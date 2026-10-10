Chỉ một chiếc áo cổ lọ, biến hóa cả tuần không lo trùng lặp

Áo cổ lọ đại diện cho vẻ đẹp tinh tế và sự ấm áp vượt thời gian của thời trang mùa lạnh. Điểm nhấn cổ ôm nhẹ không chỉ có tác dụng cản gió hiệu quả mà còn tạo hiệu ứng kéo dài phần cổ, giúp vóc dáng trông thanh thoát và thon gọn hơn đáng kể.

Để mở đầu một tuần làm việc tràn đầy cảm hứng, những thiết kế áo len dệt kim mỏng nhẹ với phần cổ leo cao vừa phải và tay lỡ hoặc ngắn tay là giải pháp lý tưởng cho tiết trời thu mát mẻ. Khác với những chiếc áo len dày dặn mùa đông, kiểu áo cổ lọ cộc tay giữ trọn sự thoáng mát, giúp phần thân trên trông thon gọn mà vẫn mang lại thần thái chuẩn mực.

Phối cùng chân váy xếp tầng chuẩn phong cách monochrome tối giản, chiếc áo cổ lọ ôm dáng giúp nàng tỏa sáng tự tin nơi công sở lẫn những buổi cà phê gặp gỡ đối tác ẢNH: @_MAIHANN_14

Áo cổ lọ tay lỡ màu đen tuyền dáng ôm sát tôn trọn đường cong cơ thể khi đi cùng chân váy da bóng ngắn ngang đùi. Phụ kiện như kính râm, túi xách to bản hay xăng đan cao gót tạo nên diện mạo "nữ tổng tài" hiện đại ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Khẳng định phong cách cá tính với thiết kế áo len cổ lọ phom rộng được cách điệu đính khuy bên vai, phần thắt nơ hờ hững ở eo và phối cùng quần shorts trắng đồng điệu tôn dáng hiệu quả ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Bước sang những ngày giữa tuần khi nhịp sống trở nên sôi động, kỹ thuật phối đồ nhiều lớp (layering) cùng áo cổ lọ chính là "chìa khóa" giúp nàng thể hiện tư duy phối màu và tạo chiều sâu thị giác xuất sắc.

Chiếc áo cổ lọ mỏng lúc này đóng vai trò như một lớp nền mặc bên trong, vừa giữ ấm nhẹ cho vùng cổ, vừa tạo điểm nhấn tương phản độc đáo khi lấp ló sau cổ áo len vặn thừng dày dặn hay áo khoác dạ dáng lửng ẢNH: @_AN91_A

Một công thức phối layer chuẩn phong cách nữ sinh thanh lịch (preppy) là kết hợp áo cổ lọ màu trắng trơn mặc bên trong áo khoác dạ cùng chân váy xếp ly đồng tông ẢNH: @_TYANGNE

Sự đan xen giữa các gam màu sáng - tối hoặc phối hợp phụ kiện như mũ nồi, giày bốt giúp diện mạo của nàng luôn tràn đầy năng lượng tươi mới ẢNH: @_TYANGNE

Khi thời tiết chuyển lạnh hơn về những ngày cuối tuần, sự kết hợp giữa áo cổ cao cùng các chất liệu cao cấp như dạ ép hay áo lông mềm mịn sẽ nâng tầm phong thái của quý cô lên đỉnh cao sang chảnh.

Áo cổ lọ có xu hướng che kín phần cổ, vì vậy các kiểu áo khoác mặc ngoài nên có điểm nhấn như đính ngọc hoặc đính đá tạo điểm sáng lấp lánh trên nền áo kín cổng cao tường ẢNH: @_TYANGNE

Vào dịp cuối tuần, hãy tạm gác lại những mẫu áo len kín đáo quen thuộc để làm mới mình với thiết kế áo cổ lọ cách điệu từ chất liệu ren hoa cao cấp.

Khi diện áo cổ lọ phom ôm sát sáng màu bên trên, nàng có thể thoải mái chọn chân váy suông với tông trầm tối bên dưới để cân bằng tỷ lệ cơ thể và tôn chân dài tối đa ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Chỉ cần một chút khéo léo trong cách phối lớp và chọn phụ kiện đi kèm, chiếc áo cổ lọ quen thuộc hoàn toàn có thể cùng bạn biến hóa linh hoạt từ thanh lịch công sở, trẻ trung dạo phố cho đến kiêu kỳ dạ tiệc.