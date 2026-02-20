Cảm nhận 'hơi thở' Á Đông trong những thiết kế đương đại

Lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống Á Đông, các thiết kế ngày nay không chỉ dừng lại ở việc kế thừa, mà còn là sự chắt lọc tinh thần văn hóa, kết hợp cùng tư duy thẩm mỹ hiện đại. Từ chất liệu nhẹ nhàng, bảng màu trầm ấm đến đường cắt tinh giản.

Thiết kế yếm satin với nếp cổ đổ mềm mại. Layout bèo nhún được xử lý tập trung ở viền áo, kết hợp dây bèo dài, tạo chuyển động nhiều tầng đầy ngẫu hứng. Khi phối cùng quần ống loe vải ren, tổng thể tạo nên vẻ đẹp đầy chất riêng ẢNH: JIRENE

Phom dáng kín đáo, thanh lịch gợi nhớ đến trang phục cổ truyền, kết hợp chất liệu voan mỏng và lụa mềm tạo cảm giác bay bổng. Những chi tiết thêu hoa, họa tiết nhỏ được điểm xuyết vừa đủ, không cầu kỳ nhưng đủ để khắc họa nét nền nã ẢNH: CATU

Mẫu áo kế thừa tinh thần của phom yếm truyền thống, được tái hiện qua những đường cắt mềm mại và tinh tế. Chất liệu gấm hoa xanh phủ lớp ren thêu thủ công, mang đến chuyển động uyển chuyển nhưng vẫn giữ được cảm giác vững vàng trong cấu trúc ẢNH: JIRENE

Bộ trang phục lấy cảm hứng từ thiết kế truyền thống Á Đông, thể hiện qua phom dáng kín đáo, mềm mại và những nút cài mang nét vương giả. Chất liệu vải ánh satin pha họa tiết hoa dệt chìm tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, gợi lên vẻ đẹp nữ tính và nền nã ẢNH: JIRENE

Phom dáng gợi nhắc đến áo yếm xưa, thể hiện qua phần cổ cao ôm nhẹ, đường cắt mềm mại và dải lụa buông dài phía sau. Chất liệu voan mỏng nhiều lớp kết hợp cùng ren thêu hoa tinh xảo mang lại vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo, tựa như làn sương sớm ẢNH: JIRENE

Họa tiết thêu hoa và đính kết tinh xảo trên áo mang vẻ sang trọng nhưng vẫn giữ nét mềm mại. Phần quần ống rộng rủ dài giúp tổng thể trở nên duyên dáng, phóng khoáng hơn, thể hiện sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại ẢNH: JIRENE

Phần áo dáng suông với cổ cao kín đáo và chi tiết cài khuy mang hơi thở xưa cũ, tạo cảm giác trang nhã, thanh tao. Kết hợp quần ống rộng rủ mềm, tổng thể trang phục trở nên nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn giữ được sự tinh tế ẢNH: CATU

Áo ren thêu hoa nổi kết hợp quần lụa màu hồng vỏ đỗ tôn lên sự nữ tính. Tổng thể bộ trang phục là sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và đương đại - mộc mạc nhưng tinh tế, giản dị mà vẫn toát lên khí chất lịch duyệt ẢNH: CATU

Khi thời trang trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện tại, "hơi thở" Á Đông không còn nằm yên trong ký ức, mà tiếp tục sống động trong từng chuyển động đời thường. Đó là vẻ đẹp của sự kế thừa có chọn lọc, nơi bản sắc văn hóa được tôn vinh một cách tinh tế và bền vững.