'Cặp bài trùng' áo hai dây và quần denim

Áo hai dây phối quần denim không chỉ là một công thức phối đồ đơn giản mà còn là cách để phái đẹp tự do thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ riêng.

Áo hai dây dáng corset phối quần denim

Áo hai dây sắc trắng được thiết kế dáng corset cùng phần thắt nơ đính trước ngực. Phối cùng quần denim xanh dáng suông giúp hack dáng tự nhiên ẢNH: @NINORI

Hoàn thiện bằng kính râm thời trang và túi xách da để mang vẻ ngoài cuốn hút khi xuống phố.

Mang đến làn gió hiện đại trẻ trung, Châu Bùi xuất hiện với chiếc áo hai dây sắc vàng pastel dáng corset tôn dáng ẢNH: @CHAUBUI_

Áo với thiết kế phần cúp ngực cách điệu họa tiết da beo, phối cùng quần denim dáng đứng tông xanh đậm để tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Cô nàng kết hợp cùng đồng hồ đeo tay và nhẫn ngọc trai để toát lên thần thái yêu kiều, sẵn sàng có những bức ảnh nghệ thuật.

Áo hai dây tông trắng phối quần denim

Nếu yêu thích vẻ đẹp thanh lịch pha chút gợi cảm, áo hai dây màu trắng phối quần denim chính là lựa chọn không thể bỏ qua ẢNH: @PILITA_OFFICIAL

Sắc trắng tinh khôi của áo hai dây giúp tôn lên làn da và xương quai xanh thanh mảnh, phần dây áo mang sắc đen đối lập tạo sự thu hút thị giác. Thiết kế áo hai dây crop top không chỉ tôn lên vòng eo thon gọn mà còn tăng nét cá tính. Khi phối cùng quần denim trắng ống rộng mang lại sự hài hòa, phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét chỉn chu cần thiết.

Áo hai dây kèm áo khoác ngoài phối quần denim

Với những cô gái yêu thích phong cách năng động, bản phối áo hai dây kết hợp áo khoác ngoài và quần denim mang đến làn gió mới đầy cá tính ẢNH: UNIQLO

Áo hai dây ôm body tông đen hoặc trắng được sử dụng như lớp nền, giúp tôn dáng và tạo sự gọn gàng cho tổng thể. Phía ngoài, các nàng có thể khoác nhẹ một chiếc áo sơ mi dài tay hoặc buộc ngang eo để tạo hiệu ứng layer, tăng chiều sâu cho trang phục. Khi phối cùng quần denim ống loe hoặc denim cạp cao xắn gấu, set đồ trở nên phóng khoáng, phù hợp cho những chuyến du lịch biển hay dạo phố ngày hè.

Không chỉ hiện đại mà các nàng sẽ trở nên đầy năng lượng khi diện lên mình chiếc áo hai dây tông trắng, khoác nhẹ chiếc sơ mi dài tay tone sur tone bên ngoài ẢNH: @CCHATCLOTHES.VN

Phối cùng quần denim cạp cao sắc xanh được xắn gấu tinh tế, hoàn thiện bằng đôi giày thể thao trắng và túi xách dệt len bản lớn để các cô gái tự tin khoe cá tính.

Áo hai dây tông đen phối quần denim

Mang nét phóng khoáng trẻ trung sẽ không thể thiếu bản phối áo hai dây màu đen cùng quần denim ẢNH: ORCHID DESIGN

Các cô gái có thể lựa chọn chiếc áo hai dây tông đen ôm body giúp tôn lên xương quai xanh gợi cảm. Sơ vin khéo léo với quần denim cạp cao đứng phom để tôn lên sắc vóc thanh mảnh, điểm xuyết bằng đôi khuyên tai tròn mạ vàng là đã có ngay diện mạo phóng khoáng, phù hợp để đi dạo phố cùng với bạn bè.

Chuyển sang nét đẹp thanh thoát, khi các cô gái lựa chọn chiếc áo hai dây tông đen sơ vin cùng quần denim ẢNH: @LEIKA.FASHION

Áo hai dây ôm body được dệt thun tăm tỉ mỉ phối cùng quần denim ống loe cạp cao. Điểm nhấn chính là đôi giày cao gót mũi nhọn sắc xanh nhẹ được đính nơ quanh mũi giày tạo sự nổi bật cho toàn bộ bản phối của nàng, tôn lên khí chất kiêu sa rất riêng.