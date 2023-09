Học lỏm những outfit 'sinh viên' trẻ trung ở New York Fashion Week 2024

Tuần lễ thời trang Milan mùa xuân 2024 vốn đã "gây sốc" cho các tín đồ sự "biến thể" của nhiều loại trang phục độc đáo trên đường phố Ý. Tới Tuần lễ thời trang New York - New York Fashion Week 2024 anh chị em còn "sốc" hơn nữa, khi mà các loại trang phục kinh điển lại "hồi sinh" mạnh mẽ đến không ngờ. Và điểm chung của cả hai Tuần lễ đang cho thấy những set đồ theo phong cách trẻ trung - phối mix dựa trên những trang phục cơ bản đang "làm mưa, làm gió", tạo nên vẻ đẹp phóng khoáng, tự do vô cùng quyến rũ.



Thiết kế sơ mi kinh điển kết hợp với quần xếp ly dáng rộng cùng chiếc tanktop trẻ trung chưa bao giờ lỗi thời lại khiến chị em trẻ trung như sinh viên Đại học

Denim rách, sơ mi - những món đồ tưởng chỉ ở trên giảng đường nhưng lại xuất hiện ở các Tuần lễ thời trang chứng tỏ vẻ đẹp vượt thời gian của các món đồ cơ bản này

Thời thượng vẫn hoàn toàn có sự hiện diện của denim. Các nàng hãy mạnh dạn học theo các fashionista ở Tuần lễ bằng cách phối mix những món luôn có sẵn trong tủ đồ

Giày thể thao, áo dây và chân váy maxi denim - cách để nàng sành điệu như các khán giả của Tuần lễ mà nom tối giản, trẻ trung tựa các cô sinh viên tuổi 20

Phá cách với sơ mi trắng kinh điển dáng rộng, chân váy da ôm, giày mô-ka và tất cổ lỡ - set đồ thậm chí còn gợi nhớ cả về thời trẻ hơn cả thời sinh viên chính là thời trung học

Màu trung tính, sơ mi, vest, blazer quần short hay đơn giản là là sự kết hợp giữa quần và áo khoác cổ điển cùng các loại phụ trang to bản, cá tính... tạo nên một style "sinh viên" thật sự ấn tượng, trẻ trung.

Một set vest màu nâu tây trẻ trung kết hợp với phụ kiện trắng cùng món trang sức to bản khiến nàng vừa trẻ lại vừa cá tính

Chiếc blazer phóng khoáng kết hợp với sơ mi kẻ nhỏ xanh nhạt cùng chiếc quần sáng màu thiết kế lạ mắt và đôi giày đỏ nổi bật. Sự bất quy tắc chính là đặc trưng của tuổi trẻ

Một bộ đồ khó có thể trẻ hơn khi nàng kết hợp chân váy xếp ly cỡ lớn,ngắn với blazer cùng màu kèm thắt lưng nâu đậm và giày mô-ka đen

Bất luận bộ vest của nàng theo phong cách, kiểu dáng nào, chỉ cần phối nó với giày thể thao nàng sẽ sở hữu vẻ đẹp trẻ trung và cá tính như những cô gái tuổi đôi mươi

Điểm nhấn đặc trưng của tuổi trẻ chính là đôi tất cổ lỡ trắng nổi bật, sơ mi rộng, phụ trang clavat, áo khoác cách điệu và chân váy ngắn xòe rộng

Từ quần thể thao kết hợp với áo khoác thể thao cho đến váy xòe kết hợp với sơ mi, phong cách đường phố ở New York mùa này đã chứng minh rằng thời trang luôn có cách "vượt qua" thời gian. Chúng hoặc sẽ nhanh chóng trở về giai đoạn những món đồ cổ điển đã từng… thịnh hành nhất hoặc mang những món đồ cơ bản về trong các phương pháp phối kết sáng tạo nhất…

Tất cổ cao luôn là lợi thế của tuổi trẻ. Nếu muốn "giảm" đi vài tuổi hãy tận dụng nó, phối nó như các fashionista ở các Tuần lễ Milan, New York

Váy ngắn, crop top, boots cao cổ - nếu nàng thật tự tin về vóc dáng thì đừng ngại khoe vẻ trẻ trung của mình với set đồ này

Vẫn là phong cách của tuổi trẻ với tất cổ lỡ và chân váy ngắn. Kết hợp với áo len sắc màu, vẻ trẻ trung sẽ luôn hiện diện

Điểm nhấn của set đồ vẫn là chiếc váy ngắn xòe với đôi tất cổ lỡ. Sự phối màu tuyệt vời đã mang lại tính thời thượng vô đối cho người chưng diện

Áo len, váy ngắn, tất cổ cao chính là bí quyết cơ bản tạo nên sự trẻ trung đáng lưu luyến

Thật hoàn hảo khi chỉ với một chiếc sơ mi, blazer mà bạn lại có thể trông sành điệu và vô cùng khác biệt đến thế. Tất cả đó nằm ở chính sự sáng tạo không ngừng trên nền tảng đam mê không giới hạn của chính các tín đồ - thành viên tham dự các Tuần lễ thời trang.

Ảnh: Milan FSW, NY FSW, Elle, Fashionista