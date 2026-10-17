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Thời trang 24/7

Chinh phục thiết kế tay bồng, từ biểu tượng cổ điển đến thời trang hiện đại

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
17/10/2026 08:00 GMT+7

Sự giao thoa giữa nét đài các hoài cổ và tinh thần tự do hiện đại giúp những thiết kế tay bồng chinh phục mọi tín đồ thời trang.

Những thiết kế tay bồng xuất hiện từ sớm trong lịch sử thời trang và luôn giữ vị trí quen thuộc nhờ tính ứng dụng cao. Phần ống tay phồng nhẹ hoặc xòe rộng rũ xuống giúp che khuyết điểm bắp tay, đồng thời mở rộng khoảng cách hai bờ vai.

Những kiểu đầm maxi tay bồng dáng xòe luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho các cô nàng yêu thích phong cách hoài cổ, lãng mạn. Với sự kết hợp giữa phom dáng xòe bồng bềnh và đường cắt siết eo vừa phải, kiểu đầm này giúp tôn vinh trọn vẹn vóc dáng khi mặc.

Chinh phục thiết kế tay bồng, từ biểu tượng cổ điển đến thời trang hiện đại- Ảnh 1.

Những chiếc váy dáng dài thướt tha được nhấn nhá với chi tiết tay bồng và xẻ tà cao, vừa mang nét cổ điển lại phảng phất phong cách thời trang hiện đại

ẢNH: @SISSY.NATION

Chinh phục thiết kế tay bồng, từ biểu tượng cổ điển đến thời trang hiện đại- Ảnh 2.

Chiếc đầm ren trắng dáng xòe phồng cổ điển với chi tiết tay lỡ bồng nhẹ mang lại khí chất quý phái. Việc phối thêm một chiếc túi xách mây đan màu be mang lại cảm giác mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên

ẢNH: @SISSY.NATION

Chinh phục thiết kế tay bồng, từ biểu tượng cổ điển đến thời trang hiện đại- Ảnh 3.

Bạn nên chọn một đôi xăng đan cao gót quai mảnh đơn sắc hoặc đồng tông với trang phục để giữ nét tối giản, thanh lịch cho toàn bộ set đồ

ẢNH: @SISSY.NATION

Không chỉ dừng lại ở sự e ấp cổ điển, thiết kế tay bồng khi kết hợp cùng dáng váy mini ngắn lại giải phóng nét quyến rũ và năng động đầy trẻ trung. 

Chinh phục thiết kế tay bồng, từ biểu tượng cổ điển đến thời trang hiện đại- Ảnh 4.

Đầm mini kiểu cổ yếm trễ vai tay bồng tông đỏ rượu burgundy kết hợp điểm nhấn hoa xếp nổi trước ngực mang đến vẻ ngoài rực rỡ cho những buổi tiệc tối. Phụ kiện sáng màu như túi xách ngọc trai, giày cao gót hay kẹp tóc trắng cũng dễ dàng tạo nên sự tương phản với sắc đỏ, tôn lên làn da trắng ngần của phái đẹp

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Chinh phục thiết kế tay bồng, từ biểu tượng cổ điển đến thời trang hiện đại- Ảnh 5.

Vì phần tay áo đã tạo điểm nhấn thị giác rất lớn ở phần thân trên, việc lựa chọn trang sức đi kèm cần được tính toán khéo léo. Chỉ cần một chiếc vòng cổ ngọc trai đính đá hoặc dây chuyền mảnh sẽ lấp đầy khoảng trống ở phần cổ và vai cho những thiết kế trễ vai

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Chinh phục thiết kế tay bồng, từ biểu tượng cổ điển đến thời trang hiện đại- Ảnh 6.

Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải tinh thần của bộ trang phục tay bồng, kết hợp các gam màu nhạt - đậm hoặc sự xuất hiện của gam màu sáng trên nền trang phục tối dễ dàng tạo sự tương phản thị giác

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Chinh phục thiết kế tay bồng, từ biểu tượng cổ điển đến thời trang hiện đại- Ảnh 7.

Set đồ áo tay phồng ngắn cổ thủy thủ phối họa tiết chấm bi đi kèm chân váy ngắn mang lại tinh thần Y2K tinh nghịch. Sự kết hợp cùng mũ beret, tất ống chân và giày Mary Jane ấn tượng, thể hiện gu thời trang cá tính

ẢNH: @CHANCLUB.VN

 

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