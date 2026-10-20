'Cân trọn' mọi trang phục với thắt lưng

Lý do hàng đầu khiến thắt lưng trở thành món phụ kiện "bất ly thân" của các tín đồ thời trang chính là khả năng điều chỉnh vóc dáng một cách kỳ diệu. Việc bổ sung một chiếc thắt lưng đúng vị trí, nhất là thắt lưng bản to, không chỉ giúp phân chia lại bố cục trang phục mà còn tôn vinh trọn vẹn những đường cong tự nhiên của cơ thể.

Đại diện cho phong cách hoài cổ hoặc vintage, những kiểu thắt lưng bản lớn sắc trầm như nâu, đen, xám,...cực kỳ ăn ý khi đi cùng trang phục màu tối màu hay chất liệu denim ẢNH: @DEPASS.STORE

ẢNH: @DEPASS.STORE

Đừng ngại thử nghiệm một chiếc thắt lưng da bản to góc cạnh trên nền trang phục vải voan hoặc lụa mềm mại. Sự đối lập này sẽ mang đến diện mạo vô cùng cuốn hút và thời thượng ẢNH: @DEPASS.STORE

Không chỉ dành riêng cho quần hay chân váy, thắt lưng khi được phối ngoài áo khoác hay đầm dáng dài lại mang đến khả năng siết eo kỳ diệu, giúp tổng thể trang phục vốn dĩ cồng kềnh trở nên gọn gàng và chỉn chu tuyệt đối.

Thắt lưng đồng màu cho áo măng tô dáng dài, vừa tạo hiệu ứng eo thon vừa đem lại sự hài hòa chỉn chu trong các hoàn cảnh cần sự trang trọng ẢNH: @CAMILLA.CLO

Áo khoác dạ dáng dài màu trắng kem được nâng tầm đẳng cấp khi nhấn bằng chiếc thắt lưng da màu đen bản vừa ôm sát vòng hai. Sự tương phản sắc độ đen - trắng kết hợp cùng chân váy ngắn, tạo nên hình ảnh tiểu thư cổ điển ẢNH: @CLOSETBYYOU_

ẢNH: @CLOSETBYYOU_

Không bị đóng khung trong một quy chuẩn nhất định, chiếc thắt lưng thể hiện sự đa năng vượt trội khi dễ dàng thích ứng với muôn vàn thiết kế khác nhau. Trên nền trang phục mang tính thanh lịch như áo sơ mi, chiết thắt lưng trở thành cầu nối phù hợp nhất khi diện cùng quần short cá tính.