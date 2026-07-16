Chinh phục xu hướng phối đồ đa sắc đầy cá tính

Đã qua rồi thời kỳ những gam màu trung tính thống trị tủ đồ như một lựa chọn an toàn tuyệt đối. Thời trang hiện đại đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của những bản phối đa sắc.
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Phối đồ đa sắc không chỉ đơn thuần là việc khoác lên mình nhiều màu sắc, mà là nghệ thuật sắp đặt các sắc độ một cách có chủ đích để tạo nên một tổng thể hài hòa và ấn tượng. Xu hướng này "đập tan" tư duy lối mòn về sự an toàn trong thời trang, cho phép người mặc tự do thể hiện cá tính mạnh mẽ và tư duy thẩm mỹ độc đáo.
Điều thú vị của phong cách đa sắc là không tồn tại một công thức cố định. Người yêu thời trang có thể kết hợp các gam màu tương phản mạnh để tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, lựa chọn những sắc độ tương đồng hoặc ứng dụng kỹ thuật color blocking để xây dựng hình ảnh hiện đại.
Nếu những gam màu rực rỡ đại diện cho nguồn năng lượng mạnh mẽ thì bảng màu pastel lại mang đến một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn với xu hướng đa sắc.
Không phải lúc nào phối đồ đa sắc cũng cần sử dụng các màu đối lập. Xu hướng layering với các item khác nhau nhưng cùng bảng màu trầm hoặc sáng đang được nhiều fashionista yêu thích bởi sự tinh tế và dễ ứng dụng.
Phối đồ đa sắc không chỉ là xu hướng nhất thời mà là ngôn ngữ thời trang giúp bạn khẳng định bản ngã độc đáo. Chỉ cần khéo léo chọn màu, hiểu rõ phom dáng và biết cách bảo quản chất liệu, bạn hoàn toàn có thể tự tin làm chủ mọi gam màu để luôn xuất hiện hút mắt.