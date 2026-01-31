  • An Giang
Thời trang 24/7

Các kiểu quần đáng sắm để mặc đẹp suốt mùa đông

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
31/01/2026 10:00 GMT+7

Bên cạnh áo khoác hay áo len, quần cũng là món đồ quan trọng giúp diện mạo thêm thời thượng và mang lại cảm giác ấm áp trong những ngày đông. Dưới đây là những thiết kế đa năng có thể kết hợp với nhiều loại trang phục.

Các kiểu quần mùa lạnh ngày càng đa dạng về phom dáng, chất liệu và cách phối, từ những thiết kế cơ bản đến những lựa chọn mang tính xu hướng. Chỉ cần thay đổi kiểu quần phù hợp, tổng thể trang phục đã có thể trở nên mới mẻ, hài hòa và dễ ứng dụng hơn.

Các kiểu quần đáng sắm để mặc đẹp suốt mùa đông - Ảnh 1.

Kiểu quần đầu tiên không thể thiếu trong tủ đồ là quần âu, một lựa chọn tưởng chừng đơn giản nhưng mang đến hiệu quả thẩm mỹ cao. Gam màu tối giúp tổng thể thanh thoát, đồng thời dễ dàng kết hợp với áo len, sơ mi hay blazer trong mùa đông

ẢNH: MYAN BY CHL

Các kiểu quần đáng sắm để mặc đẹp suốt mùa đông - Ảnh 2.

Những dáng quần ống rộng đã trở thành hot trend trong vài mùa mốt gần đây nhờ khả năng che khuyết điểm và mang lại cảm giác thoải mái. Không chỉ tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, kiểu quần này còn có thể trở thành bộ đôi với blazer chiết eo

ẢNH: MYAN BY CHL

Các kiểu quần đáng sắm để mặc đẹp suốt mùa đông - Ảnh 3.

Để tôn đường cong vòng 3, những thiết kế quần ôm phần trên và loe nhẹ ở gấu chính là "trợ thủ" đắc lực. Phom dáng này giúp tạo hiệu ứng cân đối cho cơ thể, vừa khéo léo tôn dáng vừa mang lại vẻ ngoài thanh thoát

ẢNH: MYAN BY CHL

Các kiểu quần đáng sắm để mặc đẹp suốt mùa đông - Ảnh 4.

Quần xếp ly là lựa chọn lý tưởng cho các nàng doanh nhân nhờ phom dáng đứng và độ rủ vừa phải để tạo vẻ chuyên nghiệp. Những đường ly chạy dọc giúp cơ thể trông gọn gàng, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng

ẢNH: MYAN BY CHL

Các kiểu quần đáng sắm để mặc đẹp suốt mùa đông - Ảnh 5.

Các thiết kế quần shorts dạ cũng được yêu thích trong mùa lễ hội nhờ sự trẻ trung và khả năng biến hóa linh hoạt. Khi kết hợp cùng sơ mi trắng và áo gile đồng điệu, tổng thể trở nên bắt mắt hơn nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu cần thiết

ẢNH: MYAN BY CHL

Các kiểu quần đáng sắm để mặc đẹp suốt mùa đông - Ảnh 6.

Cách phối măng tô dáng ngắn cùng quần shorts và bốt cao cổ tạo nên tổng thể hiện đại, năng động. Sự kết hợp giữa các phom dáng đối lập giúp trang phục trở nên hài hòa, vừa tôn chiều cao, vừa tạo điểm nhấn thị giác

ẢNH: MYAN BY CHL

Các kiểu quần đáng sắm để mặc đẹp suốt mùa đông - Ảnh 7.

Quần dạ là lựa chọn lý tưởng cho mùa lạnh nhờ chất liệu dày dặn và giữ nhiệt tốt. Khi kết hợp cùng áo len mỏng, sơ mi hay áo khoác dáng dài, kiểu quần này hoàn thiện vẻ ngoài ấm áp và tôn nét tinh tế

ẢNH: IVY MODA

Các kiểu quần đáng sắm để mặc đẹp suốt mùa đông - Ảnh 8.

Quần kaki mang đến cảm giác chỉn chu nhưng không quá cứng nhắc. Với chất liệu dày dặn vừa phải và phom dáng dễ mặc, quần kaki có thể kết hợp linh hoạt cùng áo len, sơ mi hoặc áo khoác, giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng, thanh lịch

ẢNH: IVY MODA

Dù theo đuổi phong cách tối giản hay cá tính, việc chọn đúng kiểu quần sẽ giúp việc mặc đẹp trở nên đơn giản hơn. Khi ưu tiên sự thoải mái và tính linh hoạt, các thiết kế quần không chỉ đáp ứng nhu cầu giữ ấm mà còn góp phần tạo nên dấu ấn riêng.

