồng bềnh đầy chất thơ.

Bứt phá phong cách cùng chân váy bí dễ thương- Ảnh 2.

Chân váy bí sắc xanh bơ cực kỳ dịu mắt, chân váy xòe phồng giúp tôn vinh triệt để vóc dáng. Phía trên là một chiếc áo quây ngực màu trắng. Bề mặt áo được làm từ chất liệu vải dệt nổi cùng với phom dáng ôm sát, cứng cáp giúp định hình và tôn lên vòng 1 cùng vòng 2 thon thả

ẢNH: @PHUONG.CHI_

Bứt phá phong cách cùng chân váy bí dễ thương- Ảnh 3.

Chân váy bí họa tiết kẻ sọc xanh và trắng xếp ly nhỏ ở phần thắt eo, sau đó bung xòe rộng và bo tròn ở phần gấu, tạo nên một độ phồng đứng phom vô cùng ấn tượng. Phối cùng áo nỉ dài tay màu đen trơn phom rộng có thiết kế lệch một bên vai đầy phóng khoáng

ẢNH: @WWNIEE_

Nếu những gam màu pastel mang đến cảm giác ngọt ngào thì các sắc độ trung tính lại là lựa chọn hoàn hảo dành cho những cô nàng theo đuổi vẻ đẹp tinh giản.

Bứt phá phong cách cùng chân váy bí dễ thương- Ảnh 4.

Bộ trang phục nổi bật với chân váy bí màu xám tro, có độ rũ tự nhiên nhưng vẫn giữ được phom dáng phồng. Thiết kế tối giản, không họa tiết, tập trung hoàn toàn vào gấu váy được bo chun giấu ngược vào trong tạo độ phồng tối đa. Bên trên là chiếc áo thun gân mỏng màu xám nhạt với thiết kế trễ vai quyến rũ, viền cổ áo nhún bèo nhẹ nhàng

ẢNH: @YENMEO.1098

Bứt phá phong cách cùng chân váy bí dễ thương- Ảnh 5.

Chân váy bí màu trắng kem được thiết kế đơn giản với phần cạp cao giúp khoe trọn đôi chân. Thiết kế được bo tròn, phồng to ở gấu váy, cùng với đó là chiếc áo sơ mi dáng crop top mang họa tiết kẻ ca rô màu đỏ đô cổ điển. Điểm nhấn của áo nằm ở phần cổ bèo lớn viền ren trắng tạo nên nét hoài cổ đầy cuốn hút

ẢNH: @YENMEO.1098

Bứt phá phong cách cùng chân váy bí dễ thương- Ảnh 6.

Chân váy bí màu trắng sữa đơn giản với chi tiết thắt nơ kết hợp cùng áo thun cổ tròn màu xanh dương với hiệu ứng nhuộm loang tạo cảm giác bụi bặm, cá tính

ẢNH: @RIINNAXX

Bứt phá phong cách cùng chân váy bí dễ thương- Ảnh 7.

Chân váy bí sắc đen tuyền đầy bí ẩn và quyền lực với phom dáng phồng tròn chắc chắn. Thiết kế tối giản với gấu váy bo chun tạo nên những đường lượn sóng mềm mại, phối cùng áo trễ vai xám khói đầy cá tính

ẢNH: @RIINNAXX

Bứt phá phong cách cùng chân váy bí dễ thương- Ảnh 8.

Chân váy bí đầy phá cách với họa tiết kẻ ca rô màu hồng đất pha trắng cực kỳ lạ mắt. Điểm độc đáo của chiếc váy nằm ở phần gấu được viền một lớp ren màu trắng điệu đà, chân váy bồng bềnh này được phối cùng áo crop top ngắn tay họa tiết kẻ ca rô tạo nên một bản phối coquette đầy ấn tượng

ẢNH: @MANGATA.VN

Chân váy bí là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích vẻ đẹp mềm mại và bay bổng. Không chỉ tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục, thiết kế này còn mang đến nét duyên dáng đầy cuốn hút.

chân váy bí Chân váy chân váy ngắn chân váy dáng bí chân váy bí ngô

Bài viết khác

Chinh phục trang phục bèo nhún mà không lo sến sẩm

Chinh phục trang phục bèo nhún mà không lo sến sẩm

Tỏa sáng mọi góc nhìn nhờ sức hút của giày da bóng

Tỏa sáng mọi góc nhìn nhờ sức hút của giày da bóng

5 ý tưởng làm mới triệt để tủ đồ công sở

5 ý tưởng làm mới triệt để tủ đồ công sở

Đầm tơ voan cho mùa hè nhẹ tênh

Đầm tơ voan cho mùa hè nhẹ tênh

Áo khoác ngắn: Giải pháp hoàn hảo cho ngày hè

Áo khoác ngắn: Giải pháp hoàn hảo cho ngày hè

Váy babydoll, cách nàng trẻ hóa phong cách, trở về tuổi đôi mươi

Váy babydoll, cách nàng trẻ hóa phong cách, trở về tuổi đôi mươi

Sức sống mới của họa tiết gingham, nét cổ điển lên ngôi thời thượng

Sức sống mới của họa tiết gingham, nét cổ điển lên ngôi thời thượng

Đầm sơ mi dáng dài cho phong cách công sở thêm độc đáo

Đầm sơ mi dáng dài cho phong cách công sở thêm độc đáo

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top