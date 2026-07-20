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Cách diện áo váy lụa tôn dáng cho mọi vóc người

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
20/07/2026 14:00 GMT+7

Mùa thời trang năm nay chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của những thiết kế lụa mang cảm hứng tối giản nhưng giàu tính ứng dụng.

Nếu denim đại diện cho sự phóng khoáng, tweed gắn với vẻ quyền lực thì chất liệu lụa lại là ngôn ngữ của sự mềm mại. Một chiếc váy hoặc áo lụa được thiết kế độc đáo có thể khiến tổng thể trở nên đắt giá hơn nhiều lần mà không cần đến quá nhiều phụ kiện.

Cách diện áo váy lụa tôn dáng cho mọi vóc người- Ảnh 1.

Chiếc váy lụa xanh băng dáng suông dài với chi tiết ren chạy dọc cổ áo và gấu váy thanh nhã

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Cách diện áo váy lụa tôn dáng cho mọi vóc người- Ảnh 2.

Gam màu xanh pastel kết hợp cùng băng đô ngọc trai, giày ren và túi cầm tay trắng tạo nên tổng thể nữ tính theo tinh thần old money cổ điển

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Cách diện áo váy lụa tôn dáng cho mọi vóc người- Ảnh 3.

Slip dress kem gợi nhắc phong cách nghỉ dưỡng Địa Trung Hải đang rất được yêu thích phối cùng mũ cói và kính mắt nhỏ cá tính. Phom váy tối giản trở nên nổi bật nhờ các phụ kiện mang chất liệu tự nhiên để tạo sự đồng nhất

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Cách diện áo váy lụa tôn dáng cho mọi vóc người- Ảnh 4.

Sự tương phản đầy độc đáo giữa áo hai dây lụa viền ren phối cùng quần jeans ống rộng mang đến bản phối cân bằng giữa nét quyến rũ và tinh thần đường phố hiện đại. Khăn ren trùm đầu, vòng cổ bản lớn và túi đính đá giúp tổng thể mang hơi hướng boho pha chút vintage nhưng vẫn trẻ trung

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Cách diện áo váy lụa tôn dáng cho mọi vóc người- Ảnh 5.

Áo lụa màu xanh ô liu phối ren kết hợp quần suông trắng thoải mái hoạt động bên ngoài. Tông xanh rêu dịu mắt đang là một trong những gam màu nổi bật bởi khả năng phối ăn ý với trắng, kem, be hoặc nâu đất, mang đến vẻ sang trọng mà vẫn gần gũi

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Cách diện áo váy lụa tôn dáng cho mọi vóc người- Ảnh 6.

Váy lụa satin màu ô liu ôm nhẹ theo đường cong cơ thể thể hiện rõ vẻ đẹp đặc trưng của chất liệu lụa khi bắt sáng. Thiết kế cổ chữ V và đường cắt tối giản không quá gợi cảm, đường viền trắng quanh cổ áo trở thành điểm nổi bật thu hút

ẢNH: @ETE_PROJECT

Cách diện áo váy lụa tôn dáng cho mọi vóc người- Ảnh 7.

Váy cổ yếm là lựa chọn lý tưởng cho những buổi tiệc tối cần sự quyến rũ tinh tế. Chất liệu satin bóng nhẹ kết hợp cùng trang sức vàng tối giản giúp tôn lên làn da và tạo hiệu ứng sang trọng mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ

ẢNH: @ETE_PROJECT

Cách diện áo váy lụa tôn dáng cho mọi vóc người- Ảnh 8.

Váy ngắn tông trắng kem với phần choàng vai bất đối xứng lạ mắt, phù hợp cho các sự kiện buổi tối. Túi đính đá hình trái tim và hoa tai ánh kim trở thành điểm nhấn lấp lánh, chứng minh rằng lụa luôn phát huy sức hút khi kết hợp cùng phụ kiện có độ phản chiếu nhẹ

ẢNH: @ETE_PROJECT

 

Lụa váy lụa trang phục lụa áo hai dây lụa Chất liệu lụa

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