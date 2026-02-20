  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Cảm nhận 'hơi thở' Á Đông trong những thiết kế đương đại

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
20/02/2026 14:00 GMT+7

Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị Á Đông vẫn âm thầm hiện diện, không phô trương nhưng bền bỉ và duyên dáng. Với thời trang, 'hơi thở' ấy được tái hiện qua những thiết kế quen mà lạ, những chi tiết gợi nhớ truyền thống.

Lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống Á Đông, các thiết kế ngày nay không chỉ dừng lại ở việc kế thừa, mà còn là sự chắt lọc tinh thần văn hóa, kết hợp cùng tư duy thẩm mỹ hiện đại. Từ chất liệu nhẹ nhàng, bảng màu trầm ấm đến đường cắt tinh giản.

Cảm nhận 'hơi thở' Á Đông trong những thiết kế đương đại- Ảnh 1.

Thiết kế yếm satin với nếp cổ đổ mềm mại. Layout bèo nhún được xử lý tập trung ở viền áo, kết hợp dây bèo dài, tạo chuyển động nhiều tầng đầy ngẫu hứng. Khi phối cùng quần ống loe vải ren, tổng thể tạo nên vẻ đẹp đầy chất riêng

ẢNH: JIRENE

Cảm nhận 'hơi thở' Á Đông trong những thiết kế đương đại- Ảnh 2.

Phom dáng kín đáo, thanh lịch gợi nhớ đến trang phục cổ truyền, kết hợp chất liệu voan mỏng và lụa mềm tạo cảm giác bay bổng. Những chi tiết thêu hoa, họa tiết nhỏ được điểm xuyết vừa đủ, không cầu kỳ nhưng đủ để khắc họa nét nền nã

ẢNH: CATU

Cảm nhận 'hơi thở' Á Đông trong những thiết kế đương đại- Ảnh 3.

Mẫu áo kế thừa tinh thần của phom yếm truyền thống, được tái hiện qua những đường cắt mềm mại và tinh tế. Chất liệu gấm hoa xanh phủ lớp ren thêu thủ công, mang đến chuyển động uyển chuyển nhưng vẫn giữ được cảm giác vững vàng trong cấu trúc

ẢNH: JIRENE

Cảm nhận 'hơi thở' Á Đông trong những thiết kế đương đại- Ảnh 4.

Bộ trang phục lấy cảm hứng từ thiết kế truyền thống Á Đông, thể hiện qua phom dáng kín đáo, mềm mại và những nút cài mang nét vương giả. Chất liệu vải ánh satin pha họa tiết hoa dệt chìm tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, gợi lên vẻ đẹp nữ tính và nền nã

ẢNH: JIRENE

Cảm nhận 'hơi thở' Á Đông trong những thiết kế đương đại- Ảnh 5.

Phom dáng gợi nhắc đến áo yếm xưa, thể hiện qua phần cổ cao ôm nhẹ, đường cắt mềm mại và dải lụa buông dài phía sau. Chất liệu voan mỏng nhiều lớp kết hợp cùng ren thêu hoa tinh xảo mang lại vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo, tựa như làn sương sớm

ẢNH: JIRENE

Cảm nhận 'hơi thở' Á Đông trong những thiết kế đương đại- Ảnh 6.

Họa tiết thêu hoa và đính kết tinh xảo trên áo mang vẻ sang trọng nhưng vẫn giữ nét mềm mại. Phần quần ống rộng rủ dài giúp tổng thể trở nên duyên dáng, phóng khoáng hơn, thể hiện sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại

ẢNH: JIRENE

Cảm nhận 'hơi thở' Á Đông trong những thiết kế đương đại- Ảnh 7.

Phần áo dáng suông với cổ cao kín đáo và chi tiết cài khuy mang hơi thở xưa cũ, tạo cảm giác trang nhã, thanh tao. Kết hợp quần ống rộng rủ mềm, tổng thể trang phục trở nên nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn giữ được sự tinh tế

ẢNH: CATU

Cảm nhận 'hơi thở' Á Đông trong những thiết kế đương đại- Ảnh 8.

Áo ren thêu hoa nổi kết hợp quần lụa màu hồng vỏ đỗ tôn lên sự nữ tính. Tổng thể bộ trang phục là sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và đương đại - mộc mạc nhưng tinh tế, giản dị mà vẫn toát lên khí chất lịch duyệt

ẢNH: CATU

Khi thời trang trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện tại, "hơi thở" Á Đông không còn nằm yên trong ký ức, mà tiếp tục sống động trong từng chuyển động đời thường. Đó là vẻ đẹp của sự kế thừa có chọn lọc, nơi bản sắc văn hóa được tôn vinh một cách tinh tế và bền vững.

thiết kế Chất liệu vẻ đẹp trang phục Nữ tính

Bài viết khác

Điểm xuyết vào những chuyến du lịch đầu năm với khăn lụa họa tiết hoa

Điểm xuyết vào những chuyến du lịch đầu năm với khăn lụa họa tiết hoa

Sang trọng với trang phục vải lụa trong ngày đầu năm đi làm

Sang trọng với trang phục vải lụa trong ngày đầu năm đi làm

Rước lộc Thần Tài cùng PNJ với cơ hội sở hữu xe Mercedes-Benz

Rước lộc Thần Tài cùng PNJ với cơ hội sở hữu xe Mercedes-Benz

Váy tầng, dịu dàng cho những ngày đầu xuân năm mới

Váy tầng, dịu dàng cho những ngày đầu xuân năm mới

Mang cả vườn xuân vào tủ đồ với họa tiết hoa rạng rỡ

Mang cả vườn xuân vào tủ đồ với họa tiết hoa rạng rỡ

Sắc pastel ngọt ngào phủ sóng mùa xuân 2026

Sắc pastel ngọt ngào phủ sóng mùa xuân 2026

Khoe phong cách luxury tối giản, kiểu Âu ở công sở đầu năm

Khoe phong cách luxury tối giản, kiểu Âu ở công sở đầu năm

Du xuân duyên dáng cùng chiếc nón lá truyền thống

Du xuân duyên dáng cùng chiếc nón lá truyền thống

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top