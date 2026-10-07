Chân váy cổ điển đẹp xao xuyến, thu hút mọi ánh nhìn

Chân váy cổ điển đang 'đổ bộ' đường phố mùa thu đông. Chân váy kẻ ca rô phối sơ mi trắng, chân váy hoa và áo baby tee... là những ý tưởng phối đồ thu đẹp xao xuyến, cuốn hút mọi ánh nhìn.
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Chân váy cổ điển - bí quyết đẹp rạng rỡ của quý cô hiện đại
Chân váy cổ điển hiện diện diện trong tủ đồ của nhiều cô gái. Điểm đặc trưng từ item này là phom váy midi được lồng ghép khéo léo các họa tiết trứ danh: kẻ ca rô, nanh sói, hoa cỏ, sọc kẻ....
Cách mỗi quý cô hiện đại "khoác áo mớ" cho chân váy dáng dài thể hiện qua cách phối đồ. Quý cô yêu phong cách nữ sinh diện chân váy và áo theo set đồng bộ, nàng văn phòng diện chân váy xòe họa tiết cùng sơ mi trắng. Trong khi đó, các bản phối dạo phố cho thấy sự kết hợp ngẫu hứng của áo baby tee, áo dệt kim, áo len cổ cao... và chân váy dài.