Chọn áo dài Tết theo dáng người, nàng đẹp chuẩn từng centimet

Áo dài truyền thống với dáng cổ cao, thân ôm sát theo từng đường nét của cơ thể vẫn có vị trí riêng trong mùa áo dài Tết Giáp Thìn 2024. Ngoài áo dài may đo theo yêu cầu, khá nhiều thương hiệu ready to wear giới thiệu áo dài may sẵn - các thiết kế có sự biến đổi linh hoạt về phom dáng giữa cách tân và cổ điển, chi tiết và chất liệu thượng hạng, đổi mới.

Thiết kế áo dài lụa đỏ đô bám sát những đường cắt cổ điển, tà dài chấm gót, đường chít eo ôm sát tôn đường cong được làm mới bằng chi tiết tay nhún phồng nhẹ, cổ tròn và đính hoa hồng 3D. Phom dáng này đẹp nhất khi người mặc sở hữu vóc dáng cao ráo, đầy đặn với tỉ lệ các vòng cân đối, hài hòa IHF

Đối với các bạn trẻ gen Z, gen Y, áo dài phom dáng truyền thống trở nên thú vị và năng động hơn khi tà áo được cắt ngắn bớt, tà phối hai lớp vải tơ và ozganza hay lụa tơ, nhấn nhá bằng các họa tiết in kết hợp đính kết vừa phải DCHIC

Áo dài tay lỡ, ống tay nhỏ kết hợp phần cổ áo bản nhỏ mang đến dáng vẻ hoài cổ retro. Nếu sở hữu vóc dáng mảnh mai, đừng ngần ngại khoác lên kiểu áo truyền thống được làm mới tinh tế này để làm nổi bật nét đẹp thanh khiết như sương mai buổi sớm DCHIC

Với các thiết kế áo dài tone hồng nhiều sắc độ, cách phối phụ kiện sẽ quyết định hình ảnh nàng là ai. Mix áo dài cùng khăn lụa để tôn nét quý phái sang trọng hay sử dụng băng đô, guốc mộc để cảm thấy thật trẻ trung, phong cách và thời thượng Phong Thư Silk

Phong Thư Silk

Áo dài dáng suông nhẹ buông mềm theo vóc dáng, tà chườm qua gối, cổ tròn hoặc cổ thấp, tay lỡ xòe nhẹ xứng danh chiếc áo dài của mọi cô gái. Thiết kế này có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết về một chiếc áo dài - vừa giúp giấu đi những đường nét chưa hoàn hảo, vừa đánh lạc hướng sự chú ý bằng các gam màu bắt mắt trẻ trung và tạo điểm nhấn bằng những chi tiết nơi cổ, viền ống tay hay họa tiết in 3D Phong Thư Silk

Khi diện áo dài, nếu có thêm những chiếc kiềng bạc, túi cói hoặc túi handmade phối cùng sẽ tạo nên hình ảnh sắc nét, ấn tượng DCHIC

Áo dài trơn tà dài chấm gót, tay xòe lỡ giản đơn được tạo điểm nhấn bằng charm hình nhành hoa chất liệu đồng mỹ thuật Chau Pham

Những chi tiết đính rải rác trên áo làm nên nét riêng cho tà áo dài cách tân Chau Pham

Ba gam màu xanh lá đậm, đỏ đô, hồng da mang đến ba nét cá tính khác biệt - sự ngây thơ xen lẫn nét sắc sảo gửi trong tà áo dài Việt Nam Chau Pham

Khi ngắm nghía để chọn cho mình chiếc áo dài Tết 2024, bạn hãy xem qua những thiết kế áo dài đương đại mang tính di sản, được thực hiện trên chất liệu lụa tơ tằm Việt Huy Võ

Tà áo dài chạm đất, tà rộng, dáng ôm nhẹ đi cùng những bảng màu thời trang mượt mát được phối trên từng thiết kế riêng biệt tạo nên nét cá tính khác biệt Huy Võ

Phom dáng chiếc áo dài được cải thiện và tinh chỉnh qua từng mùa một cách kỹ lưỡng để có thể vừa vặn và lên dáng đẹp với mọi vóc dáng, mọi lứa tuổi. Quý cô yêu thích diện áo dài Tết này có thể lựa chọn áo dài trên nhiều chất liệu vải lụa, tơ, ren hay lưới dệt hoa văn... phối cùng quần lụa họa tiết, quần lụa tổng hợp hoặc item quần ống rộng với áo dài cách tân dáng rộng Huy Võ