Có gì ở kiểu áo trễ vai mà Lisa, Jennie đến các fashionista hàng đầu ưa chuộng?

Trong bài hát mới phát hành gần đây, Jennie xuất hiện đầy kiều diễm và ngọt ngào trong chiếc váy len trễ vai dày dặn "to bự" màu nâu latte ngọt ngào. Vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng của giọng ca You And Me được nhấn mạnh bằng kiểu tóc xoăn sóng bồng bềnh tự nhiên. Bờ vai "móc áo" trứ danh của người đẹp sinh năm 1996 được tỏa sáng hoàn hảo khi diện bộ trang phục này