Chất liệu voan tơ 'phủ sóng' mọi ngóc ngách

Trang phục voan tơ với đặc tính siêu nhẹ, thoáng khí và có độ rủ tự nhiên chính là giải pháp thời trang hoàn hảo giúp phái đẹp luôn cảm thấy thoải mái mà không bị gò bó trong những ngày thời tiết giao mùa.

Nổi bật cùng váy voan tơ ngắn

Những chiếc váy voan tơ dáng ngắn trên gối luôn là "vũ khí" hack chiều cao tuyệt vời, mang đến vẻ ngoài tươi mới nhưng không mất đi sự nữ tính. Kỹ thuật bèo nhún xếp tầng hay các chi tiết lệch vai giúp tạo hiệu ứng phồng xòe xinh xắn và tôn lên đôi chân thon gọn.

Váy ngắn với các lớp voan tơ xếp chồng tầng tầng lớp lớp tạo hiệu ứng xòe nhẹ tự nhiên. Sự xuất hiện của họa tiết hoa lá tone đen - kem cùng kính mát đen tôn nét sang trọng ẢNH: @N27.CORNER

Nếu diện đầm voan tơ nữ tính, nàng có thể tạo điểm nhấn bằng phụ kiện màu sẫm như túi xách màu da hoặc giày bốt cá tính để cân bằng sự nữ tính ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Thướt tha cùng dáng váy voan tơ maxi dài

Nếu đầm voan tơ dáng ngắn mang đến sự trẻ trung và hiện đại thì đầm voan tơ dáng dài (maxi) lại đứng đầu bảng về khả năng tôn vinh nét đài các. Váy maxi voan tơ được quý cô ưu ái diện đi dự tiệc, chụp ảnh dã ngoại hay trong các chuyến nghỉ dưỡng cao cấp.

Mùa này chứng kiến sự lên ngôi của kỹ thuật dập ly trên nền chất liệu voan tơ. Bảng màu hòa quyện giữa sắc trắng kem thanh khiết và các dải màu pastel như dã quỳ, tím nhạt, hồng phấn...tạo nên những dải màu mơ màng khi bắt ánh sáng tự nhiên ẢNH: @SISSY.NATION

Đầm voan tơ sắc trắng thuần khiết giúp nàng ghi điểm nhờ thiết kế cúp ngực quyến rũ. Sự xuất hiện của dải khăn choàng đồng điệu với váy tăng sự quý phái cho trang phục ẢNH: @SISSY.NATION

Đầm voan tơ mỏng nhẹ tay phồng dáng dài kết hợp lớp lót tinh tế mang đến nét đẹp bay bổng. Thiết kế cổ chữ V sâu kết hợp các chi tiết xếp nhún vừa quyến rũ vừa chỉn chu ẢNH: @N27.CORNER

Quyến rũ với thiết kế đầm voan tơ lệch vai xếp tầng

Các thiết kế đầm voan tơ lệch vai hay trễ vai kết hợp bèo nhún đa tầng là sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố thẩm mỹ. Sắc trắng kem, kem sữa hay các họa tiết đồ họa tương phản... là những gợi ý để nàng trải nghiệm ngay khi muốn đổi mới bản thân.

Gam màu trắng kem của váy xếp tầng trên nền chất liệu voan tơ mềm mại giúp nàng dễ dàng hòa nhập vào mọi không gian - từ những buổi dạo phố nhẹ nhàng đến các sự kiện trang trọng mà vẫn không đánh mất đi nét riêng trong phong cách cá nhân ẢNH: @N27.CORNER