Chân váy cổ điển trở lại, nàng đẹp từ công sở đến đường phố

Chân váy cổ điển có thể đảm nhiệm mọi nhu cầu mặc đẹp sang xịn cho hội sành mặc. Thiết kế này xuất hiện trong phong cách công sở, dạo phố, trở thành điểm nhấn nổi bật trong loạt bản phối mặc đẹp trên thảm đỏ sự kiện và các buổi dạ tiệc sang trọng mùa cuối năm.
Ghi dấu phong cách với chân váy cổ điển in họa tiết
Chân váy in họa tiết cổ điển là một trong những nét đặc trưng khó có thể nhầm lẫn. Họa tiết chấm bi, họa tiết kẻ sọc dọc, họa tiết ca rô, gingham... là những minh chứng cho vẻ đẹp bền bỉ trường tồn cùng thời gian. Hãy diện các thiết kế chân váy họa tiết cùng áo đơn sắc như sơ mi, áo len cổ tròn và chọn màu sắc của chân váy làm điểm nhấn cho toàn bộ bản phối nhiều lớp ấm áp trong mùa se lạnh.
Chân váy dạ, da và tweed, vẻ đẹp từ những chất liệu cổ điển vượt thời gian
Khác với chân váy in họa tiết thường được làm từ các chất vải thô mang đến cảm giác mềm nhẹ, chân váy dạ, tweed và da mang đến đặc trưng riêng về độ nặng, đứng phom và cảm nhận bề mặt chất liệu rất khác biệt. Các thiết kế này hữu dụng trong mùa thời tiết cuối đông đầu xuân, nổi bật bởi sự sang trọng và quý phái toát lên từ chính kết cấu của chất liệu. Bên cạnh đó màu sắc và phom dáng cổ điển cũng góp phần tăng cường thêm hiệu ứng chiều sâu thị giác.
Chân váy xếp ly không bao giờ lỗi mốt
Vừa quen vừa lạ nhưng chân váy xếp ly không thể vắng mặt trong bất kỳ xu hướng hay bảng xếp loại thời trang nào. Thiết kế timeless này được xem là kiểu chân váy đa năng nhất khi có thể diện mọi nơi mọi lúc, phù hợp với mọi phong cách và mọi dáng người.