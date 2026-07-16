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Chinh phục xu hướng phối đồ đa sắc đầy cá tính

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
16/07/2026 15:00 GMT+7

Đã qua rồi thời kỳ những gam màu trung tính thống trị tủ đồ như một lựa chọn an toàn tuyệt đối. Thời trang hiện đại đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của những bản phối đa sắc.

Phối đồ đa sắc không chỉ đơn thuần là việc khoác lên mình nhiều màu sắc, mà là nghệ thuật sắp đặt các sắc độ một cách có chủ đích để tạo nên một tổng thể hài hòa và ấn tượng. Xu hướng này "đập tan" tư duy lối mòn về sự an toàn trong thời trang, cho phép người mặc tự do thể hiện cá tính mạnh mẽ và tư duy thẩm mỹ độc đáo.

Chinh phục xu hướng phối đồ đa sắc đầy cá tính- Ảnh 1.

Set đồ phối giữa sắc xanh của áo sọc ôm sát và chân váy dài vàng be mang lại vẻ ngoài nữ tính. Điểm nhấn còn lại nằm ở phụ kiện gam màu sáng như túi xách chấm bi trắng hay mũ ca rô đen trắng, các tông màu khác nhau nhưng được khéo léo kết hợp cùng nhau tạo được sự cân đối khéo léo

ẢNH: @FOURMOOD

Điều thú vị của phong cách đa sắc là không tồn tại một công thức cố định. Người yêu thời trang có thể kết hợp các gam màu tương phản mạnh để tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, lựa chọn những sắc độ tương đồng hoặc ứng dụng kỹ thuật color blocking để xây dựng hình ảnh hiện đại.

Chinh phục xu hướng phối đồ đa sắc đầy cá tính- Ảnh 2.

Áo hồng pastel phối cùng quần jeans xanh là minh chứng cho việc chỉ cần hai gam màu tưởng như quen thuộc cũng đủ tạo nên một tổng thể đầy sức sống. Chiếc túi xách đỏ trở thành điểm nhấn hoàn hảo, giúp bản phối thêm phần nổi bật mà không gây cảm giác rối mắt

ẢNH: @FOURMOOD

Nếu những gam màu rực rỡ đại diện cho nguồn năng lượng mạnh mẽ thì bảng màu pastel lại mang đến một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn với xu hướng đa sắc.

Chinh phục xu hướng phối đồ đa sắc đầy cá tính- Ảnh 3.

Những chiếc váy xanh pastel kết hợp cùng phụ kiện trung tính hài hòa, túi xách cói với mũ rộng vành gam màu kem, nâu mộc mạc. Thêm một đôi guốc trắng buộc nơ với họa tiết chấm bi đen tạo điểm nhấn cho đôi chân

ẢNH: @FOURMOOD

Chinh phục xu hướng phối đồ đa sắc đầy cá tính- Ảnh 4.

Áo khoác lửng kẻ ca rô xanh phối cùng chân váy ren trắng và giày thể thao đỏ tạo sự khác biệt. Ba gam màu chủ đạo cùng tồn tại nhưng vẫn giữ được sự liên kết nhờ khoảng trắng của chân váy đóng vai trò cân bằng thị giác

ẢNH: @_LINHOWII

Chinh phục xu hướng phối đồ đa sắc đầy cá tính- Ảnh 5.

Áo tay bồng màu xanh than kết hợp chân váy vàng pastel cùng phụ kiện đỏ đô lại khai thác hiệu quả ba gam màu nguyên bản kinh điển. Sự tương phản màu sắc rõ nét giữa gam màu lạnh và nóng giúp bộ trang phục mang hơi hướng cổ tích nhưng vẫn giữ được tinh thần thời trang hiện đại

ẢNH:@_QUYNRIVIU_

Không phải lúc nào phối đồ đa sắc cũng cần sử dụng các màu đối lập. Xu hướng layering với các item khác nhau nhưng cùng bảng màu trầm hoặc sáng đang được nhiều fashionista yêu thích bởi sự tinh tế và dễ ứng dụng.

Chinh phục xu hướng phối đồ đa sắc đầy cá tính- Ảnh 6.

Áp dụng tư duy phối đồ đa sắc tinh tế khi kết hợp mượt mà các sắc độ từ nhạt đến đậm của gam màu xanh lá ở dáng áo cúp ngực xòe. Sự chuyển màu dịu mắt này được cân bằng hoàn hảo bởi sắc trắng tinh khôi của chân váy voan mềm cùng tông nâu trầm ấm từ túi xách cho mùa hè

ẢNH: @_QUYNHRIVIU_

Chinh phục xu hướng phối đồ đa sắc đầy cá tính- Ảnh 7.

Bộ ba áo sơ mi sọc xám khoác ngoài, bên trong là áo bra đen kết hợp cùng quần shorts kaki nâu, bộ ba màu sắc trung tính kết hợp hài hòa tạo nên thể thống nhất hợp lý. Sự xuất hiện của các phụ kiện với gam màu sáng như giày hay tất trắng tạo điểm nhấn nổi bật giữa dàn gam màu trầm tối

ẢNH: @_TRCHAUQUIN_

Phối đồ đa sắc không chỉ là xu hướng nhất thời mà là ngôn ngữ thời trang giúp bạn khẳng định bản ngã độc đáo. Chỉ cần khéo léo chọn màu, hiểu rõ phom dáng và biết cách bảo quản chất liệu, bạn hoàn toàn có thể tự tin làm chủ mọi gam màu để luôn xuất hiện hút mắt.

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