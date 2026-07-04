Công thức phối đồ đẹp, sang cùng quần ống rộng, quần bong bóng

Nếu quần ống rộng là bí quyết hack dáng kinh điển của mọi quý cô, thì quần bong bóng chính là làn gió mới đang khuấy đảo phong cách đường phố toàn cầu. Những công thức phối đồ dưới đây giúp nàng làm chủ bộ đôi, nâng tầm phong cách.
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Quần bong bóng, điểm nhấn cá tính cho phong cách đường phố
Thiết kế quần bong bóng (balloon pants) có phom phồng đặc trưng mang lại hình dáng lạ mắt không thể nhầm lẫn. Dáng quần này thường có độ rộng ống rất lớn, kéo dài từ hông xuống đến đùi và cuối cùng được túm lại ở phần gấu.
Hãy phối thiết kế mang lại sự thoải mái và cá tính này theo phong cách đường phố mùa hè qua việc kết hợp với áo thun ôm sát, áo crop top, áo yếm, áo lệch vai hoặc áo có phần vạt chéo.
Công thức phối đồ đẹp bất bại với quần ống rộng
Quần ống rộng là một trong số những kiểu quần công sở hữu dụng nhất - vừa hack dáng kéo chân dài vừa tạo vẻ ngoài chỉn chu, chuyên nghiệp.
Chiếc quần này có thể phối dễ dàng cùng sơ mi và thắt lưng để tạo hình ảnh chỉn chu nơi văn phòng, phối cùng blazer hoặc áo kiểu mềm mại như blouse, babydoll hay các thiết kế áo dệt kim mỏng nhẹ... tạo hình ảnh streetwear nữ tính.
Mang tinh thần tự do đầy phóng khoáng, quần ống rộng và quần bong bóng là những món đồ "must have" của mọi cô gái sành điệu. Hãy biến tấu bản phối hằng ngày theo các công thức phối đồ ở trên để có thể tự nâng cấp phong cách thời trang.