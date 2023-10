Chưng diện nhã nhặn và lịch thiệp với trang phục màu beige

Khác với màu be nâu, màu be vàng có vẻ ngoài tươi sáng và quyến rũ hơn hẳn. Chiếc áo khoác dáng dài này là sự kết hợp của hai gam màu vàng và nâu nhạt, khi mặc cùng váy xòe màu cam đất càng làm nổi bật viral của mùa thu đông. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là gam màu có tác dụng "up - mood" trong mùa lạnh mà nàng rất nên thử nghiệm, đặc biệt khi chúng ta đang tiến dần vào tiết trời đông lạnh giá.