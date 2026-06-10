Chinh phục trang phục bèo nhún mà không lo sến sẩm

Khi được ứng dụng khéo léo trong kiểu dáng hiện đại và phối hợp hài hòa với phụ kiện, những thiết kế bèo nhún lại trở thành điểm nhấn giúp phong cách thêm nổi bật.
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Bèo nhún từng bị gắn với định kiến quá điệu đà và đôi khi dễ tạo cảm giác "sến sẩm" nếu không được tiết chế khéo léo. Thế nhưng, trong dòng chảy thời trang đương đại, những chi tiết bèo nhún đã được tái sinh với diện mạo mới. Từ phong cách lãng mạn, bohemian đến vẻ đẹp sang trọng của thời trang cao cấp, bèo nhún đang trở thành điểm nhấn giúp trang phục vừa nổi bật vừa thanh lịch.
Set trang phục màu nâu be mới mẻ nhờ sự kết hợp giữa áo khoác dáng ngắn và chân váy bèo nhún nhiều tầng. Hàng bèo chạy dọc thân áo không quá cầu kỳ, trong khi các túi hộp lớn lại tăng thêm nét khỏe khoắn. Phần chân váy ngắn xếp tầng kết hợp cùng đôi bốt da lộn cổ cao là lựa chọn hoàn hảo để cân bằng vẻ nữ tính và cá tính