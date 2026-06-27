Công thức phối đồ màu be thanh lịch giúp nàng công sở mặc đẹp mỗi ngày

Màu be (beige) là bảo chứng cho hình ảnh sang trọng, thanh lịch và không bao giờ lỗi mốt. Các công thức phối đồ màu be dưới đây áp dụng cho áo màu be, quần và chân váy màu be dành riêng cho cô nàng công sở.
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Những bí quyết hữu dụng để mặc màu beige thanh lịch
Khi nàng công sở lười phối đồ, màu be là chân ái. Quý cô có thể chọn cho mình bản phối đồng bộ tông beige dịu dàng với đầm maxi đính kết nhẹ nhàng, set áo và chân váy xếp ly màu be, áo màu be và chân váy gấm họa tiết...
Chân váy màu be phối áo màu gì?
Chân váy màu be, quần màu beige có thể áp dụng chung công thức phối màu qua các gợi ý: màu trắng và đen, đỏ nâu, áo sọc ngang màu xanh hải quân, cream... Tuy nhiên hãy chú ý đến kết cấu phom dáng của trang phục sao cho mỗi bản phối đều có được một điểm nhấn riêng biệt và thú vị.
Công thức phối đồ ấn tượng với áo màu be
Các mẫu áo màu be mặc đẹp hoàn hảo với váy và quần màu be. Tuy nhiên vẫn có thể ngắm nhìn các bản phối kết hợp be và trắng, xanh đen kẻ ngang và be... để nàng có thêm ý tưởng phối đồ cho chính mình.
Set áo crop top và chân váy màu be được tạo điểm nhấn qua sắc trắng của túi xách nhỏ nhắn; trong khi hai gam màu này được kết hợp một cách khéo léo để tạo hiệu ứng xuyên thấu cho mẫu váy cúp ngực họa tiết hoa lá
ẢNH: LAMER, DELICIAE
Đẹp thanh lịch, không lỗi mốt và luôn mang lại cảm giác dịu dàng và bình yên. Đây chính là những lý do để gam màu be (beige) chiếm vị trí trang trọng trong tủ đồ đi làm, đi tiệc của mọi cô gái. Hãy làm mới tư duy thời trang qua lăng kính mới, bắt đầu từ các công thức phối đồ với màu be.