Chọn chân váy dài cho những ngày mưa lạnh

Chỉ cần thay đổi một chút trong ngày đông lạnh giá, một chân váy dáng dài có thể mang đến cảm giác dịu dàng, ấm áp hoặc sang trọng, điệu đà - đúng nghĩa một kiểu váy, nhưng ứng dụng được nhiều phong cách khác nhau.

Điểm nhấn đắt giá đến từ chiếc sơ mi hồng đính ngọc trai kết hợp nơ cổ, khéo léo khoe nét duyên cùng chân váy bút chì ôm dáng. Không chỉ là trang phục, đây là tuyên ngôn về phong thái kiêu kỳ và gu thẩm mỹ độc bản ẢNH: CHIC-LAND

Sự kết hợp hoàn mỹ giữa áo dạ lông cừu sắc sảo và chân váy lưới bay bổng trong sắc hồng tone sur tone ngọt ngào. Điểm xuyết thêm nét mềm mại từ sơ mi họa tiết cổ voan, set đồ tạo nên một tổng thể hài hòa, ấm áp và đầy tinh tế ẢNH: CHIC-LAND

Đánh thức vẻ đẹp riêng với bộ suit dáng lửng màu đen sang trọng. Chi tiết ren lưới trắng điểm xuyết mang lại nét thanh khiết, đối lập hoàn hảo với sắc đen huyền bí. Hoa cài tinh xảo tô điểm thêm nét nữ tính ẢNH: CHIC-LAND

Một chiếc áo vest cổ sen phối cùng chân váy midi ôm sát, giúp nàng khoe trọn đường cong một cách tinh tế. Cảm giác chạm vào lớp vải pha len mềm mại, nhẹ bẫng nhưng ấm áp sẽ khiến nàng thêm phần kiêu sa ẢNH: CHIC-LAND

Sự xuất hiện của chân váy xòe mềm mại giúp mỗi bước đi thêm uyển chuyển, tôn vinh trọn vẹn nét nữ tính người mặc. Được tạo tác trên nền chất liệu cao cấp, set đồ chính là tuyên ngôn về gu thời trang thượng lưu ẢNH: CHIC-LAND

Đánh thức vẻ rạng rỡ với bản phối đầy cảm hứng từ sắc cam san hô ngọt ngào. Sự kết hợp giữa áo vest truyền thống chuẩn mực và chân váy xếp ly mềm mại tạo nên tổng thể hài hòa, phù hợp cả đi chơi lẫn đi làm ẢNH: CHIC-LAND

Chân váy tulle mang lại hiệu ứng bay nhẹ và chuyển động mềm mại. Gam màu đỏ bordeaux được xử lý tinh tế, tạo nên sắc độ sâu lắng, quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự trang nhã cần thiết cho phong cách thanh lịch ẢNH: FORMAT

Gam ghi trung tính mang vẻ đẹp vượt thời gian kết hợp chất liệu dạ ấm áp và cấu trúc chuẩn mực. Áo vest phom chuẩn mà không cứng nhắc, kết hợp cùng chân váy vạt chéo đem lại set đồ trang nhã ẢNH: FORMAT

Giữa vô vàn xu hướng đến rồi đi, chân váy dài vẫn chứng minh sức hút bền bỉ của mình như một lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán. Đó không chỉ là một món đồ thời trang, mà còn là cách phụ nữ thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và sự tự tin.