Thời trang 24/7

Chân dài miên man nhờ sự quyến rũ của váy mullet

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
19/01/2026 18:00 GMT+7

Váy mullet gây ấn tượng với phom dáng bất đối xứng độc đáo, giúp các nàng tôn lên đôi chân dài cùng vóc dáng thon gọn.

Với đặc trưng tà trước ngắn, tà sau dài bất đối xứng, váy mullet không chỉ tạo hiệu ứng đôi chân thon dài mà còn mang đến chuyển động mềm mại, giúp mỗi bước đi trở nên cuốn hút và đầy khí chất.

Váy mullet hai dây

Chân dài miên man nhờ sự quyến rũ của váy mullet - Ảnh 1.

Váy mullet hai dây với sắc be trung tính, chân váy được xử lý bằng các lớp xếp tầng mềm mại

ẢNH: @RIKA.CLOTHING

Khi phối cùng bốt nâu cao cổ, tổng thể trở nên cá tính nhưng vẫn giữ được nét nữ tính cần thiết. Túi đeo chéo nhỏ gọn và kính râm bản to không chỉ đóng vai trò phụ kiện mà còn hoàn thiện hình ảnh cô nàng năng động, phù hợp cho những chuyến dã ngoại ngoài trời.

Chân dài miên man nhờ sự quyến rũ của váy mullet - Ảnh 2.

Chiếc váy hai dây với phần tà sau dài hơn tà trước, sắc trắng thanh khiết được nhấn nhá bằng lớp ren đính kết khéo léo, mang lại cảm giác mềm mại

ẢNH: @BEARSCORNER

Khi kết hợp cùng xăng đan cao gót trong suốt và dây chuyền ngọc trai, tổng thể trở nên sang trọng, giúp nàng tự tin tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.

Chân dài miên man nhờ sự quyến rũ của váy mullet - Ảnh 3.

Nét đẹp hiện đại được khắc họa trọn vẹn qua chiếc váy mullet trắng, khéo léo tôn lên vóc dáng thanh thoát của phái đẹp

ẢNH: @MCPHUONGNHII

Dáng đầm hai dây ôm body cùng họa tiết nút xoắn kiêu kỳ giúp nàng khoe trọn đôi chân thon dài. Khi phối cùng xăng đan cao gót trắng và khuyên tai đính đá, tổng thể trở nên kiêu kỳ giúp nàng tự tin tỏa sáng tại các sự kiện hay dạ hội cuối năm.

Váy mullet cổ yếm

Chân dài miên man nhờ sự quyến rũ của váy mullet - Ảnh 4.

Nổi bật trong thiết kế váy mullet sắc trắng với những nếp xếp tầng tinh xảo, kết hợp phần tà sau bay nhẹ tạo hiệu ứng chiều sâu thị giác

ẢNH: @RESSES.CLOTHER

Dáng đầm cổ yếm được cách điệu bằng tay bồng nhẹ mang đến vẻ mềm mại. Khi hoàn thiện bản phối cùng các phụ kiện ánh kim như nhẫn, vòng tay và khuyên tai nàng đã sở hữu khí chất kiêu kỳ.

Chân dài miên man nhờ sự quyến rũ của váy mullet - Ảnh 8.

Váy mullet cổ yếm kết hợp chiết eo khéo léo khoe trọn vóc dáng thon gọn, kết hợp phần tà váy bồng nhẹ mang đến nét nữ tính cuốn hút. Khi phối cùng cao gót trắng mũi nhọn và khuyên tai ngọc trai, tôn lên nét sang trọng thu hút

ẢNH: @AMELIEE_OFFICIAL

Váy mullet cúp ngực

Chân dài miên man nhờ sự quyến rũ của váy mullet - Ảnh 5.

Váy mullet sắc be mang đến cảm giác nhẹ nhàng

ẢNH: @BOOSSTORE.HP

Váy cúp ngực ôm body khéo léo tôn lên đường cong mềm mại, đồng thời tận dụng độ dài bất đối xứng để tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Khi phối cùng giày cao gót thanh mảnh và túi xách cầm tay dáng tròn phù hợp cho các buổi dạ tiệc cuối năm.

Chân dài miên man nhờ sự quyến rũ của váy mullet - Ảnh 6.

Váy mullet thiết kế cúp ngực kết hợp trễ vai chất liệu tơ xốp nhẹ nhàng

ẢNH: @HERZIGROOM

Điểm nhấn bông hồng đính giữa ngực mang đến vẻ thướt tha. Khi kết hợp cùng xăng đan cao gót đính ngọc trai với phần quai quấn cao tạo độ vững chãi, tổng thể trở nên hài hòa giữa nét thanh lịch và hiện đại.

Váy mullet lệch vai

Chân dài miên man nhờ sự quyến rũ của váy mullet - Ảnh 7.

Phái đẹp trở nên nổi bật khi khoác lên mình chiếc váy mullet lệch vai chiết eo với phần tà dài buông lơi, mang lại cảm giác bồng bềnh

ẢNH: @AMELIEE_OFFICIAL

Sắc trắng tinh khôi cùng chi tiết lệch vai khéo léo giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Khi kết hợp cùng nón cói rộng vành và khuyên tai ngọc trai, tổng thể hoàn thiện vẻ đẹp thanh tao.

