Cách phối đồ cuốn hút với váy dáng dài để đi làm, đi tiệc

Chinh phục mọi phong cách với váy dáng dài

Quý cô thu hút mọi ánh nhìn trong dáng vẻ nữ tính, dịu dàng mà tối giản. Váy dài màu xanh nhạt có phần cổ áo nhỏ xinh xắn, tay liền rộng rãi và chi tiết chiếc nơ nhỏ nơi eo trở thành điểm nhấn đầy tinh tế và ngọt ngào ẢNH: MAISON LEENAA

Khi cuộc sống càng bận rộn, phụ nữ càng có xu hướng tìm kiếm những bộ trang phục vừa đẹp mắt, tôn dáng nhưng phải linh hoạt và dễ dàng ứng dụng. Váy dáng dài đáp ứng các yêu cầu này và thậm chí còn có thể làm tốt hơn - một chiếc váy midi có thể diện theo nhiều cách, phối thành nhiều bản phối khác biệt.

Khi chọn nâng cấp tủ đồ với các thiết kế váy dài, nàng vừa tiết kiệm được thời gian phối đồ, tiết kiệm ngân sách mua sắm và còn phát huy được tính sáng tạo cá nhân qua từng bản phối.

Váy dài đơn sắc không cần quá nhiều chi tiết để nổi bật. Một đường viền ren trắng nơi cổ áo hay cấu trúc xếp nhún "rơi" khỏi vòng eo đã đủ để thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: OYSTER

Váy dáng dài đơn sắc

Hãy dành ưu ái cho các thiết kế váy dáng dài đơn sắc mang gam màu tươi sáng. Nếu phom dáng và đường cắt tinh giản thì trên mỗi thiết kế luôn cần đến một vài chi tiết nhỏ tinh tế. Đó có thể là một vài nếp gấp ly, chi tiết thắt nơ, đường viền ren nhỏ xinh xắn sẽ giúp tạo điểm nhấn duyên dáng và nữ tính.

Váy dáng dài họa tiết hoa nhí mang đến làn gió lãng mạn nhẹ nhàng cho tủ đồ hè. Từ các nét vẽ mảnh trên nền vải sáng màu, cấu trúc tay ngắn và cổ áo mở chữ V đều góp sức cộng hưởng cho một phong thái tự tin, kiều diễm ẢNH: OYSTER

Váy midi họa tiết mùa hè

Họa tiết hoa nhí, họa tiết boho hay bất kể họa tiết nào mà nàng yêu thích cũng nên đảm bảo yếu tố thẩm mỹ - kích thước của họa tiết phù hợp với kiểu trang phục. Dành cho phong cách công sở và các bộ trang phục dự tiệc, dự sự kiện sang trọng là các họa tiết nhỏ nhắn, màu sắc trang nhã. Bên cạnh đó, váy họa tiết nên tránh các chất liệu quá mỏng, quá nhiều chi tiết trang trí hoặc viền bèo, nhún... vì chúng dễ gây rối mắt.

Sự cân đối giữa các mảng màu họa tiết, màu sắc và chi tiết làm nên vẻ đẹp trang nhã cho mẫu váy dáng dài tay cánh tiên. Thiết kế khéo léo phối các đường viền ren nhỏ để tạo hiệu ứng thon gọn cho vóc dáng, khi phối cùng xăng đan dây mảnh tạo khoảng không thoáng đãng, tinh tế phù hợp với mùa hè ẢNH: LEIKA

Sự kết hợp của trắng và đen luôn mang đến nhiều bất ngờ. Thiết kế đầm dài màu trắng ngà được điểm tô bằng những đường viền đen sắc nét, qua đó tạo ấn tượng khó quên dù chỉ vừa lướt qua ẢNH: NEM FASHION

Váy sơ mi denim mềm mại chinh phục mọi ánh nhìn bằng cấu trúc cổ điển gãy gọn, từng chi tiết được tính toán vừa đủ. Denim xanh phối cùng túi và giày cao gót da màu trắng, vòng tay bằng đá và một tinh thần tự tin tỏa sáng ẢNH: LEIKA

Đầm maxi có phần cổ cao nhẹ, tay phồng mềm và họa tiết ren trải dài gợi nhắc về tinh thần cổ điển, hoài niệm nhưng mới mẻ, tinh khôi. Thiết kế họa tiết có điểm nhấn là dải nơ đen đặt hờ trên eo, phản ánh tư duy thời trang kín đáo, tinh tế nhưng thanh thoát ẢNH: THE SOUL

Một chiếc đầm suông đen không bị nhàm chán nhờ họa tiết sáng tạo được đặt để đúng điểm nhìn. Bản phối tinh giản với giày cao gót cùng tông đen, trong khi trang sức và túi cầm tay làm nổi bật sự tương phản và quý phái ẢNH: NEM FASHION



