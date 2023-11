Các nàng sành mốt biến hóa phong cách 'muôn hình vạn trạng' với chất liệu denim

Các quý cô có thể kết hợp chất liệu denim với nhiều loại trang phục từ năng động, đơn giản đến sang trọng, gọn gàng và tinh tế, biến đổi phong cách từ office đến street style. Hãy để cô nàng Camille gợi ý cho bạn cách mix match đẹp mắt ấn tượng với chất liệu "never out of style" này thông qua sự kết hợp của áo cardigan len màu xanh lá cây, quần jeans ống rộng và boots da lộn cao cổ