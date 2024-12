'Chiếc ghế nóng' của Chanel đã có chủ nhân mới sau 6 tháng chờ đợi

Cuối cùng thì… “chiếc ghế nóng” nhất ngành thời trang cũng đã tìm được chủ nhân khi nhà mốt Chanel chính thức công bố nhà thiết kế mới sẽ đồng hành cùng thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu nước Pháp trong chu kỳ mới - Matthieu Blazy.

Matthieu Blazy - Giám đốc sáng tạo mới trong mảng thời trang của Chanel ẢNH: @CHANELOFFICIAL

Blazy, người từng là Giám đốc sáng tạo của nhà mốt nước Ý - Bottega Veneta, với thành tích hoàn hảo khiến anh rất phù hợp với vai trò tại Chanel, công việc liên quan đến việc thiết kế 10 bộ sưu tập (BST) mỗi năm bao gồm: 2 BST quần áo may sẵn của mùa xuân hè và thu đông, 2 bộ thời trang cao cấp, 2 BST giữa mùa, 1 BST du lịch - resort, 1 BST nghệ thuật thủ công - Métiers d'art, cộng với 1 BST đồ bơi ngày hè - Coco Beach và 1 BST đồ trượt tuyết leo núi du lịch mùa đông - Coco Neige). NTK 40 tuổi này sinh ra ở Paris, đã tốt nghiệp trường La Cambre ở Brussels vào năm 2007, đảm nhiệm công việc thiết kế tại Raf Simons và Maison Margiela, nơi anh có được những đường sọc thời trang cao cấp khi thiết kế dòng sản phẩm 'Artisanal' của thương hiệu và được công nhận cho tác phẩm của mình. Năm 2014, anh trở thành NTK cấp cao tại Céline sau đó tái hợp với Raf Simons tại Calvin Klein với tư cách là Phó Giám đốc thiết kế trang phục nữ và trang phục nam từ năm 2016 đến 2019. Năm 2020, anh trở thành cánh tay phải của Daniel Lee tại Bottega Veneta với vai trò giám đốc thiết kế. Sau khi Lee đột ngột ra đi, anh được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo vào năm 2021 và trình làng BST đầu tiên của mình cho hãng Ý vào tháng 2.2022.

Một thiết kế gây ấn tượng của Giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy cho BST xuân hè 2025 Bottega Veneta

ẢNH: @MATTHIEU_BLAZY

Dưới thời Blazy, Bottega Veneta trở thành một trong những thương hiệu hot nhất Milan, tập trung mạnh vào tay nghề thủ công. Thương hiệu này đã tỏ ra đặc biệt kiên cường trong thời kỳ suy thoái của ngành hàng xa xỉ. Doanh số bán hàng đã tăng 4% trong 9 tháng đầu năm 2024 lên 1,23 tỉ euro, khiến nó trở thành thương hiệu có hiệu suất hoạt động hàng đầu trong số các hãng thời trang. Buổi trình diễn xuân hè 2025 đã được đón nhận nồng nhiệt, với những điểm nổi bật bao gồm những món đồ được nhào nặn có chủ ý, áo sơ mi sọc, váy dạ hội paillette hoàn toàn bằng da mềm mại...

Chanel sẽ là một thử thách lớn hơn nhiều đối với nhà thiết kế. Doanh thu của công ty đạt 19,7 tỉ USD vào năm 2023, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành thương hiệu xa xỉ lớn thứ hai thế giới sau Louis Vuitton. (Mảng kinh doanh thời trang, bao gồm túi xách, quần áo may sẵn và giày dép, đã tạo ra khoảng 14 tỉ USD, theo ước tính của giám đốc điều hành HSBC Erwan Rambourg.) Công ty, hiện do CEO Leena Nair lãnh đạo, đã tăng gấp đôi doanh thu trong thập kỷ qua và sự bổ nhiệm này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

"Tính cách táo bạo, cách tiếp cận mạnh mẽ và sáng tạo cũng như sự cống hiến cho nghề thủ công và chất liệu đẹp sẽ đưa Chanel đi theo những hướng đi mới đầy thú vị khi có Matthieu Blazy ”, Bruno Pavlovsky, chủ tịch của Chanel Fashion và Chanel SA nhận xét.

Sau sự ra đi đột ngột của NTK Virginie Viard khỏi Chanel vào tháng 6.2024, vị trí này vẫn bị bỏ trống, lên đến đỉnh điểm là hàng loạt tin đồn xung quanh việc ai sẽ đảm nhận công việc được cho là đáng mơ ước nhất trong lĩnh vực thời trang. Trong sáu tháng qua, các nhà thiết kế từ Hedi Slimane đến Simon Porte Jacquemus đều được coi là những người dẫn đầu.