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Công thức phối đồ đẹp, sang cùng quần ống rộng, quần bong bóng

Kim Ngọc
Kim Ngọc
04/07/2026 10:00 GMT+7

Nếu quần ống rộng là bí quyết hack dáng kinh điển của mọi quý cô, thì quần bong bóng chính là làn gió mới đang khuấy đảo phong cách đường phố toàn cầu. Những công thức phối đồ dưới đây giúp nàng làm chủ bộ đôi, nâng tầm phong cách.

Quần bong bóng, điểm nhấn cá tính cho phong cách đường phố

Công thức phối đồ đẹp, sang cùng quần ống rộng, quần bong bóng- Ảnh 1.

Tạm biệt những chiếc quần bó chật chội, xu hướng thời trang hiện đại gọi tên những phom dáng phóng khoáng như quần bong bóng. Đây là một trong những món đồ thời thượng, giúp nàng vừa mặc thoải mái vừa ghi điểm sành điệu

ẢNH: ONETONE

Thiết kế quần bong bóng (balloon pants) có phom phồng đặc trưng mang lại hình dáng lạ mắt không thể nhầm lẫn. Dáng quần này thường có độ rộng ống rất lớn, kéo dài từ hông xuống đến đùi và cuối cùng được túm lại ở phần gấu.

Hãy phối thiết kế mang lại sự thoải mái và cá tính này theo phong cách đường phố mùa hè qua việc kết hợp với áo thun ôm sát, áo crop top, áo yếm, áo lệch vai hoặc áo có phần vạt chéo.

Công thức phối đồ đẹp, sang cùng quần ống rộng, quần bong bóng- Ảnh 2.

Dáng áo crop top phối cùng quần bong bóng tạo tỷ lệ cân bằng cho vóc dáng. Thiết kế quần bong bóng vải tơ thêu hoa được nàng khéo léo phối cùng áo hai dây viền ren điệu đà

ẢNH: MADELEN

Công thức phối đồ đẹp, sang cùng quần ống rộng, quần bong bóng- Ảnh 3.

Dáng quần bong bóng đặc trưng cuốn hút mọi ánh nhìn, xóa nhòa các mặc cảm về hình thể. Mùa hè, nàng hãy đi biển, dạo phố, hẹn hò vui chơi trong set đồ tơ màu vàng pastel, kết hợp áo yếm dáng phồng và quần đồng điệu

ẢNH: MADELEN

Công thức phối đồ đẹp, sang cùng quần ống rộng, quần bong bóng- Ảnh 4.

Ống quần xếp ly mang đến hình ảnh đầy thú vị. Khi kết hợp cùng áo ren vạt lệch lập tức có thể tạo hiệu ứng thị giác cá tính, phóng khoáng cho bản phối streetwear

ẢNH: ONETONE

Công thức phối đồ đẹp, sang cùng quần ống rộng, quần bong bóng- Ảnh 5.

Nàng dẫn đầu mọi xu hướng đường phố khi nhanh nhạy bỏ túi ngay các công thức phối đồ sành điệu cùng quần bong bóng (quần bóng bay). Gam màu xanh đen, cấu trúc xếp ly ngang tương phản hoàn hảo với dáng ống quần phồng to nhiều nếp gấp xếp

ẢNH: NOSBYN STUDIO

Công thức phối đồ đẹp, sang cùng quần ống rộng, quần bong bóng- Ảnh 6.

Quần jeans ống rộng màu xanh nhạt kết hợp cùng áo kiểu họa tiết đục lỗ thoáng mát và nhẹ nhàng, hợp cho cả khi nàng đi học, đi làm và đi chơi, dạo phố

ẢNH: MADELEN

Công thức phối đồ đẹp bất bại với quần ống rộng

Quần ống rộng là một trong số những kiểu quần công sở hữu dụng nhất - vừa hack dáng kéo chân dài vừa tạo vẻ ngoài chỉn chu, chuyên nghiệp.

Chiếc quần này có thể phối dễ dàng cùng sơ mi và thắt lưng để tạo hình ảnh chỉn chu nơi văn phòng, phối cùng blazer hoặc áo kiểu mềm mại như blouse, babydoll hay các thiết kế áo dệt kim mỏng nhẹ... tạo hình ảnh streetwear nữ tính.

Công thức phối đồ đẹp, sang cùng quần ống rộng, quần bong bóng- Ảnh 7.

Họa tiết kẻ sọc dọc trên nền trắng càng góp phần tăng hiệu ứng "kéo dài" chân, để nàng diện cùng áo hai dây, khoác thêm sơ mi rộng để đi làm, đi học

ẢNH: KK FASHION

Công thức phối đồ đẹp, sang cùng quần ống rộng, quần bong bóng- Ảnh 8.

Một chút điệu đà đầy nữ tính qua bản phối áo kiểu từ chất vải thun bốn chiều có chi tiết rút dây bên hông cùng mẫu quần ống rộng vạn năng, mặc kiểu gì cũng đẹp

ẢNH: KK FASHION

Mang tinh thần tự do đầy phóng khoáng, quần ống rộng và quần bong bóng là những món đồ "must have" của mọi cô gái sành điệu. Hãy biến tấu bản phối hằng ngày theo các công thức phối đồ ở trên để có thể tự nâng cấp phong cách thời trang.

quần bong bóng quần ống rộng công thức phối đồ quần jeans ống rộng quần bóng bay

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