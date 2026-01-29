Chân váy cổ điển trở lại, nàng đẹp từ công sở đến đường phố

Chân váy cổ điển có thể đảm nhiệm mọi nhu cầu mặc đẹp sang xịn cho hội sành mặc. Thiết kế này xuất hiện trong phong cách công sở, dạo phố, trở thành điểm nhấn nổi bật trong loạt bản phối mặc đẹp trên thảm đỏ sự kiện và các buổi dạ tiệc sang trọng mùa cuối năm.

Chân váy xếp ly in họa tiết dây lưng da đan xen những sọc màu đỏ thắm nổi bật, rạng rỡ và khác biệt. Thiết kế được gợi ý phối cùng áo len, giày bệt và không thể quên bổ sung thêm phụ kiện dây xích và khăn lụa in họa tiết ẢNH: RALPH LAUREN

Ghi dấu phong cách với chân váy cổ điển in họa tiết

Chân váy in họa tiết cổ điển là một trong những nét đặc trưng khó có thể nhầm lẫn. Họa tiết chấm bi, họa tiết kẻ sọc dọc, họa tiết ca rô, gingham... là những minh chứng cho vẻ đẹp bền bỉ trường tồn cùng thời gian. Hãy diện các thiết kế chân váy họa tiết cùng áo đơn sắc như sơ mi, áo len cổ tròn và chọn màu sắc của chân váy làm điểm nhấn cho toàn bộ bản phối nhiều lớp ấm áp trong mùa se lạnh.

Họa tiết kẻ đan xen hài hòa, trẻ trung mà vẫn mang đậm tinh thần retro hoài niệm từ thiết kế chân váy dáng dài phối áo giữ nhiệt và gile vải tweed tông nâu cam ấm áp, nồng nàn ẢNH: ADORE DRESS

Áo len cổ tròn, áo sơ mi trắng hoặc những mẫu áo đơn giản, ít chi tiết sẽ trở thành món đồ hoàn hảo để mặc cùng chân váy họa tiết cổ điển ẢNH: ADORE DRESS

Chân váy jacquard với bề mặt xử lý xước đính nơ thủ công làm từ taffeta, tạo điểm nhấn tinh tế và sang trọng. Thiết kế midi dáng xòe rộng tạo nên chuyển động mềm mại và nữ tính

ẢNH: HOBB

Chân váy dạ, da và tweed, vẻ đẹp từ những chất liệu cổ điển vượt thời gian

Khác với chân váy in họa tiết thường được làm từ các chất vải thô mang đến cảm giác mềm nhẹ, chân váy dạ, tweed và da mang đến đặc trưng riêng về độ nặng, đứng phom và cảm nhận bề mặt chất liệu rất khác biệt. Các thiết kế này hữu dụng trong mùa thời tiết cuối đông đầu xuân, nổi bật bởi sự sang trọng và quý phái toát lên từ chính kết cấu của chất liệu. Bên cạnh đó màu sắc và phom dáng cổ điển cũng góp phần tăng cường thêm hiệu ứng chiều sâu thị giác.

Sự đối lập của cầu kỳ, tinh xảo và tối giản được thể hiện qua sự kết hợp của áo dệt kim cổ cao và chân váy dài. Tổng thể màu trắng phối cùng giày cao gót ánh bạc và phụ kiện cài tóc tạo nên hình ảnh sang chảnh nổi bật ẢNH: HOBB

Chân váy da lộn vẫn luôn mang đến cho quý cô niềm vui thích đặc trưng của mùa lạnh, khi món đồ này có thể đồng hành qua rất nhiều mùa, nhiều năm ẢNH: RECHIC

Chất vải da lộn và len sợi, dệt kim, tweed có thể kết hợp cùng nhau để làm nên các bản phối ấm áp, sành điệu và thời thượng ẢNH: ADORE DRESS

Chân váy tweed mặc đồng bộ theo set tôn trọn nét trẻ trung, hiện đại của cô nàng luôn dẫn đầu xu hướng ẢNH: ADORE DRESS

Chân váy xếp ly không bao giờ lỗi mốt

Vừa quen vừa lạ nhưng chân váy xếp ly không thể vắng mặt trong bất kỳ xu hướng hay bảng xếp loại thời trang nào. Thiết kế timeless này được xem là kiểu chân váy đa năng nhất khi có thể diện mọi nơi mọi lúc, phù hợp với mọi phong cách và mọi dáng người.

Chân váy xếp ly đồng màu trang phục nhưng lại trở thành điểm nhấn hút mắt khi mang đến cho bản phối sự khác biệt về kết cấu. Các đường gấp nếp dập ly có tác dụng tăng thêm độ sâu về thị giác, qua đó nâng tầm bản phối thời trang ẢNH: DECEMBER CHRIS



