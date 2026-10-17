Chinh phục thiết kế tay bồng, từ biểu tượng cổ điển đến thời trang hiện đại

Sự giao thoa giữa nét đài các hoài cổ và tinh thần tự do hiện đại giúp những thiết kế tay bồng chinh phục mọi tín đồ thời trang.
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Những thiết kế tay bồng xuất hiện từ sớm trong lịch sử thời trang và luôn giữ vị trí quen thuộc nhờ tính ứng dụng cao. Phần ống tay phồng nhẹ hoặc xòe rộng rũ xuống giúp che khuyết điểm bắp tay, đồng thời mở rộng khoảng cách hai bờ vai.
Những kiểu đầm maxi tay bồng dáng xòe luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho các cô nàng yêu thích phong cách hoài cổ, lãng mạn. Với sự kết hợp giữa phom dáng xòe bồng bềnh và đường cắt siết eo vừa phải, kiểu đầm này giúp tôn vinh trọn vẹn vóc dáng khi mặc.
Không chỉ dừng lại ở sự e ấp cổ điển, thiết kế tay bồng khi kết hợp cùng dáng váy mini ngắn lại giải phóng nét quyến rũ và năng động đầy trẻ trung.