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Chân váy cổ điển đẹp xao xuyến, thu hút mọi ánh nhìn

Kim Ngọc
Kim Ngọc
07/10/2026 08:00 GMT+7

Chân váy cổ điển đang 'đổ bộ' đường phố mùa thu đông. Chân váy kẻ ca rô phối sơ mi trắng, chân váy hoa và áo baby tee... là những ý tưởng phối đồ thu đẹp xao xuyến, cuốn hút mọi ánh nhìn.

Chân váy cổ điển - bí quyết đẹp rạng rỡ của quý cô hiện đại

Chân váy cổ điển đẹp xao xuyến, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 1.

Sơ mi trắng, chân váy cổ điển với bảng màu họa tiết đan xen nhiều sắc độ kết hợp tạo nên bản phối thời thượng hợp cả đi làm và đi chơi. Điểm nhấn đem đến sức hút cho bản phối nằm ở cặp đôi bốt cổ cao và túi xách nhỏ cầm tay màu đỏ - vừa ấm áp, nhẹ nhàng vừa sành điệu và đậm chất thời trang thu đông

ẢNH: @VALERIA KEI

Chân váy cổ điển hiện diện diện trong tủ đồ của nhiều cô gái. Điểm đặc trưng từ item này là phom váy midi được lồng ghép khéo léo các họa tiết trứ danh: kẻ ca rô, nanh sói, hoa cỏ, sọc kẻ....

Cách mỗi quý cô hiện đại "khoác áo mớ" cho chân váy dáng dài thể hiện qua cách phối đồ. Quý cô yêu phong cách nữ sinh diện chân váy và áo theo set đồng bộ, nàng văn phòng diện chân váy xòe họa tiết cùng sơ mi trắng. Trong khi đó, các bản phối dạo phố cho thấy sự kết hợp ngẫu hứng của áo baby tee, áo dệt kim, áo len cổ cao... và chân váy dài.

Chân váy cổ điển đẹp xao xuyến, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 2.

Diện cặp đôi áo và chân váy theo phong cách diện đồ đồng bộ nữ sinh - chi tiết viền trên áo tone sur tone với họa tiết trên váy, cuốn hút qua sự kết hợp của tông màu beige và nâu. Họa tiết kẻ ca rô cổ điển có vô số các phiên bản và mỗi nhà mốt lại sáng tạo thêm những bản cập nhật mới để trang phục kẻ ô ngày càng mới lạ, ấn tượng hơn

ẢNH: BOHEE

Chân váy cổ điển đẹp xao xuyến, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 3.

Chân váy bút chì và áo jacket khoác ngoài có cấu trúc chuẩn tỷ lệ 1/3 mang đến hiệu quả tôn dáng đầy khác biệt. Phong cách công sở hiện đại dành sự ưu ái đặc biệt cho gam màu trung tính và họa tiết sọc kẻ trắng, do vậy bản phối này là lựa chọn hoàn hảo cho nàng đi làm trong ngày thu

ẢNH: HAGOO

Chân váy cổ điển đẹp xao xuyến, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 4.

Họa tiết hoa cỏ trên chân váy midi luôn có thể giúp quý cô hóa thành "nàng thơ" trong tích tắc. Chân váy in họa tiết có thể phối đồng bộ với áo cùng kiểu họa tiết hoặc đơn giản hơn là mặc với áo đơn sắc như áo thun basic, sơ mi trắng, áo dệt kim, gile...

ẢNH: C'CHIC

Chân váy cổ điển đẹp xao xuyến, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 5.

Chân váy cạp cao phối áo kiểu sơ vin mang lại hiệu ứng tôn eo và tổng thể vóc dáng thêm phần thon thả. Bảng màu trầm với các sắc nâu be, xanh ô liu, đỏ nâu... mang đến vẻ ngoài chững chạc, sự trưởng thành và cuốn hút

ẢNH: NEM FASHION

Chân váy cổ điển đẹp xao xuyến, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 6.

Chân váy lụa satin phối ren là nét duyên dáng đặc trưng trong tủ đồ của cô nàng hiện đại. Không quá "bánh bèo" nhưng vẫn tràn ngập sự nữ tính và quyến rũ, thiết kế váy satin được phối theo cách phóng khoáng và linh hoạt hơn khi có thể phối với áo phông, sơ mi, áo polo...

ẢNH: @MING CHENG

Chân váy cổ điển đẹp xao xuyến, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 7.

Mang làn gió mới đến cho bản phối xuống phố mùa thu cùng sắc trắng kem, đen và những họa tiết chấm tròn phối đường viền bèo nhún lãng mạn

ẢNH: @2PPLEE

Chân váy cổ điển đẹp xao xuyến, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 8.

Cả một vườn hoa rực rỡ "bừng nở" trên dáng váy xòe rộng tạo hiệu ứng tôn eo tự nhiên. Chân váy dài và áo len tay ngắn có cùng tông màu xanh xám và xám lông chuột, cân bằng hoàn hảo giữa vẻ rực rỡ nổi bật và cảm giác thanh lịch, nữ tính, mềm mại và ấm áp

ẢNH: @MELODIE BANFIELD


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