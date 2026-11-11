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Cách phối đồ dự tiệc cuốn hút theo phong cách tối giản, hiện đại

Kim Ngọc
Kim Ngọc
11/11/2026 08:00 GMT+7

Tủ đồ dự tiệc luôn được làm mới vào mỗi dịp cuối năm. Cách phối đồ tối giản nhưng vẫn cuốn hút giúp nàng tối ưu công năng của mỗi chiếc đầm tiệc, vẻ đẹp thẩm mỹ được nâng cấp mà không cần chạy theo xu hướng nhất thời.

Có nhiều kiểu sự kiện khác nhau và không phải một chiếc đầm tiệc sẽ phù hợp với mọi bữa tiệc. Đầm tiệc dáng dài đơn sắc, đầm satin lụa và ren hay các thiết kế đứng phom, tinh tế... đâu sẽ là lựa chọn của nàng để thu hút mọi ánh nhìn?

Cách phối đồ dự tiệc cuốn hút theo phong cách tối giản, hiện đại- Ảnh 1.

Đầm tiệc màu kem tối giản và tinh tế với cấu trúc linh hoạt, vừa khéo tôn hình thể vừa tạo nên sự uyển chuyển cho từng bước chuyển động. Quý cô có thể kết hợp phụ kiện, giày và túi có màu sắc tương phản khác biệt - đen, đỏ, nâu camel... trong mỗi lần mặc để làm mới bản phối

ẢNH: WHITE ANT

Khi phong cách tối giản lên ngôi, đầm tiệc đơn sắc là lựa chọn ưu tiên

Đầm dự tiệc đơn sắc với những gam màu cổ điển như trắng, đen, kem, đỏ đô, xanh đen... chính là những thiết kế vượt thời gian. Chúng có giá trị bền bỉ và không bị lỗi mốt qua nhiều mùa thời trang. Tùy theo mỗi lần mặc mà quý cô lại có thể sử dụng một cách phối mới.

Cách phối đồ dự tiệc cuốn hút theo phong cách tối giản, hiện đại- Ảnh 2.

Cặp đôi màu sắc trắng và đen chưa bao giờ rời khỏi bản đồ xu hướng thời trang. Ở bản phối này, sắc trắng trở thành điểm nhấn để trang phục cất lên "tiếng nói" tinh tế về gu thẩm mỹ của người mặc. Chi tiết cổ lật và những chùm hoa 3D rơi nhẹ tone sur tone với đôi giày cao gót trắng thanh thoát, cổ điển

ẢNH: WHITE ANT

Cách phối đồ dự tiệc cuốn hút theo phong cách tối giản, hiện đại- Ảnh 3.

Sắc hồng nhạt nhẹ nhàng nhưng cuốn hút qua cấu trúc đầm liền với hai phần tạo hình khác biệt. Phom dáng đặc sắc giúp trang phục tôn đường cong đồng thời phần drapping vắt chéo ngay thân trước cùng các nếp vải mềm mại tạo nên hiệu ứng thị giác mãn nhãn, đem lại ấn tượng khó quên

ẢNH: THE REFINED

Cách phối đồ dự tiệc cuốn hút theo phong cách tối giản, hiện đại- Ảnh 4.

Gam màu be, màu nâu nhạt luôn dễ mặc và dễ phối dù là trang phục công sở hay trang phục tiệc tùng. Bản phối đầm maxi tối giản ở phần thân trên, tùng váy xòe rộng tạo dáng đồng hồ cát, phối cùng túi hộp sắc đen, hoàn thiện phong cách tinh giản, cổ điển

ẢNH: MOCEVA

Cách phối đồ dự tiệc cuốn hút theo phong cách tối giản, hiện đại- Ảnh 5.

Đầm tiệc gam màu đỏ rượu nồng nàn và nổi bật có điểm nhấn là chiếc cài áo mạ màu vàng gold. Dáng váy chữ A vừa khéo che khuyết điểm vừa tạo nên cảm giác thoải mái, dễ chịu qua cách xếp nếp nơi eo và độ dài chạm gót

ẢNH: MOCEVA

Cách phối đồ dự tiệc cuốn hút theo phong cách tối giản, hiện đại- Ảnh 6.

Sự kết hợp của sắc xanh và vàng pastel từ hai chất vải cực kỳ sang trọng là vải lụa dệt họa tiết và ren hoa mang đến cho người mặc hình ảnh đẹp kiêu kỳ và sức hút khó quên

ẢNH: HOIVU

Cách phối đồ dự tiệc cuốn hút theo phong cách tối giản, hiện đại- Ảnh 7.
Cách phối đồ dự tiệc cuốn hút theo phong cách tối giản, hiện đại- Ảnh 8.

Đầm cocktail cho thấy phong thái tự nhiên, sự tối giản đi cùng với phong cách hiện đại tươi trẻ của quý cô khi tham dự các buổi tiệc nhẹ, tiệc tối ngoài trời... Đầm nhún eo phối nhiều tầng tạo cảm giác đầy đặn và nữ tính cho cô nàng mảnh mai, thiết kế taffta trắng ngà phối tulle duyên dáng giúp nàng "ăn gian" vóc dáng

ẢNH: RẬP THIẾT KẾ

Cách phối đồ dự tiệc cuốn hút theo phong cách tối giản, hiện đại- Ảnh 9.
Cách phối đồ dự tiệc cuốn hút theo phong cách tối giản, hiện đại- Ảnh 10.

Họa tiết chấm bi nhỏ trên nền vải trắng hoặc thiết kế đầm midi tôn eo bằng đường chiết eo và họa tiết thêu đính đều là những ý tưởng nhẹ nhàng và duyên dáng cho tủ đồ dự tiệc cuối năm. Phong cách tối giản, nhẹ nhàng mà vẫn sang trọng chính là ngôn ngữ thời trang - nền tảng cho mọi bản phối dự tiệc

ẢNH: RẬP THIẾT KẾ


Tối giản đầm dự tiệc đầm tiệc tối giản Phong cách tối giản

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