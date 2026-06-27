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Công thức phối đồ màu be thanh lịch giúp nàng công sở mặc đẹp mỗi ngày

Kim Ngọc
Kim Ngọc
27/06/2026 08:00 GMT+7

Màu be (beige) là bảo chứng cho hình ảnh sang trọng, thanh lịch và không bao giờ lỗi mốt. Các công thức phối đồ màu be dưới đây áp dụng cho áo màu be, quần và chân váy màu be dành riêng cho cô nàng công sở.

Những bí quyết hữu dụng để mặc màu beige thanh lịch

Công thức phối đồ màu be thanh lịch giúp nàng công sở mặc đẹp mỗi ngày - Ảnh 1.

Quý cô công sở biến hóa linh hoạt, luôn tự tin và tràn đầy khí chất qua những bản phối cùng gam màu beige. Chân váy màu be dập ly phối áo kiểu màu đỏ nâu ấm áp là bản phối không chỉ tôn làn da sáng mà còn tạo nên một tổng thể mang khí chất riêng

ẢNH: GUMAC

Khi nàng công sở lười phối đồ, màu be là chân ái. Quý cô có thể chọn cho mình bản phối đồng bộ tông beige dịu dàng với đầm maxi đính kết nhẹ nhàng, set áo và chân váy xếp ly màu be, áo màu be và chân váy gấm họa tiết...

Chân váy màu be phối áo màu gì?

Chân váy màu be, quần màu beige có thể áp dụng chung công thức phối màu qua các gợi ý: màu trắng và đen, đỏ nâu, áo sọc ngang màu xanh hải quân, cream... Tuy nhiên hãy chú ý đến kết cấu phom dáng của trang phục sao cho mỗi bản phối đều có được một điểm nhấn riêng biệt và thú vị.

Công thức phối đồ màu be thanh lịch giúp nàng công sở mặc đẹp mỗi ngày - Ảnh 2.

Với set đồng bộ kết hợp chân váy dài và áo màu be đồng điệu, các phụ kiện thời trang góp vai trò quan trọng để trang phục trở nên tinh tế và đặc sắc. Ở bản phối này giày, mũ và túi đều được làm từ các chất liệu sợi thô đan phối cùng da gam màu nâu đất gợi nhắc tinh thần boho phóng khoáng và tự do

ẢNH: GUMAC

Công thức phối đồ màu be thanh lịch giúp nàng công sở mặc đẹp mỗi ngày - Ảnh 3.

Gam màu nhạt nhẹ nhàng như cream, trắng ngà hoặc trắng tinh khôi có thể dễ dàng kết hợp cùng be để trở thành cặp đôi dịu dàng và nữ tính. Nàng công sở tỏa sáng trong bản phối của chân váy, áo ren tay loe và giày cao gót điệu đà

ẢNH: JEOR

Công thức phối đồ màu be thanh lịch giúp nàng công sở mặc đẹp mỗi ngày - Ảnh 4.

Bảng màu trung tính luôn là đáp án không thể sai cho mọi bản phối thời trang. Với phong cách này, nữ tín đồ thời trang kết hợp quần bong bóng màu be sáng tương phản với sắc đen từ áo và giày, túi vải đồng điệu có thêm khăn họa tiết ca rô tạo điểm nhấn

ẢNH: LIBÉ

Công thức phối đồ màu be thanh lịch giúp nàng công sở mặc đẹp mỗi ngày - Ảnh 5.

Chân váy gấm dệt họa tiết nổi với những gam màu đặc sắc và nổi bật càng được chú ý hơn khi phối cùng áo dệt kim tối giản. Cấu trúc thân trên ôm nhẹ, thân dưới xòe bồng làm nổi bật đường cong và vòng eo "đồng hồ cát"

ẢNH: LINH BUI

Công thức phối đồ ấn tượng với áo màu be

Các mẫu áo màu be mặc đẹp hoàn hảo với váy và quần màu be. Tuy nhiên vẫn có thể ngắm nhìn các bản phối kết hợp be và trắng, xanh đen kẻ ngang và be... để nàng có thêm ý tưởng phối đồ cho chính mình.

Công thức phối đồ màu be thanh lịch giúp nàng công sở mặc đẹp mỗi ngày - Ảnh 6.
Công thức phối đồ màu be thanh lịch giúp nàng công sở mặc đẹp mỗi ngày - Ảnh 7.

Set áo crop top và chân váy màu be được tạo điểm nhấn qua sắc trắng của túi xách nhỏ nhắn; trong khi hai gam màu này được kết hợp một cách khéo léo để tạo hiệu ứng xuyên thấu cho mẫu váy cúp ngực họa tiết hoa lá 

ẢNH: LAMER, DELICIAE

Công thức phối đồ màu be thanh lịch giúp nàng công sở mặc đẹp mỗi ngày - Ảnh 8.

Sắc xanh hải quân và các đường kẻ ngang trở nên nổi bật và tươi tắn hơn khi được phối cùng quần shorts màu be

ẢNH: LAMER

Công thức phối đồ màu be thanh lịch giúp nàng công sở mặc đẹp mỗi ngày - Ảnh 9.

Một bản phối mang đậm chất thơ lãng mạn cùng sự kiêu kỳ, quý phái khi nàng chọn màu beige để tỏa sáng trong những đêm tiệc mùa hè - đầm dự tiệc phối các hạt đá đính kết nhiều màu rải rác, tương phản hoàn hảo với chất vải nhẹ bay và có độ bồng bềnh

ẢNH: LINH BUI

Đẹp thanh lịch, không lỗi mốt và luôn mang lại cảm giác dịu dàng và bình yên. Đây chính là những lý do để gam màu be (beige) chiếm vị trí trang trọng trong tủ đồ đi làm, đi tiệc của mọi cô gái. Hãy làm mới tư duy thời trang qua lăng kính mới, bắt đầu từ các công thức phối đồ với màu be.

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