Cận cảnh túi Lady Cloud từ đá thạch anh của Tia-Thủy Nguyễn dành cho Dior

Lady Cloud của Tia-Thủy Nguyễn đang được trưng bày tại triển lãm Lady Dior As Seen By tổ chức tại Q.1, TP.HCM. Nữ nghệ sĩ cho biết chị và ê kíp chỉ có 2 tháng để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật được Dior "đặt hàng".

Tia-Thủy Nguyễn tại triển lãm Lady Dior As Seen By Ngo Nhat Hoang, Tang Tang

Lady Dior As Seen By là dự án của Dior hợp tác với các nghệ sĩ tài năng ở nhiều quốc gia nhằm tạo ra những sáng tạo đặc biệt từ chất liệu chủ đạo là chiếc túi Lady Dior. Sự phối hợp này được khởi xướng nhằm tôn vinh niềm đam mê nghệ thuật của nhà thiết kế Christian Dior, nhà sáng lập thương hiệu thời trang lừng danh nước của nước Pháp.

Trước khi hợp tác với nghệ sĩ Việt Nam, đã có những nghệ sĩ đương đại như Mircea Cantor, Jeffrey Gibson, Gilbert & George, Ha Chong-Hyun, Lee Kun-Yong, Mariko Mori, Ludovic Nkoth, Hilary Pecis, Mickalene Thomas, Zadie Xa, Michaela Yearwood-Dan và Xu Zhen tham gia vào dự án Lady Dior As Seen By.

Khi chứng kiến thành phẩm Lady Cloud, đại diện của Dior bày tỏ bất ngờ về sự thể hiện của tác phẩm cũng như sự liên kết giữa tinh thần của nhà mốt và bản ngã của nữ nghệ sĩ. Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm mở với mục đích khơi gợi thêm suy tư, sự tò mò về khả năng nghệ thuật và thời trang có thể kết hợp để mang tới nguồn cảm hứng trong cuộc sống. Lady Cloud được xếp vào danh sách là một trong những tạo tác đặc biệt của Dior và là một tác phẩm nghệ thuật, khác với khái niệm hợp tác thương mại để làm ra các sản phẩm limited edition được bày bán ở cửa hàng Ngo Nhat Hoang, Tang Tang

Nữ nghệ sĩ dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng chiếc túi Lady Dior và bắt tay vào việc lên bản vẽ phác thảo trên giấy. Chị vẫn chọn hình ảnh những đám mây màu sắc làm cảm hứng sáng tạo và tài nghệ đính kết thủ công đã làm nên thương hiệu cá nhân để tạo nên một mẫu thử 3D thông qua tạo hình bằng đất sét. Đây là cách để chị có thể hình dung chính xác về kết cấu, tỉ lệ của tác phẩm trong không gian thực tế Ngo Nhat Hoang, Tang Tang

Tia-Thủy Nguyễn chọn thạch anh làm vật liệu chính cho tác phẩm này vì ý nghĩa mà nó mang lại Ngo Nhat Hoang, Tang Tang

Theo phong thủy, đá thạch anh là loại đá giúp cân bằng khí, giúp làm dịu tâm trí, kết tinh suy nghĩ của một người và làm mòn đi những cảm xúc tiêu cực. Từ góc độ thẩm mỹ, thạch anh có hình ảnh giống với các đám mây, cho phép ánh sáng đi qua đồng thời uốn cong hướng của nó để phản chiếu môi trường xung quanh. Sự tương phản giữa độ chắc chắn của thạch anh và độ thoáng đãng của mây có thể thách thức trí tưởng tượng của người xem, dẫn đến sự chiêm nghiệm cá nhân có giới hạn mở.

Tuy nhiên việc lựa chọn các tinh thể thạch anh để tạo thành một đám mây bao quanh chiếc túi trở thành bài toán “siêu khó” không chỉ bởi hành trình đi tìm được khối thạch anh ưng ý mà còn ở quá trình đính kết vô cùng phức tạp.

Nữ nghệ sĩ cùng các cộng sự phải đi đến các mỏ đá thạch anh nổi tiếng ở Yên Bái, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Tiên và một số quốc gia khác để tìm được khối đá đáp ứng được các tiêu chí về độ trong, độ cứng và có kích thước mong muốn. Sau nhiều lần di chuyển ngược xuôi, cây tinh thể nặng 103 kg ở Phan Thiết được chọn để tạo hình cho Lady Cloud.

Các công đoạn tiếp theo là tạo hình điêu khắc trên đá, chia nhỏ các khối đá lớn thành các tinh thể thạch anh nhỏ có sự đa dạng về góc cạnh và màu sắc. Các bước cắt xẻ, đánh bóng đều được làm thủ công, phân loại và cuối cùng là quá trình gắn đá để tạo nên một đám mây nhẹ nhàng, uyển chuyển và có sự thay đổi màu sắc từ nhạt tới đậm bao quanh Lady Cloud Ngo Nhat Hoang, Tang Tang

Vẫn tận dụng sức mạnh của ánh sáng để tác phẩm nổi bật và có thông điệp riêng cho từng người xem, Lady Cloud được bao phủ bởi hàng ngàn tinh thể thạch anh được sắp đặt tỉ mỉ theo sắc độ và kết cấu. Khi đặt dưới ánh đèn sẽ mang đến những cảm quan khác nhau cho người xem dựa vào từng thời điểm và góc độ

Tác phẩm Lady Cloud được trưng bày cho công chúng đến chiêm ngưỡng tại triển lãm tổ chức tại An Gallery, Union Square, 159 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM bên cạnh cửa hàng của Dior từ nay đến 14.4.2024 Ngo Nhat Hoang, Tang Tang

Tia-Thủy Nguyễn chia sẻ: “Sự kết hợp này không chỉ là việc hợp tác để 'chuyển thể' một biểu tượng thời trang của Dior mà còn là sự giao thoa giữa hai tư duy, triết lý thiết kế. Tôi mang đến dấu ấn thẩm mỹ và cá tính ngẫu hứng, bay bổng của mình, còn Dior đại diện cho sự thanh lịch mẫu mực với tạo hình túi hộp quá kinh điển".

Nữ nghệ sĩ hy vọng thông qua triển lãm, khán giả và đồng nghiệp có thể nhìn thấy thêm một khả năng mới, một cách diễn đạt mới và thúc đẩy mỗi cá nhân cùng nhau tiến về phía trước.