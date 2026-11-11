Cách phối đồ dự tiệc cuốn hút theo phong cách tối giản, hiện đại

Tủ đồ dự tiệc luôn được làm mới vào mỗi dịp cuối năm. Cách phối đồ tối giản nhưng vẫn cuốn hút giúp nàng tối ưu công năng của mỗi chiếc đầm tiệc, vẻ đẹp thẩm mỹ được nâng cấp mà không cần chạy theo xu hướng nhất thời.
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Có nhiều kiểu sự kiện khác nhau và không phải một chiếc đầm tiệc sẽ phù hợp với mọi bữa tiệc. Đầm tiệc dáng dài đơn sắc, đầm satin lụa và ren hay các thiết kế đứng phom, tinh tế... đâu sẽ là lựa chọn của nàng để thu hút mọi ánh nhìn?
Khi phong cách tối giản lên ngôi, đầm tiệc đơn sắc là lựa chọn ưu tiên
Đầm dự tiệc đơn sắc với những gam màu cổ điển như trắng, đen, kem, đỏ đô, xanh đen... chính là những thiết kế vượt thời gian. Chúng có giá trị bền bỉ và không bị lỗi mốt qua nhiều mùa thời trang. Tùy theo mỗi lần mặc mà quý cô lại có thể sử dụng một cách phối mới.
Đầm cocktail cho thấy phong thái tự nhiên, sự tối giản đi cùng với phong cách hiện đại tươi trẻ của quý cô khi tham dự các buổi tiệc nhẹ, tiệc tối ngoài trời... Đầm nhún eo phối nhiều tầng tạo cảm giác đầy đặn và nữ tính cho cô nàng mảnh mai, thiết kế taffta trắng ngà phối tulle duyên dáng giúp nàng "ăn gian" vóc dáng
ẢNH: RẬP THIẾT KẾ
Họa tiết chấm bi nhỏ trên nền vải trắng hoặc thiết kế đầm midi tôn eo bằng đường chiết eo và họa tiết thêu đính đều là những ý tưởng nhẹ nhàng và duyên dáng cho tủ đồ dự tiệc cuối năm. Phong cách tối giản, nhẹ nhàng mà vẫn sang trọng chính là ngôn ngữ thời trang - nền tảng cho mọi bản phối dự tiệc