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Chinh phục trang phục bèo nhún mà không lo sến sẩm

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
10/06/2026 14:00 GMT+7

Khi được ứng dụng khéo léo trong kiểu dáng hiện đại và phối hợp hài hòa với phụ kiện, những thiết kế bèo nhún lại trở thành điểm nhấn giúp phong cách thêm nổi bật.

Bèo nhún từng bị gắn với định kiến quá điệu đà và đôi khi dễ tạo cảm giác "sến sẩm" nếu không được tiết chế khéo léo. Thế nhưng, trong dòng chảy thời trang đương đại, những chi tiết bèo nhún đã được tái sinh với diện mạo mới. Từ phong cách lãng mạn, bohemian đến vẻ đẹp sang trọng của thời trang cao cấp, bèo nhún đang trở thành điểm nhấn giúp trang phục vừa nổi bật vừa thanh lịch.

Chinh phục trang phục bèo nhún mà không lo sến sẩm- Ảnh 1.
Chinh phục trang phục bèo nhún mà không lo sến sẩm- Ảnh 2.

Set trang phục màu nâu be mới mẻ nhờ sự kết hợp giữa áo khoác dáng ngắn và chân váy bèo nhún nhiều tầng. Hàng bèo chạy dọc thân áo không quá cầu kỳ, trong khi các túi hộp lớn lại tăng thêm nét khỏe khoắn. Phần chân váy ngắn xếp tầng kết hợp cùng đôi bốt da lộn cổ cao là lựa chọn hoàn hảo để cân bằng vẻ nữ tính và cá tính

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Chinh phục trang phục bèo nhún mà không lo sến sẩm- Ảnh 3.

Chiếc váy hồng phấn với chất liệu mỏng nhẹ tạo cảm giác bồng bềnh như mây. Các lớp bèo nhún được sắp xếp khéo léo từ phần vai xuống thân váy, dáng váy ngắn không bị nặng nề. Để hoàn thiện diện mạo, một chiếc túi cầm tay nhỏ cùng đôi giày cao gót đơn sắc sẽ giúp bộ trang phục thêm phần sang trọng

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Chinh phục trang phục bèo nhún mà không lo sến sẩm- Ảnh 4.

Chiếc váy cổ yếm hồng nhạt mang đến vẻ đẹp trong trẻo, điểm nhấn nằm ở phần cổ áo được trang trí bèo nhún, kết hợp cùng dáng áo rộng thoải mái khi mặc. Chân váy ngắn xếp tầng đồng điệu với phần thân trên mà không quá rườm rà. Màu sắc dịu nhẹ càng làm nổi bật vẻ nữ tính của người mặc

ẢNH: @LINH.OWII

Chinh phục trang phục bèo nhún mà không lo sến sẩm- Ảnh 5.

Thiết kế trễ vai với chi tiết hoa 3D trước ngực cùng những tầng bèo nhún xếp lớp trên nền voan lụa mềm mại tạo nên vẻ đẹp bay bổng, sang trọng và đầy chất thơ cho người mặc. Sự kết hợp giữa gam màu nude thanh lịch, đường xẻ tà gợi cảm không chỉ tôn lên nét nữ tính, yêu kiều mà còn mang đến cảm giác tự tin, cuốn hút trong từng chuyển động

ẢNH: @WHITEPLAN.OFFICIAL

Chinh phục trang phục bèo nhún mà không lo sến sẩm- Ảnh 6.

Đầm trắng phối hồng là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp thanh lịch của chi tiết bèo nhún. Phần cổ cao và hàng bèo chạy dọc thân áo gợi nhớ phong cách cổ điển, trong khi chất liệu mỏng nhẹ thoải mái khi mặc. Chân váy xòe với sắc hồng phấn dịu dàng, sự kết hợp giữa hai gam màu nhẹ nhàng cùng những chi tiết bèo được sắp xếp hợp lý đã tạo nên một diện mạo trang nhã, phù hợp cho nhiều dịp đặc biệt

ẢNH: @WHITEPLAN.OFFICIAL


bèo nhún trang phục bèo nhún váy bèo nhún chân váy xếp tầng phong cách nữ tính

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